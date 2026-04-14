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ΥΠΕΞ προς Τουρκία: Η μειονότητα στη Θράκη είναι θρησκευτική, όχι εθνοτική
Πολιτική
15:16 - 14 Απρ 2026

ΥΠΕΞ προς Τουρκία: Η μειονότητα στη Θράκη είναι θρησκευτική, όχι εθνοτική

Reporter.gr Newsroom
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Με αυστηρή τοποθέτηση απάντησε σήμερα (14/4) το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση της Άγκυρας σχετικά με τη Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη, υπογραμμίζοντας ότι η Συνθήκη της Λωζάνης ορίζει με σαφήνεια το θρησκευτικό της χαρακτήρα.

Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΞ, «η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, ενεργεί στο πλαίσιο που ορίζουν το Σύνταγμα και οι διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σέβεται πλήρως και προστατεύει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, τα μέλη της οποίας, ως Έλληνες πολίτες, απολαμβάνουν πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία».

Παράλληλα, το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι «επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις με ανάλογο περιεχόμενο ούτε παράγουν δίκαιο, ούτε συμβάλλουν στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας».

Επισημαίνεται ότι η τοποθέτηση αυτή ήρθε ως απάντηση σε ανάρτηση του τουρκικού ΥΠΕΞ, το οποίο είχε ευχηθεί για την 99η επέτειο από την ίδρυση της «Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης», αναφέροντας ότι συνεχίζει να στηρίζει το «δίκαιο αγώνα» της για τη χρήση της ονομασίας της, καθώς και τις πρωτοβουλίες της σύμφωνα με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

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