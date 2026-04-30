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Ισχυρά αποτελέσματα για τη Microsoft, αλλά πιέσεις στη μετοχή λόγω δαπανών
Επιχειρήσεις
08:05 - 30 Απρ 2026

Ισχυρά αποτελέσματα για τη Microsoft, αλλά πιέσεις στη μετοχή λόγω δαπανών

Reporter.gr Newsroom
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Καλύτερα των εκτιμήσεων των αναλυτών διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα τρίτου δημοσιονομικού τριμήνου που ανακοίνωσε η Microsoft την Τετάρτη (29/4), ωστόσο η μετοχή της κατέγραψε πτώση έως και 3% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της Wall Street, καθώς οι κεφαλαιουχικές δαπάνες —που θεωρούνται κρίσιμο μέγεθος για την αγορά— κινήθηκαν χαμηλότερα από τις προσδοκίες.

Η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 4,27 δολάρια ανά μετοχή, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που τα τοποθετούσαν στα 4,06 δολάρια. Τα έσοδα ανήλθαν στα 82,89 δισ. δολάρια, έναντι πρόβλεψης για 81,39 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Σε ετήσια βάση, τα έσοδα της Microsoft αυξήθηκαν κατά 18% στο τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 31,78 δισ. δολάρια ή 4,27 δολάρια ανά μετοχή, από 25,82 δισ. δολάρια ή 3,46 δολάρια ανά μετοχή την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Στα προσαρμοσμένα αποτελέσματα δεν περιλαμβάνεται επίπτωση 14 εκατ. δολαρίων που συνδέεται με τις επενδύσεις της εταιρείας στην OpenAI.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες και οι χρηματοδοτικές μισθώσεις ανήλθαν σε 31,9 δισ. δολάρια για το τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση 49% σε ετήσια βάση, αλλά παραμένοντας κάτω από τις προβλέψεις των αναλυτών που ανέμεναν 34,9 δισ. δολάρια.

Ισχυρή ήταν η επίδοση του τομέα cloud, με τα έσοδα από το Azure και τις λοιπές υπηρεσίες να αυξάνονται κατά 40%, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για ανάπτυξη μεταξύ 38,8% και 39,3%. Ο κλάδος Intelligent Cloud —που περιλαμβάνει το Azure, προϊόντα server, καθώς και υπηρεσίες των GitHub και Nuance— κατέγραψε έσοδα 34,68 δισ. δολάρια, υψηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς.

Παράλληλα, ο τομέας Productivity and Business Processes —όπου εντάσσονται το Office, το LinkedIn και το λογισμικό Dynamics— εμφάνισε έσοδα 35,01 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση περίπου 17% και ξεπερνώντας επίσης τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετοχή της Microsoft έχει υποχωρήσει περίπου 12% από την αρχή του 2026, καταγράφοντας τη χειρότερη τριμηνιαία επίδοσή της από το 2008. Οι πιέσεις αποδίδονται τόσο στις ευρύτερες ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να αναδιαμορφώσει το παραδοσιακό μοντέλο του λογισμικού όσο και στους φόβους ότι οι μεγάλες επενδύσεις της εταιρείας στην AI μπορεί να μην αποδώσουν άμεσα τα αναμενόμενα οφέλη.

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