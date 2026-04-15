ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέα Αριστερά: Οι αποκαλύψεις του BBC για δράση «μισθοφόρων» στα σύνορα εκθέτουν τη χώρα
Πολιτική
11:46 - 15 Απρ 2026

Νέα Αριστερά: Οι αποκαλύψεις του BBC για δράση «μισθοφόρων» στα σύνορα εκθέτουν τη χώρα 

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Νέα Αριστερά εξέδωσε την Τετάρτη (15/4) ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση  μετά το δημοσίευμα του BBC για τη χρήση μισθοφόρων από την αστυνομία με σκοπό τις απωθήσεις προσφύγων και μεταναστών στον Έβρο. Το κόμμα υπογράμμισε ότι η επίκληση της φύλαξης των συνόρων δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τη χρησιμοποίηση παράνομων, παρακρατικών μεθόδων.

Η ανακοίνωση της ΝΕΑΡ:

«Οι εξαιρετικά σοβαρές αποκαλύψεις του BBC για τη δράση «μισθοφόρων» στα σύνορα της Ελλάδας, στον Έβρο, εκθέτουν για ακόμη μία φορά τη χώρα μας διεθνώς, σε σχέση με την ακροδεξιά ατζέντα που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο μεταναστευτικό ζήτημα. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται τέτοιες αποκαλύψεις στο φως, καθώς το Lighthouse Reports είχε καταλήξει σε παρόμοια συμπεράσματα σε έρευνά του ήδη από το 2022.

Σύμφωνα με την έρευνα, υπάρχουν μαρτυρίες, έγγραφα και καταγγελίες που κάνουν λόγο για οργανωμένες επαναπροωθήσεις μεταναστών, με τη συμμετοχή αλλοδαπών, οι οποίοι φέρονται να δρουν υπό την καθοδήγηση ή την ανοχή κρατικών μηχανισμών. Οι καταγγελίες περιλαμβάνουν περιστατικά βίας, ληστειών, εξευτελισμών και σεξουαλικών επιθέσεων.

Και παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης απαντά στο BBC ότι [για ακόμη μία φορά] «δεν γνώριζει». Δεν γνώριζε ούτε για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ούτε για το έγκλημα των Τεμπών, ούτε για τις καταγγελίες περί παράνομων επαναπροωθήσεων. Αν ο Alfred Hitchcock γνώριζε τον κ. Μητσοτάκη, ίσως να είχε γυρίσει όχι «Ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά», αλλά «Ο άνθρωπος που δεν γνώριζε τίποτα».

Το ερώτημα που προκύπτει όμως είναι πλέον σαφές: είτε ο κ. Μητσοτάκης είναι ακατάλληλος και επικίνδυνος για πρωθυπουργός είτε η άγνοια αποτελεί την κεντρική κυβερνητική γραμμή. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι συμβαίνουν και τα δύο ταυτόχρονα.

Η επίκληση της «προστασίας των συνόρων» δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για πρακτικές που παραπέμπουν σε σκοτεινές, παρακρατικές μεθόδους.

Η Νέα Αριστερά απαιτεί από την κυβέρνηση:

- Να δώσει άμεσα σαφείς απαντήσεις για τις καταγγελίες.

- Να διασφαλίσει πλήρη και ανεξάρτητη διερεύνηση της υπόθεσης.

- Να εγγυηθεί την τήρηση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου στα σύνορα».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαρινάκης για Λαζαρίδη: Τέλος στην ανθρωποφαγία - Δεν υπάρχει ζήτημα
Πολιτική

Μαρινάκης για Λαζαρίδη: Τέλος στην ανθρωποφαγία - Δεν υπάρχει ζήτημα

Παραστατίδης: Ο Λαζαρίδης είναι παράνομος – Έρχεται ο λογαριασμός και θα είναι ακριβός
Πολιτική

Παραστατίδης: Ο Λαζαρίδης είναι παράνομος – Έρχεται ο λογαριασμός και θα είναι ακριβός

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: Απέσυρε μέρος της αγωγής του κατά του BBC
Ειδήσεις

Τραμπ: Απέσυρε μέρος της αγωγής του κατά του BBC

Μήνυση της Νέας Αριστεράς στο Βελόπουλο για παράβαση του αντιρατσιστικού νόμου
Πολιτική

Μήνυση της Νέας Αριστεράς στο Βελόπουλο για παράβαση του αντιρατσιστικού νόμου

Νέα Αριστερά: Μήνυση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου για υποκίνηση βίας
Πολιτική

Νέα Αριστερά: Μήνυση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου για υποκίνηση βίας

Telegraph: Το BBC «κόβει» 550 θέσεις εργασίας για εξοικονόμηση πόρων
Επιχειρήσεις

Telegraph: Το BBC «κόβει» 550 θέσεις εργασίας για εξοικονόμηση πόρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:18

Τραμπ: Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Μπέρναμ - Έχει πολλή δουλειά μπροστά του

Ναυτιλία
21/07/2026 - 09:10

«Αδειάζει» το Ορμούζ: Οι διελεύσεις πλοίων καταρρέουν και το πετρέλαιο απειλείται με νέο ράλι

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:04

Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος απειλεί να βυθίσει την παγκόσμια οικονομία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:54

Συναγερμός στην Ακρόπολη - Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε τουρίστες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 08:48

Σε Πειραματικές μετατρέπονται όλες οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού

Οικονομία
21/07/2026 - 08:41

Φουσκώνουν τα «φέσια» του δημοσίου προς φορολογουμένους και επιχειρήσεις

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:30

Ηλεκτρικά πατίνια: Καθολική απαγόρευση για χρήστες κάτω των 17 ετών

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:21

Οι ΗΠΑ επέβαλλαν νέους δασμούς 50% στα καναδικά προϊόντα

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 08:03

Motor Oil: «Χτίζει» ισχυρό τεχνολογικό πυλώνα με τη Nova ICT – Έρχονται και δύο νέα funds στο μετοχικό σχήμα

Ναυτιλία
21/07/2026 - 08:00

ΕΛΙΜΕ: Ο θεσμικός εκφραστής των ελληνικών λιμένων στη νέα εποχή της ναυτιλίας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
21/07/2026 - 07:46

Η Ελλάδα μπροστά στο πανάκριβο τρένο της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γιώργος Ραυτόπουλος
21/07/2026 - 07:30

«Star Wars» ΗΠΑ vs Κίνα: Η επιστροφή στη Σελήνη και η «μάχη» για την πρωτοκαθεδρία στο Διάστημα

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 23:15

Wall Street: Στο «κόκκινο» οι δείκτες καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
20/07/2026 - 23:00

Τα παγάκια στον καφέ μπορεί να κρύβουν μικρόβια – Η έρευνα που προκαλεί ανησυχία

Πολιτική
20/07/2026 - 22:33

Συντάξεις χηρείας: Καταργείται η περικοπή μετά την τριετία – Τι αλλάζει για τους δικαιούχους

Πολιτική
20/07/2026 - 22:30

Κυπριακό: Νέα κινητικότητα μετά από 52 χρόνια διχοτόμησης, αλλά με δύσκολες ισορροπίες

Ναυτιλία
20/07/2026 - 22:03

Ελληνόκτητα τάνκερ στο στόχαστρο ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα

Ειδήσεις
20/07/2026 - 22:00

Ασπίδα προστασίας Τραμπ σε Νετανιάχου: «Δεν πρόκειται να συλληφθεί ποτέ, πολεμά το Ιράν»

Υγεία
20/07/2026 - 21:30

Καύσωνας & Γυναίκες: Γιατί η ζέστη είναι πιο επικίνδυνη για το γυναικείο σώμα – Τι δείχνουν οι έρευνες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/07/2026 - 21:21

Καύσιμα: Το «φράγμα» των €2 σπάει ξανά – Νέα πίεση σε οδηγούς και οικονομία

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 21:00

ΗΠΑ: Δικαστήριο «παγώνει» το mega deal Paramount - Warner Bros

Ειδήσεις
20/07/2026 - 20:56

Τραμπ: «Το Ιράν θα πληρώσει πολλές φορές περισσότερο» για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 20:37

Πτώση στις Ευρωαγορές εν μέσω νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
20/07/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μετεξεταστέος στα οικονομικά, άριστος στις αλχημείες

Εργασιακά
20/07/2026 - 20:12

Υποχρεωτικά μέτρα προστασίας εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
20/07/2026 - 20:00

Τι νέο μας φέρνουν οι προτάσεις της ΕΕ για την απανθρακοποίηση στη ναυτιλία

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 19:45

Bally’s Intralot: Μέρισμα €0,01626 ανά μετοχή – Από 27 Ιουλίου η καταβολή στους μετόχους

Πολιτική
20/07/2026 - 19:07

Μητσοτάκης: Ζητώ τρίτη τετραετία για να μη γυρίσουμε τρεις πίσω

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 18:37

Alpha Trust: Έναρξη διαπραγμάτευσης 73.200 νέων μετοχών στο ΧΑ

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 18:30

Στρατηγική συμφωνία: Η Nova μεταβιβάζει το ποσοστό της στη Nova ICT στην IREON Technologies

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ