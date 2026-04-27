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Πώς ο Τσίπρας γίνεται ο καλύτερος, ακούσιος, διαφημιστής της ΔΕΗ
Ανεμοδείκτης
15:12 - 27 Απρ 2026

Πώς ο Τσίπρας γίνεται ο καλύτερος, ακούσιος, διαφημιστής της ΔΕΗ

Reporter.gr Newsroom
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Εν αναμονή των ανακοινώσεων για το κόμμα του, ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να ασκήσει στην κυβέρνηση κριτική για τα επενδυτικά σχέδια της ΔΕΗ.

Οι αντιφάσεις και παραδοξότητες στα όσα έγραψε σχετικά στο Facebook ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολλές, με κυριότερη ότι δεν νοείται να μιλάει για τη ΔΕΗ, από τη στιγμή που η κυβέρνησή του ψήφισε και δρομολόγησε την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας, ενώ την παρέδωσε με ζημιές 1 δισ. ευρώ και χρηματιστηριακή αξία 300 εκατ. (τα αντίστοιχα σημερινά μεγέθη είναι κέρδη 2 δισ. και χρηματιστηριακή αξία περίπου 6,5).

Ενδιαφέρον όμως έχει κάτι άλλο. Αναρωτιέται ο πρώην πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, «αν το δημόσιο όφελος, το όφελος για τους πολίτες, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις από αυτήν τη στρατηγική απόφαση της κυβέρνησης και της διοίκησης της ΔΕΗ, θα είναι ανάλογο με την υπεραξία που δημιουργείται για τους μετόχους». Και απαντά ο ίδιος, δηλώνοντας βέβαιος ότι κερδισμένος θα είναι ο βασικός ιδιώτης μέτοχος, ενώ «ο πολίτης, ο οικογενειάρχης, ο επιχειρηματίας, που προσδοκά χαμηλότερους λογαριασμούς, καλύτερες υποδομές και ενεργειακή ασφάλεια θα αντιμετωπίσει τους ίδιους, ή ακριβότερους λογαριασμούς». Ομως - και επειδή μέτοχοι της εταιρείας είναι και απλοί πολίτες, φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν αντιλαμβάνεται ότι με τη βεβαιότητά του για την απόδοση της επένδυσης της ΔΕΗ, γίνεται ο καλύτερος ακούσιος διαφημιστής της…

{https://www.facebook.com/tsiprasalexis/posts/pfbid02JmVtS4Rin1pqahSd1Kw1zQ6tPCeDVYyPMs5hWbqiCKsEifG7CzE1ECv5go1szC3vl}

Τελευταία τροποποίηση στις 28/04/2026 - 13:12
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