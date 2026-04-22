Τζάκρη: Σε καμία περίπτωση δεν θα συμπορευόμουν με τον Τσίπρα

Η Θεοδώρα Τζάκρη εμφανίστηκε αρνητική απέναντι στο ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, δηλώνοντας ότι δεν θα επέστρεφε «σε καμία των περιπτώσεων» σε κοινή πολιτική πορεία μαζί του, ενώ τον κατηγόρησε για κρίσιμο ρόλο στη διάσπαση του πολιτικού του χώρου.

Η κ. Τζάκρη χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ως «ηθικό αυτουργό» της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, συμβάλλοντας στον κατακερματισμό της δημοκρατικής παράταξης.

«Αν αυτήν τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 5 κομμάτια, οφείλεται στις ενέργειες του Τσίπρα», είπε χαρακτηριστικά.

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Ωστόσο, χαρακτήρισε ως θετικό γεγονός τη σύγκλιση του κ. Τσίπρα προς το Κέντρο, όσο και το ότι ο ίδιος μιλά για «σύγχρονο πατριωτισμό», δηλαδή δημιουργία μιας σύγχρονης παράταξης με πατριωτικά χαρακτηριστικά.

«Πλην όμως, το πρόβλημα του Τσίπρα είναι οι πράξεις και όχι τα λόγια του. Δηλαδή επιφυλακτικότητα υπάρχει ως προς την ειλικρίνεια των προθέσεών του. Είχε όσες ευκαιρίες ήθελε να προωθήσει την ενιαία μεγάλη δημοκρατική παράταξη και όχι μόνο δεν έκανε αυτό, αλλά το προβοκάρισε κιόλας», τόνισε.

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