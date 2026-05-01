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Ανδρουλάκης: Αγώνας, αλληλεγγύη και ευθύνη για να πετύχουμε μία κοινωνία πιο δίκαιη
Πολιτική
15:28 - 01 Μάι 2026

Ανδρουλάκης: Αγώνας, αλληλεγγύη και ευθύνη για να πετύχουμε μία κοινωνία πιο δίκαιη

Reporter.gr Newsroom
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Στεφάνι στο μνημείο εκτελεσθέντων στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής κατέθεσε το πρωί της Παρασκευής (1/5) ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής,  Νίκος Ανδρουλάκης.

Ακολουθεί η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη:

«Βρισκόμαστε και φέτος, εδώ, στον μαρτυρικό τόπο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής. Εδώ που πριν από 82 χρόνια 200 Έλληνες πατριώτες στάθηκαν απέναντι στα όπλα των ναζί και θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας. Φέτος, όμως, είναι μια ιδιαίτερη επέτειος.

Φέτος υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δέος γιατί είδε το φως της δημοσιότητας ένα μοναδικό φωτογραφικό ντοκουμέντο, που αποτυπώνει μία από τις σημαντικότερες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας, αποτυπώνει τον ηρωισμό στα πρόσωπα των 200 Ελλήνων.

Εργατική Πρωτομαγιά σημαίνει αγώνας, αλληλεγγύη και ευθύνη. Πρέπει καθημερινά να τα κάνουμε πράξη και τα τρία για να πετύχουμε μία κοινωνία πιο δίκαιη με σεβασμό των εργασιακών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια κοινωνία με ελπίδα και προοπτική για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα και ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές».

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