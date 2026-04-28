Γερουλάνος: Μα κανένας στην Κυβέρνηση δεν θέλει να ξέρει τι έγινε με τις υποκλοπές;

«Κάποιοι ξένοι σίγουρα παρακολουθούσαν. Κάποιοι ξένοι μπορεί να κρατούν στα χέρια τους πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιήσουν κατά του Έθνους. Κάποιοι ξένοι μπορεί να κρατούν στα χέρια τους πληροφορίες με τις οποίες ενδεχομένως να μπορούν να εκβιάσουν υπουργούς. Και οι ξένοι που είχαν το λογισμικό παρακολούθησης λένε ότι δουλεύουν μόνο για Κυβερνήσεις», υπογράμμισε στην ομιλία του σήμερα (28/4) στη Βουλή ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Α’ Αθηνών, Παύλος Γερουλάνος.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ομιλίας του για την απόφαση του Αρείου Πάγου να μπει στο συρτάρι η παρακολούθηση ή η απόπειρα παρακολούθησης του μισού Υπουργικού Συμβουλίου, της ηγεσίας του Στρατού, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, πολιτικών και δημοσιογράφων πρόσθεσε:

«Και παρόλα αυτά, κανένας μέσα στην Κυβέρνηση δεν στέκεται δίπλα στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να πει ένα απλό πράγμα: “Θέλω να ξέρω”. “Δεν θέλω να μένω στο σκοτάδι”. “Δεν θέλω ποτέ, καμία ξένη δύναμη να κρατάει στα χέρια της την ελληνική Κυβέρνηση”. “Θέλω να ξέρω τι πήγε λάθος”. Μα κανένας; Κανένας σας δεν θέλει να ξέρει; Κανένας στην Κυβέρνηση; Κανένας στην ηγεσία του Στρατού; Κανένας στην ηγεσία της Δικαιοσύνης; Κανένας δεν θέλει να ξέρει πώς θα προστατευτεί η χώρα μας από άλλες τέτοιες υποθέσεις; Κανένας δεν θέλει να μάθει πώς να γίνει καλύτερος σε αυτό που τον εμπιστεύονται οι πολίτες να κάνει; Κανένας;

Και κατέληξε λέγοντας: «Όταν λοιπόν, οι πολίτες, και από την ηγεσία του πολιτικού συστήματος και από την ηγεσία της Δικαιοσύνης, βλέπουν ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται να μάθει και να γίνει καλύτερος τότε η εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς πάει στα τάρταρα. Και ρωτάω: Δεν σας απασχολεί ή δεν έχετε το θάρρος να μάθετε; Διότι για την ώρα ο μόνος που μοιάζει και να τον απασχολεί και να έχει το θάρρος να μάθει είναι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ».

Πήγε τόσο καλά το «Σχέδιο Πισσαρίδη 1», που ήρθε η ώρα για δεύτερο;

Σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη για «Σχέδιο Πισσαρίδη 2», ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ είπε, μεταξύ άλλων τα εξής: «Τον άκουσα να μιλάει για «Σχέδιο Πισσαρίδη 2». Μάλιστα. Δηλαδή πήγε τόσο καλά το «Σχέδιο Πισσαρίδη 1», που ήρθε η ώρα για δεύτερο; Οι «άριστοι» έκαναν απολογισμό και έβγαλαν θετικά συμπεράσματα; Νιώθετε δηλαδή ότι η επιλογή να εγκαταλείψετε τη γεωργία και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες ήταν σωστή επιλογή;

Η παντελής απουσία αναπτυξιακού αποτυπώματος από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν σας κάνει να αναρωτιέστε ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη θεωρία;

Αποφασίσατε να φτιάξετε εθνικούς πρωταθλητές. Μάλιστα. Τους προικίσατε με ένα ολόκληρο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πόσοι από αυτούς σήμερα είναι διεθνώς ανταγωνιστικοί;

Μήπως οι τράπεζες; Δεν το λέτε έτσι, αλλά τις ανακεφαλαιώνετε τρίτη φορά. Κλείνοντας τα μάτια στην απουσία εξωτερικού και εσωτερικού ανταγωνισμού, κλείνοντας τα μάτια στο υπέρογκο spread επιτοκίων καταθέσεων και χορηγιών, κλείνοντας τα μάτια και στις χρεώσεις που πληρώνουμε, συχνά χωρίς να το ξέρουμε. Αυτές οι πρακτικές αντέχουν διεθνώς;

Έχετε τη ΔΕΗ να σέρνει τον χορό των υπερκερδών. Μέχρι και η βιομηχανία αναστενάζει. Η αγορά ρηχή και η ΔΕΗ κάνει πάρτι. Αυτό είναι ένδειξη ανταγωνιστικότητας; Ή είναι απόδειξη ολιγοπωλίου;

Αυτό είχε στο μυαλό του ο κ. Πισσαρίδης με το Σχέδιο 1; Αποκλείεται.

Με λίγα λόγια το σχέδιο για Εθνικούς πρωταθλητές του κ. Πισσαρίδη στα χέρια σας, έχει γίνει σχέδιο προστασίας και ενίσχυσης των μεγάλων επιχειρηματιών σε βάρος του Έλληνα πολίτη. Χωρίς όμως να έχετε φτιάξει κάτι που αντέχει να βγει από τα σύνορα. Και τώρα θέλετε δεύτερο τέτοιο σχέδιο».