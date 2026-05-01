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Λοβέρδος: Δεν μπορεί κάποιος να μην μπορεί να βγει βουλευτής και να διορίζεται υπουργός
Πολιτική
16:00 - 01 Μάι 2026

Λοβέρδος: Δεν μπορεί κάποιος να μην μπορεί να βγει βουλευτής και να διορίζεται υπουργός

Reporter.gr Newsroom
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Την υποστήριξή του στο επιτελικό κράτος εξέφρασε την Παρασκευή (1/5) ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, επισημαίνοντας παράλληλα πως ο ίδιος δεν έχει κανένα πρόβλημα να υπάρχουν και εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί, αρκεί να τους επιλέγει ο πρωθυπουργός. Ωστόσο, όπως είπε, εκείνο που τον ενοχλεί είναι «να παίρνεις κάποιον εξωκοινοβουλευτικό που δεν μπορεί να βγει βουλευτής, να τον κάνεις υπουργό και μετά να κατέβει για βουλευτής».

«Δεν μπορεί κάποιος που δεν μπορεί να εκλεγεί βουλευτής με τις δικές του δυνάμεις να διορίζεται υπουργός και μετά να κατεβαίνει στις εκλογές με το κύρος του υπουργού», υπογράμμισε στον ΣΚΑΪ.

Ερωτηθείς αμέσως μετά για το αν εννοεί ανθρώπους όπως τον Κυριάκο Πιερρακάκη, ο κ. Λοβέρδος απάντησε:

«Δεν είναι μόνο ο κ. Πιερρακάκης, τουλάχιστον αυτός είναι και αποτελεσματικός. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει. Είναι βέβαια απόφαση του πρωθυπουργού, όχι δική μου. Εκεί είναι το θέμα: ή θα αποφασίσουμε να το κάνουμε ο υπουργός να είναι μόνο υπουργός ή θα το κάνουμε ο βουλευτής να μπαίνει πρώτα στη μάχη του σταυρού και μετά να γίνεται υπουργός. Αυτό είναι το σωστό και πρέπον. Εκτός αν αποφασίσουμε να διαχωρίσουμε πλήρως βουλευτές από υπουργούς».

Υπενθυμίζεται πως η στάση αυτή του Γιάννη Λοβέρδου είναι άλλο ένα επεισόδιο που επιβεβαιώνει την εσωστρέφεια στην οποία έχει περιέλθει η Νέα Δημοκρατία, μετά το άρθρο των «5» στην εφημερίδα «Τα Νέα», με το οποίο επιτίθεντο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας αλλαγές στο επιτελικό κράτος και αφήνοντας αιχμές κατά του στενού του εξωκοινοβουλευτικού συνεργάτη, Άκη Σκέρτσου. Μόνο που ο κ. Λοβέρδος είναι και υφυπουργός Εξωτερικών.

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Τελευταία τροποποίηση στις 01/05/2026 - 15:08
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