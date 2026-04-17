Το ελληνικό ελαιόλαδο στην Ιαπωνία - Διακρίσεις στον διαγωνισμό JOOP 2026 στο Τόκιο

Η έκδοση του 2026 κατέγραψε νέο ρεκόρ συμμετοχών: 691 ελαιόλαδα από 25 χώρες συμμετείχαν στον διαγωνισμό, έναντι 577 της προηγούμενης διοργάνωσης. Μια αύξηση σχεδόν 20% στον αριθμό των δειγμάτων, που εδραιώνει το JOOP ως έναν από τους σημαντικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους διαγωνισμούς παγκοσμίως στον τομέα του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου.
Το JOOP προωθεί την αριστεία του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου και ευαισθητοποιεί τους Ιάπωνες καταναλωτές ώστε να αναγνωρίζουν προϊόντα υψηλής ποιότητας μέσω masterclasses, καθοδηγούμενων γευσιγνωσιών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Στόχος είναι η υποστήριξη των παραγωγών και η διευκόλυνση της επιτυχίας τους στην ιαπωνική αγορά, γνωστή για το εκλεπτισμένο γούστο της και την αυξανόμενη προσοχή σε υγιεινά προϊόντα υψηλής ποιότητας.
Η Ελλάδα είναι ο τρίτος παραγωγός ελαιόλαδου στην ΕΕ και, σύμφωνα με το International Olive Council, κατέχει την υψηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση παγκοσμίως, με 9,3 kg ετησίως. Στην ιαπωνική αγορά, το ελληνικό ελαιόλαδο αντιπροσωπεύει περίπου το 1,1% των εισαγωγών σε αξία, σύμφωνα με τα δεδομένα GTAIC του 2024: μια παρουσία ακόμη περιορισμένη που αντιπροσωπεύει σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του IOC για την περίοδο 2024/25, η ελληνική παραγωγή ανακάμπτει σε περίπου 250.000 τόνους (+30%), γεγονός που ενισχύει την ικανότητα της χώρας να επεκτείνει την παρουσία της σε απαιτητικές αγορές όπως η ιαπωνική.
« Η ρεκόρ αύξηση του αριθμού των ελαιολάδων σε διαγωνισμό αντικατοπτρίζει ένα ευρύτερο φαινόμενο: η Ιαπωνία αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο από τους παραγωγούς σε όλο τον κόσμο ως στρατηγική αγορά για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας. Η δουλειά μας δεν τελειώνει με την τελετή απονομής, αλλά συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με τους νικητές του διαγωνισμού να παρουσιάζονται σε διάφορα πλαίσια B2B και B2C, συμπεριλαμβανομένου του Foodex Japan, της μεγαλύτερης εκθεσης τροφίμων και ποτών της Ασίας », δήλωσε ο Davide Fantoni, Γενικός Διευθυντής του Ιταλικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ιαπωνία, του διοργανωτικού φορέα του διαγωνισμού.
Η διεθνής κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από 12 διεθνούς φήμης εμπειρογνώμονες, επέλεξε τους νικητές μέσω μιας αυστηρής διαδικασίας αξιολόγησης και τυφλής γευσιγνωσίας, σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα. Οι κριτές της έκδοσης 2026 είναι: Antonio G. Lauro (Ιταλία), Fernando Martinez Roman (Ισπανία), Miciyo Yamada (Ιαπωνία), Birsen Can (Τουρκία), Marcelo Scofano (Βραζιλία), Na Xie (Κίνα), Hiromi Nakamura (Ιαπωνία), Mariko Shimada (Ιαπωνία), Sonda Laroussi (Τυνησία), Hideaki Shibata (Ιαπωνία), Anita Zachou (Ελλάδα) και Jiwon Kwak (Νότια Κορέα).
«Το ελαιόλαδο είναι ένας πραγματικά παγκόσμιος πολιτιστικός θησαυρός, που συνδέει ανθρώπους, κουζίνες και παραδόσεις μέσα από τη γεύση του, τα οφέλη του για την υγεία και τη βαθιά ριζωμένη ιστορία του. Ως Ελληνίδα, νιώθω μια βαθιά υπερηφάνεια που η χώρα μου - πατρίδα μιας από τις αρχαιότερες παραδόσεις στην καλλιέργεια της ελιάς στον κόσμο - συνεχίζει να διαδραματίζει έναν δυναμικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, προσφέροντας εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα υψηλής ποιότητας. Ο διαγωνισμός Japan Olive Oil Prize (JOOP) αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς το ελαιόλαδο μπορεί να αναδειχθεί μέσα από έναν άρτια οργανωμένο και υψηλού κύρους θεσμό, με εντυπωσιακή συμμετοχή παραγωγών από όλο τον κόσμο. Εξίσου σημαντική είναι και η διακεκριμένη επιτροπή κριτών του, που αποτελείται από διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς στον τομέα του ελαιολάδου, διασφαλίζοντας μια αυστηρή και αξιόπιστη διαδικασία αξιολόγησης», δήλωσε η κριτής Anita Zachou.
Η Ιαπωνία, με τον βαθύ της σεβασμό στη λεπτομέρεια και την αριστεία, αγκαλιάζει το ελαιόλαδο όχι μόνο ως προϊόν, αλλά ως εμπειρία και μορφή πολιτισμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην παγκόσμια αναγνώρισή του.
Παράλληλα με τον διαγωνισμό ποιότητας ελαιολάδου, το JOOP Design Award, ενεργό από το 2020, αναδεικνύει την αισθητική και επικοινωνιακή διάσταση των ελαιολάδων: συσκευασία, ετικέτες και σχεδιασμός φιαλών αξιολογούνται από μια διεθνή κριτική επιτροπή ειδικών στον σχεδιασμό, που φέτος αποτελείται από τους: Jasper Morrison (Ηνωμένο Βασίλειο), Cecilie Manz (Δανία), Fabio Filippini (Ιταλία) και Go Hasegawa (Ιαπωνία).
Ακολουθεί η λίστα των βραβευμένων ελαιολάδων του JOOP 2026.
Best of Country
Best of United States Of America
Arbequina Extra Virgin Olive Oil
Durant Olive Mill
Best of Croatia
SANTINI
Agro Fructus d.o.o
Best of Argentina
Establecimiento Olivum - Blend Medio
ESTABLECIMIENTO OLIVUM SA
Best of Portugal
Gallo Reserva Extra Virgin Olive Oil
Gallo Worldwide
Best of Jordan
Petra – Crosodi
RBK HOLDING LLC
Best of Tunisia
UNNA - Powerful and Vibrant
Farmers Union for Development and Sustainability “F.U.D.S.”
Best of Japan
湘南早摘みブレンド
株式会社ファームビレッジ湘南
Best of Greece
ELEOLOGY ORGANIC SINGLE VARIETY
ELEOLOGY SA.
Best of Brazil
AZEITE SABIÁ - CORATINA
FAZENDAS DO AZEITE SABIÁ
Best of Turkey
Gaia Oliva Memecik
Gaia Oliva LTD ŞTİ
Best of France
Domaine de Gerbaud AOP Provence BIO
SCEA Domaine de Gerbaud
Best of Spain
TASUKU Extra Virgin Olive Oil (EVOO)
丞茶寮 ＆ Peña Luna
Best of Italy
BIO Coratina
INTINI
Best of Flavoured
Petra – Mandarin
RBK HOLDING LLC
Jordan
Best of Blends
湘南早摘みブレンド
株式会社ファームビレッジ湘南
Japan
Best of Monovarietals
BIO Coratina
INTINI
Italy
Best of Organic
BIO Coratina
INTINI
Italy
Best of Polyphenol
CHIAROSCURO
Azienda Agricola de Robertis
Italy
Best of PGI
U' CIURI
MICELI & SENSAT AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA
Italy
Best of PDO
RINCON DE LA SUBBETICA (DOP PRIEGO DE CORDOBA)
ALMAZARAS DE LA SUBBETICA
Spain
Best of Delicate Intensity
Gaia Oliva Signuture Blend
Gaia Oliva LTD ŞTİ
Turkey
Best of Medium Intensity
BIO Coratina
INTINI
Italy
Best of Strong Intensity
L'OLINDA MONOVARIETALE DI RAGGIA
Frantoio L’Olinda
Italy
Design Award
3rd Design Award
Azeitona Verde
S.A.V. Sociedade Azeitona Verde Lda
Portugal
2nd Design Award
SANTINI
Agro Fructus d.o.o
Croatia
1st Design Award
LI SICULARI
Azienda Agricola Vescovi
Italy
BEST OF JOOP 2026
3rd Best of JOOP 2026
湘南早摘みブレンド
株式会社ファームビレッジ湘南
Japan
3rd Best of JOOP 2026
L'OLINDA MONOVARIETALE DI RAGGIA
Frantoio L’Olinda
Italy
2nd Best of JOOP 2026
AZEITE SABIÁ - CORATINA
FAZENDAS DO AZEITE SABIÁ
Brazil
1st Best of JOOP 2026
BIO Coratina
INTINI
Italy
Το ελληνικό ελαιόλαδο στην Ιαπωνία - Διακρίσεις στον διαγωνισμό JOOP 2026 στο Τόκιο
Η έκδοση του 2026 κατέγραψε νέο ρεκόρ συμμετοχών: 691 ελαιόλαδα από 25 χώρες συμμετείχαν στον διαγωνισμό, έναντι 577 της προηγούμενης διοργάνωσης. Μια αύξηση σχεδόν 20% στον αριθμό των δειγμάτων, που εδραιώνει το JOOP ως έναν από τους σημαντικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους διαγωνισμούς παγκοσμίως στον τομέα του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου.