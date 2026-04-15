Νέα Αριστερά: Οι αποκαλύψεις του BBC για δράση «μισθοφόρων» στα σύνορα εκθέτουν τη χώρα 

Η Νέα Αριστερά εξέδωσε την Τετάρτη (15/4) ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση μετά το δημοσίευμα του BBC για τη χρήση μισθοφόρων από την αστυνομία με σκοπό τις απωθήσεις προσφύγων και μεταναστών στον Έβρο. Το κόμμα υπογράμμισε ότι η επίκληση της φύλαξης των συνόρων δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τη χρησιμοποίηση παράνομων, παρακρατικών μεθόδων.

Η ανακοίνωση της ΝΕΑΡ: «Οι εξαιρετικά σοβαρές αποκαλύψεις του BBC για τη δράση «μισθοφόρων» στα σύνορα της Ελλάδας, στον Έβρο, εκθέτουν για ακόμη μία φορά τη χώρα μας διεθνώς, σε σχέση με την ακροδεξιά ατζέντα που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο μεταναστευτικό ζήτημα. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται τέτοιες αποκαλύψεις στο φως, καθώς το Lighthouse Reports είχε καταλήξει σε παρόμοια συμπεράσματα σε έρευνά του ήδη από το 2022.

Σύμφωνα με την έρευνα, υπάρχουν μαρτυρίες, έγγραφα και καταγγελίες που κάνουν λόγο για οργανωμένες επαναπροωθήσεις μεταναστών, με τη συμμετοχή αλλοδαπών, οι οποίοι φέρονται να δρουν υπό την καθοδήγηση ή την ανοχή κρατικών μηχανισμών. Οι καταγγελίες περιλαμβάνουν περιστατικά βίας, ληστειών, εξευτελισμών και σεξουαλικών επιθέσεων.

Και παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης απαντά στο BBC ότι [για ακόμη μία φορά] «δεν γνώριζει». Δεν γνώριζε ούτε για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ούτε για το έγκλημα των Τεμπών, ούτε για τις καταγγελίες περί παράνομων επαναπροωθήσεων. Αν ο Alfred Hitchcock γνώριζε τον κ. Μητσοτάκη, ίσως να είχε γυρίσει όχι «Ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά», αλλά «Ο άνθρωπος που δεν γνώριζε τίποτα».

Το ερώτημα που προκύπτει όμως είναι πλέον σαφές: είτε ο κ. Μητσοτάκης είναι ακατάλληλος και επικίνδυνος για πρωθυπουργός είτε η άγνοια αποτελεί την κεντρική κυβερνητική γραμμή. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι συμβαίνουν και τα δύο ταυτόχρονα.

Η επίκληση της «προστασίας των συνόρων» δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για πρακτικές που παραπέμπουν σε σκοτεινές, παρακρατικές μεθόδους.