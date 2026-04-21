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Σφοδρή διαδικτυακή σύγκρουση Κασσελάκη – Πολάκη
Πολιτική
20:15 - 21 Απρ 2026

Σφοδρή διαδικτυακή σύγκρουση Κασσελάκη – Πολάκη

Reporter.gr Newsroom
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Ο Παύλος Πολάκης και ο Στέφανος Κασσελάκης αντάλλαξαν έντονη αντιπαράθεση την Τρίτη (21/4) στο διαδίκτυο, με αφορμή τη μεταξύ τους δικαστική υπόθεση που επρόκειτο να εκδικαστεί αύριο.

Ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την αναβολή της αυριανής δίκης, προκαλώντας την έκρηξη του κου Κασσελάκη. «Ο Παύλος Πολάκης μόλις ζήτησε αναβολή για το αυριανό δικαστήριο. Εκείνο στο οποίο θα έπρεπε να αποδείξει ότι είμαι "απατεώνας". Κρίμα όταν φτάνει η ώρα της αλήθειας να το βάζει στα πόδια», έγραψε συγκεκριμένα ο κ Κασσελάκης.

{https://x.com/skasselakis/status/2046614935703109879}

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη προκάλεσε στη συνέχεια την οργισμένη αντίδραση του Παύλου Πολάκη ο οποίος τον χαρακτήρισε σε ανάρτησή του «απατεώνα».

«Το πόσο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ είσαι, φαίνεται από το γεγονός πως ο δικηγόρος μου ο Γιάννης Απατσίδης ζήτησε από τον δικό σου δικηγόρο τον κύριο Πελέκη αναβολή, επειδή έχει άλλο δικαστήριο, Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ και τώρα βγαίνεις εσύ και κάνεις αυτήν την ανάρτηση!!! Εγώ εκεί θα ήμουν, αν και επειδή ειναι αστικό δεν θα μπορούσα να μιλήσω! Θα μιλούσαν όμως οι μάρτυρες για το αληθές του χαρακτηρισμού! Είσαι απελπισμένος και φαίνεται!!! Αυτή ειναι η μοίρα αυτών που έχουν ήδη καταδίκη για το ψεύτικο πόθεν έσχες, αυτών που κρύβουν τις οφσόρ στα Μάρσαλ και αυτών που αρχίζουν να μην ανιχνεύνται στις δημοσκοπήσεις!!! Εντάξει απατεωνίσκο;;;;» ήταν η απάντηση του Παύλου Πολάκη.

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Τελευταία τροποποίηση στις 21/04/2026 - 20:51
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