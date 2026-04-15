ΠΑΣΟΚ: Τα κυβερνητικά ημίμετρα αφήνουν ανοχύρωτους τους πολίτες

Μέσω ανακοίνωσής του σήμερα (15/4), το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τις οικονομικές πολιτικές που ακολουθεί ως προς την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Όπως σχολιάζει η Αξιωματική Αντιπολίτευση, «η κυβέρνηση παραμένει παθητικός θεατής των δυσμενών εξελίξεων».

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Τα σημερινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ διαψεύδουν για άλλη μια φορά την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η ετήσια αύξηση του πληθωρισμού τον Μάρτιο κατά 3,9% και κατά 2,6%, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2026, καταδεικνύει ότι η κυβέρνηση παραμένει παθητικός θεατής των δυσμενών εξελίξεων. Η πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή έρχεται να παγιώσει την υφιστάμενη δυναμική της ακρίβειας στη χώρα που έχει μετατραπεί σε ενδημική κατάσταση εδώ και χρόνια.

Για άλλον ένα μήνα, οι ανατιμήσεις εντοπίζονται κυρίως σε καύσιμα, ενοίκια, τρόφιμα και άλλα βασικά αγαθά, πλήττοντας περισσότερο τα νοικοκυριά με τα χαμηλότερα εισοδήματα.

Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία για την ασυδοσία της αγοράς, μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Οι πολίτες κρίνουν από την καθημερινότητά τους - και αυτή δείχνει ότι το κόστος ζωής παραμένει επίμονα υψηλό, ενώ η αγοραστική δύναμη συρρικνώνεται κάθε μήνα», καταλήγει η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.