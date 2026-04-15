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Ελεγκτικό Συνέδριο για Κτηματολόγιο: Αβεβαιότητα για χιλιάδες ιδιοκτησίες μετά από 30 χρόνια
Ακίνητα
17:51 - 15 Απρ 2026

Ελεγκτικό Συνέδριο για Κτηματολόγιο: Αβεβαιότητα για χιλιάδες ιδιοκτησίες μετά από 30 χρόνια

Reporter.gr Newsroom
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Το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιοποίησε την έκθεση ελέγχου 5/2025 για το Εθνικό Κτηματολόγιο, με τίτλο «Γιατί καθυστερεί η κτηματογράφηση ολόκληρης της χώρας; Έχει αποδώσει η λειτουργία του Κτηματολογίου, όπου η κτηματογράφηση έχει ολοκληρωθεί;».

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι ορισμένα από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την επιτάχυνση της έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογίου συμβάλλουν πράγματι στην πρόοδο του έργου, ωστόσο ενδέχεται ταυτόχρονα να δημιουργούν παρατεταμένη αβεβαιότητα ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων.

Το Συνέδριο σημειώνει ότι, τρεις δεκαετίες μετά τη θεσμοθέτησή της, η κτηματογράφηση βρίσκεται πλέον κοντά στην ολοκλήρωσή της, ωστόσο τονίζει πως η διάρκεια υλοποίησης υπήρξε υπερβολικά εκτεταμένη, ακόμη και για ένα τόσο σύνθετο εγχείρημα. Παράλληλα, αναγνωρίζεται ότι την τελευταία δεκαετία έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος.

Σύμφωνα με το πόρισμα, σημαντικός αριθμός ακινήτων έχει καταχωριστεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», ενώ σε αρκετές περιοχές η διαδικασία ολοκληρώθηκε πρόωρα, χωρίς να έχει προηγηθεί η πλήρης εξέταση αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων από τις αρμόδιες επιτροπές ή τους αναδόχους.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο στο κείμενο της ανακοίνωσης του αναφέρει:

«Το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιεύει σήμερα την Έκθεση Ελέγχου 5/2025: Εθνικό Κτηματολόγιο: "Γιατί καθυστερεί η κτηματογράφηση ολόκληρης της Χώρας; Έχει αποδώσει η λειτουργία του Κτηματολογίου, όπου η κτηματογράφηση έχει ολοκληρωθεί;”.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεση αυτή διερεύνησε τους παράγοντες πρόκλησης καθυστερήσεων και δυσλειτουργιών στην κτηματογράφηση, αξιολόγησε το σύστημα των πρώτων εγγραφών και εξέτασε την επάρκεια των μηχανισμών ενημέρωσης των κτηματολογικών εγγραφών.

Τα πορίσματα του ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

1. Τρεις δεκαετίες μετά τη νομοθετική πρόβλεψή της, η κτηματογράφηση πλησιάζει στο τέλος της.

Το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε είναι αντικειμενικά υπέρμετρα εκτεταμένο, ακόμη και για ένα τόσο σύνθετο εγχείρημα.

Αξιοσημείωτη πρόοδος σημειώθηκε κατά την τελευταία δεκαετία.

2. Σημαντικός αριθμός ακινήτων έχουν καταχωρισθεί ως αγνώστου ιδιοκτήτη.

Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης οφείλεται σε:

* Εγγενείς παράγοντες και χρόνιες δυσλειτουργίες, όπως η ελλιπής καταγραφή της δημόσιας περιουσίας και η μη σύνταξη δασικών χαρτών

* Συχνές μεταβολές του νομοθετικού πλαισίου

* Λειτουργικά προβλήματα, όπως καθυστερήσεις στη συλλογή δηλώσεων, δυσχέρειες στη συγκρότηση των επιτροπών ενστάσεων και υποστελέχωση των υπηρεσιών ποιοτικού ελέγχου.

3. Σε πολλές περιοχές περατώθηκε πρόωρα η κτηματογράφηση χωρίς προηγούμενη ολοκλήρωση της εξέτασης αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων από τις αρμόδιες Επιτροπές ή τον ανάδοχο.

Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα χρήση της νομοθετικά προβλεπόμενης δυνατότητας περάτωσης της κτηματογράφησης χωρίς προηγούμενη ανάρτηση.

Προβλέφθηκαν ιδιαίτερα αυστηρές διαδικαστικές προϋποθέσεις εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών για υποθέσεις εκτοπισμού και γεωμετρικών μεταβολών.

Τα μέτρα αυτά, ενώ επιταχύνουν την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογίου, μπορούν να προκαλέσουν παρατεταμένη αβεβαιότητα ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων και επιβάρυνση του δικαστικού συστήματος, αν δεν επιταχυνθεί η διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων.

4. Ύπαρξη μεγάλου αριθμού εκκρεμών εγγραπτέων πράξεων και αντιρρήσεων σε ορισμένα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα λόγω υποστελέχωσης.

Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της ψηφιοποίησης του αρχείου των υποθηκοφυλακείων προχωρά με ικανοποιητικό ρυθμό.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης επιτάχυνε σημαντικά τον νομικό έλεγχο των εγγραπτέων πράξεων, συνεπάγεται δε την ανάγκη πρόβλεψης κατάλληλων δικλίδων ασφαλείας. Οι διαδικασίες έχουν ψηφιοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό, διαπιστώνονται όμως ορισμένες δυσλειτουργίες.

5. Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Κτηματολογίου είναι επεξεργασμένο.

Υφίσταται νομοθετική ασάφεια ως προς το αν η οριστικοποίηση ανακριβών πρώτων εγγραφών συνεπάγεται πρωτότυπη κτήση της κυριότητας από τον ανακριβώς εγγεγραμμένο.

Χρήζει επανεξέτασης το καθεστώς αποζημιωτικής ευθύνης του Ελληνικού Κτηματολογίου για εσφαλμένες εγγραφές».

Τελευταία τροποποίηση στις 15/04/2026 - 18:55
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