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Παραστατίδης: Ο Λαζαρίδης είναι παράνομος – Έρχεται ο λογαριασμός και θα είναι ακριβός
Πολιτική
11:23 - 15 Απρ 2026

Παραστατίδης: Ο Λαζαρίδης είναι παράνομος – Έρχεται ο λογαριασμός και θα είναι ακριβός

Reporter.gr Newsroom
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Στο στόχαστρο της κριτικής παραμένει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριος Λαζαρίδης, με αφορμή νέα ερωτήματα γύρω από τη νομιμότητα του διορισμού του στο Υπουργείο Παιδείας το 2007.

Ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Παραστατίδης, αμφισβητεί ανοιχτά τα τυπικά προσόντα του κ. Λαζαρίδη, ζητώντας εξηγήσεις για τις διοικητικές και πολιτικές ευθύνες που προκύπτουν. Παράλληλα, ο κ. Παραστατίδης στρέφει τα βέλη του και κατά του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για "απαξίωση της αξιοκρατίας" και συγκάλυψη στις επιλογές των μετακλητών υπαλλήλων.

Η ανάρτηση του κ. Παραστατίδη στο Facebook:

« Ο κ. Λαζαρίδης προσελήφθη ως επιστημονικός συνεργάτης #Υπουργειο_παιδειας #2007. Ο Νόμος Πεπονή #1994 ήταν σαφής: απαιτείται πτυχίο ΑΕΙ, μεταπτυχιακό και 2 χρόνια εμπειρίας. Ο ίδιος αναφέρει ότι κατέθεσε δίπλωμα του 1992 από το College of the Southern Eastern Europe.

Για το συγκεκριμένο κολλέγιο, το 2010, ο Συνήγορος του Καταναλωτή έκανε αυτεπάγγελτη έρευνα για τις διαφημιζόμενες δηλώσεις του American University of Athens σχετικά με την επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων του και έκρινε ότι οι δημόσιες ανακοινώσεις του ελέγχονταν ως παραπλανητικές. Στο ίδιο πόρισμα καταγράφονται οι ίδιοι οι διαφημιστικοί ισχυρισμοί του φορέα, όπως ότι ήταν «professionally and academically recognized» και «licensed to grant Bachelors, Masters and Doctorate degrees», ενώ ο Συνήγορος κατέληγε ότι, με βάση το ελληνικό δίκαιο, το ίδρυμα λογιζόταν ως απλός πάροχος μεταλυκειακής, μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ζητούσε να αφαιρέσει τον όρο «πανεπιστήμιο» από την επωνυμία και τη δημόσια προβολή του.

Λίγες εβδομάδες μετά, το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε από την αστυνομία το σφράγισμα των εγκαταστάσεων του AUA, λέγοντας ότι λειτουργούσε χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και χρησιμοποιούσε παρανόμως τον τίτλο «πανεπιστήμιο».

Κατά τον κ. Λαζαρίδη, τα κριτήρια πρόσληψης είναι αν είναι εργατικός ή τεμπέλης, αριστερός ή δεξιός, όμορφος ή άσχημος.

Κατά το νόμο, ο ίδιος δεν πληροί ούτε κατ΄ελάχιστο τις προϋποθέσεις.
Ο κ. Λαζαρίδης είναι παράνομος.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, έχει κατ' ελάχιστον παράβαση καθήκοντος (του υπαλλήλου που εξέτασε τα δικαιολογητικά του Λαζαρίδη) και ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος του ίδιου του Λαζαρίδη και της τότε Υπουργού Παιδείας. Η παραγραφή των αδικημάτων δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση την πράξη. Η πολιτική απόφαση του κ. Μητσοτάκη να τον κρατάει ακόμη στη θέση του είναι απολύτως ατεκμηρίωτη. Πλέον ο ΠΘ βαρύνεται και από την ευθύνη της παράτασης του αυτονόητου που δεν χρήζει ουδεμίας ερμηνείας. Ένας πρωθυπουργός που αδυνατεί να αποφασίσει ακόμη και για τα αυτονόητα συνυπολογίζοντας το αθροιστικό κομματικό κόστος τη δεδομένη συγκυρία είναι ένας πρωθυπουργός στα τελειώματα.

Παράλληλα και ερχόμενοι στο σήμερα, οι μετακλητοί αυτής της κυβέρνησης αυξάνονται διαρκώς δημιουργώντας ένα σώμα παραδιοίκησης (εικ.1). Η κυβέρνηση λέει ότι δεν είναι όλοι αυτοί σε γραφεία υπουργών αλλά και σε δήμους. Η GRECO (η επιτροπή για τη διαφθορά του συμβουλίου της Ευρώπης) έχει κάνει συστάσεις στην Ελλάδα για την αδιαφάνεια που επικρατεί στο θέμα των μετακλητών. Η Ελλάδα υποχρεούται (κι έχει ψηφιστεί η σχετική διάταξη) να αναρτά σε μία σελίδα μαζεμένα τα στοιχεία για τους μετακλητούς της κυβέρνησης. Τέτοια στοιχεία ουδέποτε έχουν αναρτηθεί.

Και αναφέρομαι σε παραδιοίκηση διότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 4940/2022, προβλέπεται ότι οι μετακλητοί αξιολογούν: Αξιολογητές ορίζονται …. «Ως προϊστάμενοι, κατά την έννοια της παρ. 1, νοούνται οι πολιτικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ή αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που κατέχουν θέση, η οποία αποτελεί την κορυφή της οικείας οργανικής μονάδας, καθώς και οι μετακλητοί ή με θητεία υπάλληλοι, οι οποίοι κατέχουν τέτοια θέση σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων και των νόμιμων αναπληρωτών τους, ανεξαρτήτως αν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5.

Κάποια στιγμή έρχεται ο λογαριασμός. Για όλους. Και ο πιο ακριβός είναι ο λογαριασμός των «αναντικατάστατων».

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