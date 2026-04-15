Μαρινάκης για Λαζαρίδη: Τέλος στην ανθρωποφαγία - Δεν υπάρχει ζήτημα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι ακολουθεί μια τακτική «μονοθεματικής» και επαναλαμβανόμενης πίεσης χωρίς ουσιαστικές προτάσεις.

Μιλώντας στην εκπομπή «Παρεμβάσεις» του Blue Sky, υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση επικεντρώνεται υπερβολικά σε επιμέρους ζητήματα, εκδίδοντας συνεχείς ανακοινώσεις με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων, επειδή, όπως τόνισε, αδυνατεί να παρουσιάσει συγκροτημένο πολιτικό λόγο και κοστολογημένο πρόγραμμα. Χαρακτηριστικά, σημείωσε ότι όταν ένα κόμμα δεν έχει σαφείς θέσεις και προτάσεις προς την κοινωνία, επιλέγει να πλήξει τον πολιτικό του αντίπαλο αντί να παράγει πολιτική.

Αναφερόμενος ειδικά στο ζήτημα που έχει ανακύψει γύρω από τον Μακάριος Λαζαρίδης, κάλεσε να σταματήσει την «ανθρωποφαγία» και να κριθούν όλα τα δημόσια πρόσωπα με βάση το έργο και τη δράση τους. Τόνισε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωρίζει, δεν προκύπτει κάποιο ζήτημα παραμονής του, ενώ υπογράμμισε πως δεν έχει διαπιστωθεί προσκόμιση ψευδούς ή πλαστού τίτλου σπουδών. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι το κατά πόσο τηρήθηκαν πλήρως οι υπηρεσιακές διαδικασίες κατά το παρελθόν αποτελεί διοικητικό θέμα, για το οποίο ο ίδιος δεν μπορεί να έχει σαφή εικόνα.

Σχολιάζοντας την κριτική περί «ρουσφετιών» αλλά και τις συζητήσεις για ενδεχόμενη αλλαγή του εκλογικού συστήματος, ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τη γενίκευση ότι οι υποψήφιοι που δίνουν μάχη με σταυρό προτίμησης καταφεύγουν σε τέτοιες πρακτικές. Αντιθέτως, υποστήριξε ότι η άμεση επαφή με τους πολίτες λειτουργεί ως μηχανισμός διαρκούς λογοδοσίας και «προσγείωσης» των πολιτικών στην πραγματικότητα της κοινωνίας. Προειδοποίησε μάλιστα ότι η απομάκρυνση από αυτό το μοντέλο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα πιο «ελιτίστικο» κοινοβουλευτικό σύστημα, αποκομμένο από τις ανάγκες των πολιτών.

Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του σε σενάρια αύξησης των βουλευτών Επικρατείας ή κατάργησης του σταυρού προτίμησης, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες αλλαγές ενδέχεται να περιορίσουν την άμεση επιρροή των ψηφοφόρων και να αλλοιώσουν τη λαϊκή βούληση.

Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις και τις μελλοντικές εκλογές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει εκ νέου αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027, εκτιμώντας ότι πρόκειται για έναν δύσκολο αλλά ρεαλιστικό στόχο. Πρόσθεσε ότι, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτό, προτεραιότητα θα είναι η διασφάλιση κυβερνητικής σταθερότητας, αν και, δήλωσε, ενδεχόμενες συνεργασίες προϋποθέτουν αμοιβαία διάθεση.

Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο για διαφορετικές πολιτικές εκφράσεις και στάσεις στο εσωτερικό του κόμματος, συγκρίνοντας την τρέχουσα ηγεσία με προηγούμενες περιόδους υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τη Φώφη Γεννηματά. Επέκρινε τη στάση του κόμματος σε κοινοβουλευτικά ζητήματα και άφησε αιχμές για τη ρητορική που υιοθετεί, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καταθέσει πρόταση συνεργασίας, καθώς παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της αυτοδυναμίας.

Τέλος, σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής κομματικής πειθαρχίας σε ψηφοφορίες για άρση ασυλίας βουλευτών, ανέφερε ότι, κατά κανόνα, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται και οι βουλευτές ψηφίζουν κατά συνείδηση. Διευκρίνισε ότι κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά, ενώ σε ζητήματα που αφορούν μέλη της κυβέρνησης, η τελική κρίση ανήκει στη Βουλή, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.