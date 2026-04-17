Πέτσας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν πρόκειται να υπερψηφίσω όλες τις άρσεις ασυλίας

Την πρόθεσή του να μην υπερψηφίσει όλες τις αιτήσεις άρσης ασυλίας που αφορούν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και σχετίζονται με τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποίησε σήμερα (17/4) ο Στέλιος Πέτσας.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 98,9, ο βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε ότι δεν πρόκειται να στηρίξει τις σχετικές άρσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «νομικά αστήρικτες», αλλά και αντίθετες, όπως είπε, με το άρθρο 62 του Συντάγματος. Όπως ανέφερε, θεωρεί πως οι δικογραφίες δεν έχουν επαρκή θεμελίωση για αρκετούς από τους εμπλεκόμενους συναδέλφους του, γι’ αυτό και δεν θα τις υπερψηφίσει.

Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε να διευκρινίσει για ποιους συγκεκριμένους βουλευτές αναφέρεται, απέφυγε να δώσει ονόματα, επισημαίνοντας ότι «δε δέχεται το τσουβάλιασμα». Όπως είπε, άλλο είναι η διαδικασία αίτησης άρσης ασυλίας, ώστε να μην εγείρονται πολιτικές εντυπώσεις συγκάλυψης, και άλλο η στάση ενός βουλευτή που, όπως υπογράμμισε, ψηφίζει κατά συνείδηση βάσει του όρκου του στο Σύνταγμα και τους νόμους.

Ο κ. Πέτσας υποστήριξε επίσης ότι το άρθρο 62 του Συντάγματος είναι σαφές, καθώς προβλέπει πως οι βουλευτές δε διώκονται για πράξεις που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους. Επικαλέστηκε μάλιστα, σε σχέση με την πολιτική αντιπαράθεση, ότι η αποστολή μηνύματος από τον κ. Βαρτζόπουλο για έναν πολίτη εμπίπτει, κατά την άποψή του, στα κοινοβουλευτικά καθήκοντα, κάνοντας λόγο για «υποκρισία» από πλευράς αντιπολίτευσης.

Σε διευκρινιστική ερώτηση σχετικά με το αν η στάση του αφορά το σύνολο ή μέρος των αιτήσεων άρσης ασυλίας, ο κ. Πέτσας απάντησε ότι δεν πρόκειται να υπερψηφίσει «συλλήβδην» τις άρσεις ασυλίας.