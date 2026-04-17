Το ελληνικό ελαιόλαδο στην Ιαπωνία - Διακρίσεις στον διαγωνισμό JOOP 2026 στο Τόκιο

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (17/4) στο Τόκιο η τελετή απονομής βραβείων του Japan Olive Oil Prize (JOOP), του διεθνούς διαγωνισμού αφιερωμένου στην αριστεία του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου.

Η έκδοση του 2026 κατέγραψε νέο ρεκόρ συμμετοχών: 691 ελαιόλαδα από 25 χώρες συμμετείχαν στον διαγωνισμό, έναντι 577 της προηγούμενης διοργάνωσης. Μια αύξηση σχεδόν 20% στον αριθμό των δειγμάτων, που εδραιώνει το JOOP ως έναν από τους σημαντικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους διαγωνισμούς παγκοσμίως στον τομέα του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου.



Το JOOP προωθεί την αριστεία του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου και ευαισθητοποιεί τους Ιάπωνες καταναλωτές ώστε να αναγνωρίζουν προϊόντα υψηλής ποιότητας μέσω masterclasses, καθοδηγούμενων γευσιγνωσιών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Στόχος είναι η υποστήριξη των παραγωγών και η διευκόλυνση της επιτυχίας τους στην ιαπωνική αγορά, γνωστή για το εκλεπτισμένο γούστο της και την αυξανόμενη προσοχή σε υγιεινά προϊόντα υψηλής ποιότητας.



Η Ελλάδα είναι ο τρίτος παραγωγός ελαιόλαδου στην ΕΕ και, σύμφωνα με το International Olive Council, κατέχει την υψηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση παγκοσμίως, με 9,3 kg ετησίως. Στην ιαπωνική αγορά, το ελληνικό ελαιόλαδο αντιπροσωπεύει περίπου το 1,1% των εισαγωγών σε αξία, σύμφωνα με τα δεδομένα GTAIC του 2024: μια παρουσία ακόμη περιορισμένη που αντιπροσωπεύει σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του IOC για την περίοδο 2024/25, η ελληνική παραγωγή ανακάμπτει σε περίπου 250.000 τόνους (+30%), γεγονός που ενισχύει την ικανότητα της χώρας να επεκτείνει την παρουσία της σε απαιτητικές αγορές όπως η ιαπωνική.



« Η ρεκόρ αύξηση του αριθμού των ελαιολάδων σε διαγωνισμό αντικατοπτρίζει ένα ευρύτερο φαινόμενο: η Ιαπωνία αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο από τους παραγωγούς σε όλο τον κόσμο ως στρατηγική αγορά για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας. Η δουλειά μας δεν τελειώνει με την τελετή απονομής, αλλά συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με τους νικητές του διαγωνισμού να παρουσιάζονται σε διάφορα πλαίσια B2B και B2C, συμπεριλαμβανομένου του Foodex Japan, της μεγαλύτερης εκθεσης τροφίμων και ποτών της Ασίας », δήλωσε ο Davide Fantoni, Γενικός Διευθυντής του Ιταλικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ιαπωνία, του διοργανωτικού φορέα του διαγωνισμού.



Η διεθνής κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από 12 διεθνούς φήμης εμπειρογνώμονες, επέλεξε τους νικητές μέσω μιας αυστηρής διαδικασίας αξιολόγησης και τυφλής γευσιγνωσίας, σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα. Οι κριτές της έκδοσης 2026 είναι: Antonio G. Lauro (Ιταλία), Fernando Martinez Roman (Ισπανία), Miciyo Yamada (Ιαπωνία), Birsen Can (Τουρκία), Marcelo Scofano (Βραζιλία), Na Xie (Κίνα), Hiromi Nakamura (Ιαπωνία), Mariko Shimada (Ιαπωνία), Sonda Laroussi (Τυνησία), Hideaki Shibata (Ιαπωνία), Anita Zachou (Ελλάδα) και Jiwon Kwak (Νότια Κορέα).



«Το ελαιόλαδο είναι ένας πραγματικά παγκόσμιος πολιτιστικός θησαυρός, που συνδέει ανθρώπους, κουζίνες και παραδόσεις μέσα από τη γεύση του, τα οφέλη του για την υγεία και τη βαθιά ριζωμένη ιστορία του. Ως Ελληνίδα, νιώθω μια βαθιά υπερηφάνεια που η χώρα μου - πατρίδα μιας από τις αρχαιότερες παραδόσεις στην καλλιέργεια της ελιάς στον κόσμο - συνεχίζει να διαδραματίζει έναν δυναμικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, προσφέροντας εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα υψηλής ποιότητας. Ο διαγωνισμός Japan Olive Oil Prize (JOOP) αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς το ελαιόλαδο μπορεί να αναδειχθεί μέσα από έναν άρτια οργανωμένο και υψηλού κύρους θεσμό, με εντυπωσιακή συμμετοχή παραγωγών από όλο τον κόσμο. Εξίσου σημαντική είναι και η διακεκριμένη επιτροπή κριτών του, που αποτελείται από διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς στον τομέα του ελαιολάδου, διασφαλίζοντας μια αυστηρή και αξιόπιστη διαδικασία αξιολόγησης», δήλωσε η κριτής Anita Zachou.



Η Ιαπωνία, με τον βαθύ της σεβασμό στη λεπτομέρεια και την αριστεία, αγκαλιάζει το ελαιόλαδο όχι μόνο ως προϊόν, αλλά ως εμπειρία και μορφή πολιτισμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην παγκόσμια αναγνώρισή του.



Παράλληλα με τον διαγωνισμό ποιότητας ελαιολάδου, το JOOP Design Award, ενεργό από το 2020, αναδεικνύει την αισθητική και επικοινωνιακή διάσταση των ελαιολάδων: συσκευασία, ετικέτες και σχεδιασμός φιαλών αξιολογούνται από μια διεθνή κριτική επιτροπή ειδικών στον σχεδιασμό, που φέτος αποτελείται από τους: Jasper Morrison (Ηνωμένο Βασίλειο), Cecilie Manz (Δανία), Fabio Filippini (Ιταλία) και Go Hasegawa (Ιαπωνία).



Ακολουθεί η λίστα των βραβευμένων ελαιολάδων του JOOP 2026.



Best of Country



Best of United States Of America

Arbequina Extra Virgin Olive Oil

Durant Olive Mill



Best of Croatia

SANTINI

Agro Fructus d.o.o



Best of Argentina

Establecimiento Olivum - Blend Medio

ESTABLECIMIENTO OLIVUM SA



Best of Portugal

Gallo Reserva Extra Virgin Olive Oil

Gallo Worldwide



Best of Jordan

Petra – Crosodi

RBK HOLDING LLC



Best of Tunisia

UNNA - Powerful and Vibrant

Farmers Union for Development and Sustainability “F.U.D.S.”



Best of Japan

湘南早摘みブレンド

株式会社ファームビレッジ湘南



Best of Greece

ELEOLOGY ORGANIC SINGLE VARIETY

ELEOLOGY SA.



Best of Brazil

AZEITE SABIÁ - CORATINA

FAZENDAS DO AZEITE SABIÁ



Best of Turkey

Gaia Oliva Memecik

Gaia Oliva LTD ŞTİ



Best of France

Domaine de Gerbaud AOP Provence BIO

SCEA Domaine de Gerbaud



Best of Spain

TASUKU Extra Virgin Olive Oil (EVOO)

丞茶寮 ＆ Peña Luna



Best of Italy

BIO Coratina

INTINI



Best of Flavoured

Petra – Mandarin

RBK HOLDING LLC

Jordan



Best of Blends

湘南早摘みブレンド

株式会社ファームビレッジ湘南

Japan



Best of Monovarietals

BIO Coratina

INTINI

Italy



Best of Organic

BIO Coratina

INTINI

Italy



Best of Polyphenol

CHIAROSCURO

Azienda Agricola de Robertis

Italy



Best of PGI

U' CIURI

MICELI & SENSAT AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA

Italy



Best of PDO

RINCON DE LA SUBBETICA (DOP PRIEGO DE CORDOBA)

ALMAZARAS DE LA SUBBETICA

Spain



Best of Delicate Intensity

Gaia Oliva Signuture Blend

Gaia Oliva LTD ŞTİ

Turkey



Best of Medium Intensity

BIO Coratina

INTINI

Italy



Best of Strong Intensity

L'OLINDA MONOVARIETALE DI RAGGIA

Frantoio L’Olinda

Italy



Design Award



3rd Design Award

Azeitona Verde

S.A.V. Sociedade Azeitona Verde Lda

Portugal



2nd Design Award

SANTINI

Agro Fructus d.o.o

Croatia



1st Design Award

LI SICULARI

Azienda Agricola Vescovi

Italy



BEST OF JOOP 2026



3rd Best of JOOP 2026

湘南早摘みブレンド

株式会社ファームビレッジ湘南

Japan



3rd Best of JOOP 2026

L'OLINDA MONOVARIETALE DI RAGGIA

Frantoio L’Olinda

Italy



2nd Best of JOOP 2026

AZEITE SABIÁ - CORATINA

FAZENDAS DO AZEITE SABIÁ

Brazil



1st Best of JOOP 2026

BIO Coratina

INTINI

Italy