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Λαγκάρντ: Αβέβαιη η πορεία των επιτοκίων εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και ενεργειακού κινδύνου
Πηγή: Bloomberg TV/Youtube
Ειδήσεις
20:20 - 14 Απρ 2026

Λαγκάρντ: Αβέβαιη η πορεία των επιτοκίων εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και ενεργειακού κινδύνου

Reporter.gr Newsroom
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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί σαφής απόφαση σχετικά με το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στην οικονομία της ευρωζώνης παραμένουν αβέβαιες.

Μιλώντας στο Bloomberg TV, η Λαγκάρντ τόνισε ότι είναι πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα, επιχειρώντας να μετριάσει τις προσδοκίες των αγορών αλλά και τις πιο «σίγουρες» εκτιμήσεις ορισμένων αξιωματούχων της ΕΚΤ. «Δεν προδικάζει ότι θα κινηθούμε προς μία ή την άλλη κατεύθυνση, ούτε καθορίζει μια πορεία επιτοκίων που μπορώ να επιβεβαιώσω σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως όσοι εμφανίζονται βέβαιοι για την εξέλιξη «στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουν».

Οι επενδυτές είχαν αρχίσει να προεξοφλούν πιθανές αυξήσεις επιτοκίων ακόμη και εντός του μήνα, καθώς το ενδεχόμενο κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ απειλεί να εκτινάξει τις τιμές της ενέργειας στην ευρωζώνη, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές καυσίμων. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προκαλέσει νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων.

Η ΕΚΤ, στις τελευταίες της προβλέψεις, εκτιμούσε ότι οι επιπτώσεις από τη σύγκρουση θα είναι περιορισμένες και προσωρινές. Ωστόσο, παρουσίασε και εναλλακτικά σενάρια, συμπεριλαμβανομένου ενός πιο δυσμενούς, όπου οι τιμές ενέργειας αυξάνονται σημαντικά, η αβεβαιότητα εντείνεται και ο πληθωρισμός θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και το 4,8% το επόμενο έτος.

Η Λαγκάρντ σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία κινείται «κάπου μεταξύ του βασικού και του δυσμενούς σεναρίου», ένδειξη που οι αγορές ενδέχεται να ερμηνεύσουν ως σήμα ότι μια άμεση αύξηση επιτοκίων δεν είναι πιθανή.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησής της, η πρόεδρος της ΕΚΤ χρησιμοποίησε ναυτική μεταφορά, τονίζοντας ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει το τιμόνι εν μέσω αβεβαιότητας: «Αυτός ο καπετάνιος δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το πλοίο επειδή βλέπει σύννεφα στον ορίζοντα».

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