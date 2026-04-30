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Σε τροχιά ανάπτυξης οι τεχνολογικοί κολοσσοί, αλλά με σκιές από το κόστος της ΤΝ
Χρηματιστήρια
07:50 - 30 Απρ 2026

Σε τροχιά ανάπτυξης οι τεχνολογικοί κολοσσοί, αλλά με σκιές από το κόστος της ΤΝ

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρές επιδόσεις στα έσοδα και την κερδοφορία παρουσίασαν το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι τέσσερις μεγάλοι «παίκτες» της παγκόσμιας τεχνολογίας – Meta, Microsoft, Alphabet και Amazon – επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, οι επενδυτές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί, καθώς αυξάνονται τα κόστη και εντείνονται οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των επενδύσεων.

Meta: Αύξηση πωλήσεων κατά 33% και αύξηση στόχου επενδύσεων στα $145 δισ.

Η Meta κατέγραψε ισχυρή αύξηση εσόδων, που ανήλθαν στα 56,3 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της αγοράς. Παράλληλα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 33% σε ετήσια βάση, ενώ για το επόμενο τρίμηνο η εταιρεία προβλέπει έσοδα έως και 61 δισ. δολάρια. Ωστόσο, η εικόνα δεν ήταν εξίσου θετική σε όλα τα μέτωπα. Οι ημερήσιοι ενεργοί χρήστες διαμορφώθηκαν στα 3,56 δισ., χαμηλότερα από τις προβλέψεις, επηρεασμένοι από γεωπολιτικούς παράγοντες και περιορισμούς σε βασικές αγορές.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η απόκλιση στις κεφαλαιουχικές δαπάνες, που διαμορφώθηκαν κάτω από τις προσδοκίες. Παράλληλα, η εταιρεία αυξάνει τον ετήσιο στόχο επενδύσεων έως τα 145 δισ. δολάρια, υποδεικνύοντας σημαντική επιτάχυνση στην ανάπτυξη υποδομών AI. Την ίδια στιγμή, προχωρά σε περικοπές προσωπικού, σε μια προσπάθεια εξισορρόπησης κόστους.

Microsoft: Άλμα 18% στον τζίρο - Ανησυχία για τις επιπτώσεις της ΤΝ

Η Microsoft ξεπέρασε τις εκτιμήσεις τόσο στα έσοδα όσο και στα κέρδη, με τζίρο 82,89 δισ. δολάρια και εντυπωσιακή αύξηση 18% σε ετήσια βάση. Ο βασικός μοχλός ανάπτυξης ήταν το cloud, με την Azure να σημειώνει άνοδο 40%, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική εστίαση στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, οι επενδύσεις παραμένουν βαριές. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αυξήθηκαν σχεδόν κατά 50%, αν και υπολείπονται των προβλέψεων. Παράλληλα, τα έσοδα από την κατηγορία «More Personal Computing» υποχώρησαν, υπογραμμίζοντας τις πιέσεις σε πιο παραδοσιακές δραστηριότητες.

Παρά την ισχυρή επίδοση, η μετοχή πιέζεται το 2026, καθώς οι αγορές ανησυχούν ότι οι τεράστιες επενδύσεις της ΤΝ ίσως αργήσουν να αποδώσουν.

Alphabet: Έσοδα στα 109,9 δισ.- Μικτή η εικόνα στις διαφημίσεις

Η Alphabet κατέγραψε επίσης ισχυρά αποτελέσματα, με έσοδα 109,9 δισ. δολάρια και ρυθμό ανάπτυξης 20% — τον υψηλότερο των τελευταίων ετών. Ο βασικός πρωταγωνιστής ήταν το Google Cloud, το οποίο αυξήθηκε κατά 63% και ξεπέρασε τις εκτιμήσεις, αντανακλώντας τη ραγδαία ζήτηση για υπηρεσίες AI.

Αντίθετα, η διαφημιστική δραστηριότητα, αν και αυξημένη, εμφάνισε μικτή εικόνα, με το YouTube να υπολείπεται ελαφρώς των προσδοκιών. Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις δραστηριότητες υψηλού ρίσκου, όπως η Waymo, που συνεχίζει να καταγράφει περιορισμένα έσοδα.

Η εταιρεία δείχνει να κεφαλαιοποιεί την τεχνολογική της υπεροχή, αλλά καλείται να αποδείξει τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία των επενδύσεων.

Amazon: Άνω των προσδοκιών τα έσοδα και η κερδοφορία

Η Amazon παρουσίασε εντυπωσιακή υπέρβαση εκτιμήσεων, με έσοδα 181,5 δισ. δολάρια και ισχυρή κερδοφορία. Το AWS παραμένει βασικός πυλώνας, με αύξηση 28% — την ταχύτερη των τελευταίων ετών — επιβεβαιώνοντας την επιστροφή σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Ισχυρή ήταν και η επίδοση στη διαφήμιση, ενώ οι προβλέψεις για το επόμενο τρίμηνο ξεπερνούν τις προσδοκίες της αγοράς. Παρ’ όλα αυτά, η μετοχή υποχώρησε μετά τα

Τελευταία τροποποίηση στις 30/04/2026 - 00:12
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