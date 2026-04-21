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ΠΑΣΟΚ: Αβεβαιότητα για το μέλλον των βρεφικών και παιδικών σταθμών
Πολιτική
13:52 - 21 Απρ 2026

ΠΑΣΟΚ: Αβεβαιότητα για το μέλλον των βρεφικών και παιδικών σταθμών

Reporter.gr Newsroom
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Κοινή ανακοίνωση υπέβαλλαν η Κατερίνα Καζάνη, βουλευτής Ευβοίας και Κ.Τ.Ε. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο Πέτρος Παππάς, βουλευτής Κιλκίς και Κ.Τ.Ε. Ατόμων με Αναπηρία και Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων και του Τομέα Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σχετικά με το καθεστώς αβεβαιότητας που βιώνουν οι εργαζόμενοι στους δημοτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ.

Για άλλη μια φορά, οι εργαζόμενοι σε Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ βρίσκονται αντιμέτωποι με καθεστώς αβεβαιότητας και ανασφάλειας ως προς το μέλλον της εργασίας τους και τη λειτουργία των δομών στις οποίες υπηρετούν.

Η απουσία σταθερού σχεδιασμού εντείνει την ανησυχία. Τα σενάρια για αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τη βιωσιμότητα των δομών. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η σύνδεση της χρηματοδότησης με σύστημα voucher, η δημιουργία μητρώου προσωπικού ορισμένου χρόνου και η μετάβαση σε πιο ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της σταθερής χρηματοδότησης, ενώ δεν υπάρχει σαφής πρόβλεψη για την επαρκή στελέχωση των δομών.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο στους εργαζόμενους, αλλά και στις χιλιάδες οικογένειες που στηρίζονται καθημερινά στις δομές αυτές.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι εργαζόμενοι προχωρούν στις 24 Απριλίου σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις, διεκδικώντας σταθερές σχέσεις εργασίας και διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των δομών.

Από την πρώτη στιγμή, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στάθηκε δίπλα στους εργαζόμενους και στις τοπικές κοινωνίες, αναδεικνύοντας το ζήτημα έγκαιρα και με σαφήνεια.

Ήδη, από τις 3 Απριλίου 2026, με ερώτηση που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα, ζητήθηκαν σαφείς απαντήσεις από την Κυβέρνηση για το συνολικό σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και την προστασία των εργαζομένων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Οι δομές αυτές αποτελούν βασικό πυλώνα κοινωνικής πολιτικής, στηρίζοντας ουσιαστικά την οικογένεια και τη συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ζητά:

  • σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση,
  • διασφάλιση των θέσεων εργασίας και αναγνώριση της εμπειρίας των εργαζομένων,
  • ενίσχυση των δομών ώστε κανένα παιδί να μη μένει εκτός.

Η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους αβεβαιότητας.

Απαιτούνται άμεσες, καθαρές απαντήσεις και ουσιαστικές λύσεις.

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