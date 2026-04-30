Τσίπρας: Ζητάμε διαφάνεια, παραγωγικό σχέδιο και λογοδοσία παντού

Η «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα παρουσιάστηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Ηράκλειο, στον τόπο όπου ο συγγραφέας έχει διατελέσει και βουλευτής και έχει χτίσει ιδιαίτερους δεσμούς.

Στην παρουσίαση του βιβλίου πραγματοποίησαν ομιλίες η Στέλλα Μανουσογιωργακη, αντιπρόεδρος ΟΛΜΕ, ο Βαγγέλης Ζάχαρης, διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας στο ΠΑΓΝΗ και πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Κρήτης, ο Μίλτος Λογιάδης, μαέστρος και καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Οι ομιλίες επικεντρώθηκαν στο έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σε τομείς όπως η παιδεία, η υγεία, ο πολιτισμός και φυσικά η οικονομία.

Από την πλευρά του ο κ. Τσίπρας έδωσε το περίγραμμα του νέου πολιτικού φορέα που αναμένεται να ανακοινωθεί και πρέπει, όπως ανέφερε, «να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι στα «θέλω» αυτών που τον συγκροτούν». Μίλησε για μια ριζική ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, «με στόχο έναν προοδευτικό, πολύχρωμο, αλλά προγραμματικά συμπαγή, πειθαρχημένο και αποτελεσματικό φορέα, που θα συνδυάζει την εμπειρία, αλλά και τη φρεσκάδα νέων ανθρώπων, που θα εκφράσει αποτελεσματικά αυτό που ονομάζουμε κυβερνώσα αριστερά της εποχής μας, χωρίς αποκλεισμούς αλλά και χωρίς αποκλειστικότητες αξιωμάτων», όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ συμπλήρωσε ότι «πρέπει να αλλάξουμε τα δεδομένα, για να αλλάξει η χώρα -να τα αλλάξουμε όλα αν χρειαστεί».

Ο κ. Τσίπρας, κατά την ομιλία του στο Ηράκλειο αναφέρθηκε διεξοδικά σε ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, όπως είναι η ακρίβεια σε αγαθά και στην ενέργεια, η στεγαστική κρίση, η διαφθορά, το κράτος δικαίου, η δικαιοσύνη, η διαφάνεια. Εξαπολύοντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, ο κ. Τσίπρας μίλησε για την ανάγκη εντιμότητας στην πολιτική και στη διαχείριση δημόσιου χρήματος, ενώ έκανε λόγο για την ανάγκη ύπαρξης μιας «ηθικής επανάστασης».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο κ. Τσίπρας στην Κρήτη, «στην Κρήτη των αγώνων, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας”, σε αντιπαράθεση με την Κρήτη “της διαφθοράς και των σκανδάλων». Αναφερόμενος στα μεγάλα έργα και στην κατάσταση της δημόσιας υγείας και παιδείας στο νησί, ο κ. Τσίπρας ανέφερε: «Το διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλλι, ο ΒΟΑΚ και άλλες δημόσιες υποδομές καθυστερούν. Την ίδια στιγμή, το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι δραματικά υποστελεχωμένο – διαλυμένο, λένε κάποιοι. Οκτώ χιλιάδες πολίτες βρίσκονται στις λίστες των χειρουργείων. Ως προς τη δημόσια παιδεία, αυτή αντιμετωπίζει όχι μόνο ζήτημα με τα κενά και τις χαμηλές αμοιβές, αλλά και σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας των σχολικών κτιρίων. Και βέβαια, η Κρήτη, όπως αρχικά ανέφερα, έχει υποστεί άδικο και πρωτοφανή διασυρμό από τα «γαλάζια» κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι είναι αυτό, λοιπόν, που ζητείται για την Κρήτη; Ζητείται αξιοκρατία, ζητείται διαφάνεια, ζητείται παραγωγικό σχέδιο, ζητείται εντιμότητα και λογοδοσία παντού».

{https://exchange.glomex.com/video/v-di67cble0nrt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}