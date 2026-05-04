Τσουκαλάς για παραίτηση Καστανίδη: Ζήτημα αρχής η σύγκρουση με τη μονιμότητα στην πολιτική

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, πληροφορήθηκε την παραίτηση μόλις λίγα λεπτά πριν από τη συνέντευξη. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει ως βασική αρχή την ανανέωση και την απομάκρυνση από τη λογική της «μόνιμης» πολιτικής καριέρας. Υπογράμμισε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί στην πράξη αυτή την αλλαγή, επιδιώκοντας να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της πολιτικής και να πάψει να αντιμετωπίζεται ως επάγγελμα. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, το κόμμα οφείλει να εφαρμόζει τις ίδιες αρχές και στο εσωτερικό του. Συμπλήρωσε ότι είναι αυτονόητο δικαίωμα ενός αρχηγού να επιλέγει την έδρα που θα κρατήσει και πως αυτό δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Αν και χαρακτήρισε την παραίτηση Καστανίδη ως ένα δυσάρεστο γεγονός, επανέλαβε ότι η σύγκρουση με τη μονιμότητα στην πολιτική αποτελεί ζήτημα αρχής για το κόμμα. Αναφερόμενος σε ζητήματα πολιτικής, επεσήμανε ότι η ουσία βρίσκεται στις λύσεις για τους πολίτες. Υποστήριξε πως το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει την έναρξη διαλόγου για τα ωράρια εργασίας, όπως συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αποφεύγει τη συζήτηση και αντιμετωπίζει με καχυποψία κάθε πρόταση που σχετίζεται με δικαιώματα, παραγωγικότητα και εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας. Κλείνοντας, άσκησε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι μια αντιπολίτευση που υποχωρεί δημοσκοπικά δεν επιτελεί αποτελεσματικά τον ρόλο της. Παράλληλα, κατηγόρησε ορισμένα στελέχη του κόμματος ότι, αντί να αντιπολιτεύονται τη Νέα Δημοκρατία, στρέφονται κατά του ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας, όπως είπε, την τελική κρίση στους πολίτες.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, πληροφορήθηκε την παραίτηση μόλις λίγα λεπτά πριν από τη συνέντευξη. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει ως βασική αρχή την ανανέωση και την απομάκρυνση από τη λογική της «μόνιμης» πολιτικής καριέρας. Υπογράμμισε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί στην πράξη αυτή την αλλαγή, επιδιώκοντας να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της πολιτικής και να πάψει να αντιμετωπίζεται ως επάγγελμα. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, το κόμμα οφείλει να εφαρμόζει τις ίδιες αρχές και στο εσωτερικό του. Συμπλήρωσε ότι είναι αυτονόητο δικαίωμα ενός αρχηγού να επιλέγει την έδρα που θα κρατήσει και πως αυτό δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Αν και χαρακτήρισε την παραίτηση Καστανίδη ως ένα δυσάρεστο γεγονός, επανέλαβε ότι η σύγκρουση με τη μονιμότητα στην πολιτική αποτελεί ζήτημα αρχής για το κόμμα. Αναφερόμενος σε ζητήματα πολιτικής, επεσήμανε ότι η ουσία βρίσκεται στις λύσεις για τους πολίτες. Υποστήριξε πως το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει την έναρξη διαλόγου για τα ωράρια εργασίας, όπως συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αποφεύγει τη συζήτηση και αντιμετωπίζει με καχυποψία κάθε πρόταση που σχετίζεται με δικαιώματα, παραγωγικότητα και εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας. Κλείνοντας, άσκησε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι μια αντιπολίτευση που υποχωρεί δημοσκοπικά δεν επιτελεί αποτελεσματικά τον ρόλο της. Παράλληλα, κατηγόρησε ορισμένα στελέχη του κόμματος ότι, αντί να αντιπολιτεύονται τη Νέα Δημοκρατία, στρέφονται κατά του ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας, όπως είπε, την τελική κρίση στους πολίτες.