Ακριβό και αβέβαιο το φετινό καλοκαίρι - «Εκρηκτική» αύξηση στα καύσιμα αεροσκαφών ωθεί εταιρίες σε ακυρώσεις πτήσεων

Αυτό το καλοκαίρι διαμορφώνεται ως μια ακριβή και αβέβαιη περίοδος για τα αεροπορικά ταξίδια, ειδικά αν κανείς σχεδιάζει διακοπές στην Ευρώπη. Οι ασταθείς τιμές των καυσίμων, εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, πιέζουν τις αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, αλλά ίσως πουθενά τόσο έντονα όσο στην Ευρώπη, όπου τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών ενδέχεται να μειωθούν μέχρι τα μέσα Μαΐου.

Όπως επισημαίνουν οι New York Times, οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, όπως η Lufthansa και η KLM έχουν ανακοινώσει ότι μειώνουν πτήσεις, και ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι παντού στον κόσμο οι εταιρείες μετακυλίουν ολοένα και περισσότερο το κόστος στους επιβάτες, αυξάνοντας τις τιμές των εισιτηρίων, χρεώνοντας περισσότερο για αποσκευές και επιβάλλοντας επιπλέον χρεώσεις καυσίμων. Ορισμένες μάλιστα προχωρούν και σε ακυρώσεις πτήσεις.

Την ίδια στιγμή, η προοπτική ενός οικονομικά προσιτού καλοκαιρινού ταξιδιού γίνεται όλο και πιο δυσοίωνη μέρα με τη μέρα.

«Εκρηκτική» άνοδος στα καύσιμα αεροσκαφών

Στις ΗΠΑ, οι αεροπορικοί ναύλοι τόσο για εσωτερικές, όσο και για διεθνείς πτήσεις έχουν συνεχίσει να αυξάνονται από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν, σύμφωνα με ανάλυση εισιτηρίων οικονομικής θέσης μετ’ επιστροφής από τη μηχανή αναζήτησης ταξιδιών Kayak.

Ειδικότερα, στις 13 Απριλίου, ένα μέσο διεθνές ταξίδι κόστιζε 1.064 δολάρια, σε σύγκριση με 776 δολάρια στις 23 Φεβρουαρίου, ενώ ένα εσωτερικό ταξίδι στις ΗΠΑ κόστιζε 358 δολάρια, έναντι 335 δολαρίων στις 23 Φεβρουαρίου.

Την ίδια ώρα, οι παγκόσμιες τιμές των καυσίμων των αεροσκαφών έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 70% από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τον δείκτη Platts Jet Fuel Price Index.

Σημειώνεται ότι η κατάσταση αυτή αναγκάζει τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες να αναμένουν ότι θα δαπανήσουν δισεκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα φέτος, ενώ τουλάχιστον μία, η Spirit Airlines, η οποία βρίσκεται ήδη σε διαδικασία πτώχευσης, έχει ήδη ζητήσει κρατική στήριξη. Το καύσιμο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα λειτουργικά κόστη των αεροπορικών εταιρειών.

Ο Rob Britton, επίκουρος καθηγητής διαχείρισης κρίσεων στο Πανεπιστήμιο Georgetown και πρώην στέλεχος της American Airlines, τόνισε ότι ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος, θα χρειαστούν μήνες για να σταθεροποιηθούν οι τιμές των καυσίμων και των αεροπορικών εισιτηρίων.

Ενώ οι εγχώριες αεροπορικές εταιρείες ανέφεραν στις οικονομικές τους εκθέσεις αυτό τον μήνα ότι η ζήτηση των καταναλωτών παραμένει σταθερή, ορισμένες δήλωσαν ότι προετοιμάζονται για πιθανή μείωση. Κάποιες περιορίζουν τα δρομολόγια μέχρι το τέλος του έτους και επανεξετάζουν τα σχέδια ανάπτυξης για το επόμενο έτος, εάν το κόστος καυσίμων παραμείνει τόσο υψηλό.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν διάφορα εργαλεία στη διάθεσή τους, όπως η συγχώνευση πολλών πτήσεων χαμηλής ζήτησης σε λιγότερες αλλά πιο γεμάτες πτήσεις, δήλωσε ο Mike Arnot, εκπρόσωπος της εταιρείας ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων Cirium.

Προς το παρόν, οι αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε μικρές προσαρμογές, κυρίως σε περιφερειακές πτήσεις.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι απευθείας διεθνείς πτήσεις ενδέχεται να επηρεαστούν λιγότερο, ενώ τα ταξίδια με ενδιάμεσες στάσεις προς μικρές πόλεις ή πτήσεις που έχουν κλειστεί με διαφορετικές εταιρείες μπορεί να είναι πιο ριψοκίνδυνα για τους ταξιδιώτες.

Η Ευρώπη ως «Πρόδρομος Δείκτης»

Όπως τονίζουν οι New York Times, οι προοπτικές για τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες είναι πιο ευνοϊκές από εκείνες των ευρωπαϊκών και ασιατικών, οι οποίες εξαρτώνται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με αναλυτές του κλάδου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν σημαντικά αποθέματα πετρελαίου και υποδομές διύλισης.

Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, τα αποθέματα καυσίμων είναι προς το παρόν εξασφαλισμένα μέχρι τα μέσα ή το τέλος Μαΐου, σύμφωνα με έκθεση της J.P. Morgan που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα.

Ωστόσο, οι ελλείψεις καυσίμων και οι υψηλές τιμές είναι πιθανό να οδηγήσουν σε περικοπές πτήσεων το καλοκαίρι από τον Ιούνιο και μετά, ξεκινώντας από εσωτερικά και λιγότερο κερδοφόρα δρομολόγια.

Πιο συγκεκριμένα, οι αναλυτές της τράπεζας επισήμαναν ότι η Βρετανία διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λόγω της εξάρτησής της από εισαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

«Η Ευρώπη θα λειτουργήσει ως ένας πρόδρομος δείκτης. Όποια προβλήματα πρόκειται να επηρεάσουν τον Αμερικανό ταξιδιώτη, θα τα δούμε να εμφανίζονται πρώτα στην Ευρώπη», δήλωσε ο Christopher Anderson, καθηγητής διαχείρισης υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Cornell.

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές προχωρούν σε ακυρώσεις πτήσεων

Τις τελευταίες ημέρες, ευρωπαϊκές και ασιατικές αεροπορικές εταιρείες έχουν προχωρήσει σε σημαντικές μειώσεις πτήσεων.

Από την πλευρά της, η γερμανική Lufthansa ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει 20.000 πτήσεις τους επόμενους έξι μήνες, σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης καυσίμων. Η ολλανδική KLM δήλωσε ότι θα ακυρώσει 160 πτήσεις από προορισμούς που εξυπηρετεί με πολλαπλές καθημερινές πτήσεις, όπως το Λονδίνο και το Ντίσελντορφ.

Η Norse Atlantic Airways, μια νορβηγική χαμηλού κόστους εταιρεία, ακύρωσε τις πτήσεις της προς το Λος Άντζελες. Η Cathay Pacific, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, καταργεί το 2% των πτήσεών της από τις αρχές Μαΐου έως το τέλος Ιουνίου, μια κίνηση που χαρακτήρισε «έσχατη λύση».

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι οι ειδικοί συμβουλεύουν όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο να κλείσουν εισιτήρια άμεσα, αν δεν το έχουν ήδη κάνει, τονίζοντας ότι κανείς δεν γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει η έλλειψη καυσίμων και πόσο περισσότερο μπορεί να επιδεινωθεί η πίεση στις αεροπορικές εταιρείες.