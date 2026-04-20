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Μαρινάκης: Δεν μπαίνει θέμα κομματικής πειθαρχίας στην ψηφοφορία για άρσεις ασυλίας
Πολιτική
16:38 - 20 Απρ 2026

Μαρινάκης: Δεν μπαίνει θέμα κομματικής πειθαρχίας στην ψηφοφορία για άρσεις ασυλίας

Reporter.gr Newsroom
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«Δεν υπάρχει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας» ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο διαφοροποιήσεων στην επικείμενη ψηφοφορία στην Ολομέλεια για τις άρσεις ασυλίας των 11+2 βουλευτών της Ν.Δ.  

«Σε τέτοιες ψηφοφορίες δεν είθισται να μπαίνει θέμα κομματικής πειθαρχίας. Ούτε σε αυτή την ψηφοφορία θα μπει, για να είναι σαφές. Από εκεί και πέρα, οφείλω να επισημάνω ότι οι ίδιοι οι βουλευτές έχουν ζητήσει την άρση της ασυλίας τους, όχι γιατί θεωρούν ότι είναι ένοχοι, αλλά γιατί πιστεύουν στην αθωότητά τους και θέλουν να την αποδείξουν» εξήγησε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα (20/4).

«Το τι θα κάνουν οι βουλευτές θα το κρίνουν οι ίδιοι»

Υπογράμμισε, επίσης, πως «δεν είναι δική μας δουλειά να καταδικάσουμε ή να αθωώσουμε κάποιον».

«Είναι δουλειά της Δικαιοσύνης, αλλά σίγουρα επικοινωνιακά μιλώντας, αυτό το οποίο περιμέναμε να έρθει, από τις πάρα πολλές επιλεκτικές διαρροές τόσων μηνών, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που τελικά ήρθε. Το τι θα γίνει και το τι όχι θα το αποφασίσει η Δικαιοσύνη και μόνο. Και επειδή διαβάζω και κάποιες αναλύσεις που δεν νομίζω ότι έχουν να κάνουν με τη στάση των βουλευτών, το τι θα κάνουν οι βουλευτές θα το κρίνουν οι ίδιοι, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα και ο ρόλος τους και η συνείδησή τους» ανέφερε για να προσθέσει στη συνέχεια:

«Κάποιοι λένε ερμηνεύοντας δηλώσεις ότι θα ψηφιστεί η άρση κάποιων ασυλιών, δε θα ψηφιστεί κάποιων άλλων. Νομίζω ότι αυτό δημιουργεί και κάποια προβλήματα. Δηλαδή αν δεν ψηφίσεις την άρση ασυλίας κάποιων βουλευτών και ψηφίσεις την άρση ασυλίας κάποιων άλλων βουλευτών, είναι σαν να θεωρείς ότι κάποιοι είναι αθώοι και κάποιοι είναι ένοχοι, εν πάση περιπτώσει».

Συμπλήρωσε επίσης πως «οι βουλευτές είναι οι εκπρόσωποι των Ελλήνων πολιτών και εκείνοι έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο», αλλά όπως παρατήρησε, «πρέπει να γίνει σεβαστό αυτό που και οι ίδιοι οι βουλευτές έχουν ζητήσει, δηλαδή την άρση της ασυλίας τους για να αποδείξουν την αθωότητά τους».

Ερωτηθείς για την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, είπε πως ήταν «αναπόφευκτη» εξέλιξη, προσθέτοντας πως «καλό είναι να σταματήσει και όλη αυτή η διαδικασία προσωπικών επιθέσεων».

«Προχωράμε παρακάτω»

«Όταν ένας άνθρωπος είναι σε μια τέτοια κατάσταση πίεσης, οδηγείται στην παραίτηση. Θεωρώ ότι δεν προσφέρει κάτι μια οποιαδήποτε περαιτέρω επίθεση, είναι το μόνο εύκολο θα πω εγώ για κάποιον να το κάνει. Νομίζω ότι η παραίτηση, που ήταν μια δική του απόφαση, θεωρώ έτσι όπως έγιναν τα πράγματα στο τέλος, μια αναπόφευκτη εξέλιξη. Για ποιο λόγο; Όχι για την ουσία τόσο του θέματος που δεν το υποτιμώ όσο και για την επικοινωνιακή διαχείριση, η οποία έγινε κάτω από την πίεση όλων αυτών των ερωτημάτων από τον ίδιο, την επικοινωνιακή διαχείριση από τον ίδιο» είπε ο κ. Μαρινάκης, θυμίζοντας ότι «το επίδικο τοποθετείται χρονικά περίπου 20 χρόνια πριν». «Σήμερα ανακοινώθηκε και ο αντικαταστάτης του κ. Λαζαρίδη, ο κ. Καββαδάς και προχωράμε παρακάτω» πρόσθεσε.

«Ατυχέστατη η αναδημοσίευση ανάρτησης για τη Ντόρα Μπακογιάννη»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να σχολιάσει και για την αναδημοσίευση από τον κ. Λαζαρίδη ανάρτησης χρήστη μέσου κοινωνικής δικτύωσης με απαξιωτικές αναφορές για τη Ντόρα Μπακογιάννη.

«Ήταν ατυχέστατη η συγκεκριμένη κοινοποίηση αυτής της ανάρτησης, λάθος κίνηση, ξεκάθαρα και αυτονοήτως κατέβηκε από το προφίλ του κ. Λαζαρίδη, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υπήρχε περαιτέρω ζήτημα. Εντάξει, νομίζω ότι όλο αυτό έγινε λόγω και της πίεσης εκείνων των ωρών και των ημερών, το κατάλαβε και ο ίδιος και πήρε πίσω αυτή την κοινοποίηση, αναδημοσίευση, εν πάση περιπτώσει, όπως σωστά είπατε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται καν να σχολιάσουμε αν είναι ούτε λογικό, ούτε επιτρέπεται, σε επίπεδο εννοώ εσωκομματικής τάξης και σεβασμού, να στοχοποιούνται πρόσωπα όπως η κ. Μπακογιάννη ή οποιοσδήποτε άλλος έχει μία τέτοια διαδρομή και μάλιστα με αυτούς τους χαρακτηρισμούς».

Συμπλήρωσε δε πως «θεωρείται λήξαν το θέμα και αναγνωρίζεται το γεγονός ότι ο ίδιος ο κ. Λαζαρίδης πήρε πίσω αυτή την ανάρτηση».

Επανέλαβε τέλος πως «οι εκλογές θα γίνουν το 2027».

Τελευταία τροποποίηση στις 20/04/2026 - 16:41
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