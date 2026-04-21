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Πετρέλαιο: Ήπια διόρθωση με φόντο τις ελπίδες για παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ – Ιράν
Εμπορεύματα
13:28 - 21 Απρ 2026

Πετρέλαιο: Ήπια διόρθωση με φόντο τις ελπίδες για παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ – Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Τρίτη (21/4), αναστρέφοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες ότι θα πραγματοποιηθούν εντός της εβδομάδας ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση της προσφοράς από τη στρατηγικής σημασίας περιοχή της Μέσης Ανατολής.      

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent σημειώνουν πτώση 0,73% στα 94,80 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) για το Μάιο υποχωρεί 0,85% στα 86,67 δολάρια ανά βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Δευτέρα (20/4) και οι δύο δείκτες είχαν καταγράψει ισχυρή άνοδο, με το Brent να ενισχύεται κατά 5,6% και το WTI κατά 6,9%, μετά το εκ νέου κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν και την κατάσχεση ιρανικού φορτηγού πλοίου από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού λιμανιών.

Οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στο κατά πόσο οι συνομιλίες αυτής της εβδομάδας θα οδηγήσουν σε παράταση της υφιστάμενης εκεχειρίας ή σε μια οριστική συμφωνία, αν και παραμένει πιθανό το ενδεχόμενο νέων διαταραχών στις ροές πετρελαίου.

«Η αγορά τείνει να πιστεύει ότι πριν από τη λήξη της εκεχειρίας αύριο θα επιτευχθεί τουλάχιστον μια παράταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ και οι συνομιλίες Ισραήλ-Παλαιστίνης που έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη δε θα απογοητεύσουν», δήλωσε ο αναλυτής Τάμας Βάργκα της PVM Oil Associates.

Την αβεβαιότητα εντείνει το γεγονός ότι Ιρανός αξιωματούχος τόνισε πως δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για συμμετοχή στις συνομιλίες, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι «συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας» από τις ΗΠΑ αποτελούν εμπόδιο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ παρέμεινε περιορισμένη τη Δευτέρα, ενώ ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, προειδοποίησε ότι το καλοκαίρι θα είναι δύσκολο για την Ευρώπη λόγω ελλείψεων καυσίμων, ακόμη και στο καλύτερο δυνατό σενάριο.

Επισημαίνεται ότι εάν οι διαταραχές συνεχιστούν για ακόμη ένα μήνα, οι συνολικές απώλειες θα μπορούσαν να φτάσουν τα 1,3 δισεκατομμύρια βαρέλια, με τις τιμές να ενδέχεται να κινηθούν κοντά στα 110 δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τη Citi.

Την ίδια ώρα, πυροσβέστες συνέχιζαν να επιχειρούν την Τρίτη για την κατάσβεση πυρκαγιάς στο ρωσικό λιμάνι Τουάπσε στη Μαύρη Θάλασσα, περισσότερο από 24 ώρες μετά από επίθεση ουκρανικού drone, όπως ανέφεραν τοπικές αρχές.

Σημειώνεται ότι το Τουάπσε, -ένα από τα βασικά λιμάνια της νότιας Ρωσίας-, αποτελεί κόμβο εξαγωγών πετρελαϊκών προϊόντων και φιλοξενεί μεγάλο διυλιστήριο της ίδιας ονομασίας, ιδιοκτησίας της Rosneft.

Η αγορά ανέμενε επίσης την εβδομαδιαία έκθεση της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA). Η έκθεση για την εβδομάδα που έληξε στις 10 Απριλίου έδειξε μείωση των αποθεμάτων αργού, βενζίνης και αποσταγμάτων στις ΗΠΑ, λόγω πτώσης των εισαγωγών και αύξησης των εξαγωγών.

«Μια συνεχιζόμενη αύξηση των εξαγωγών αργού και προϊόντων πετρελαίου από τις ΗΠΑ θα επιβεβαίωνε τη περιορισμένη διαθεσιμότητα πετρελαίου στην Άπω Ανατολή και την Ευρώπη και θα μπορούσε να στηρίξει εκ νέου τις τιμές», πρόσθεσε ο Βάργκα.

Υποχώρηση για φυσικό αέριο και μέταλλα - Ανεβαίνει το δολάριο

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου σημειώνουν πτώση σήμερα κατά 0,66% στα 40,02 δολάρια ανά μεγαβατώρα. Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός σημειώνει αυτή την ώρα υποχώρηση κατά 0,51% στα 4,804.40 δολάρια η ουγγιά.

Με αρνητικό πρόσημο κινούνται και τα υπόλοιπα μέταλλα, με το ασήμι να χάνει κατά 1,18% στα 79,09 δολάρια η ουγγιά, ενώ μικρές απώλειες καταγράφει και ο χαλκός κατά 0,08% στα 6,0413 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο ενισχύεται κατά 0,23% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1.1760 δολάρια προς ευρώ, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,14% με την ισοτιμία στα 1.3508 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα σημειώνει μικρή άνοδο της τάξης του 0,05% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8796 λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/04/2026 - 13:36
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