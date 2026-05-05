Πολάκης: Ένοχος από το Εφετείο για συκοφαντική δυσφήμιση – Ποινή 5 μηνών με αναστολή

Ένοχο για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης εις βάρος του Σταμάτη Πουλή του ΚΕΕΛΠΝΟ έκρινε το Εφετείο τον Παύλο Πολάκη, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 5 μηνών με αναστολή.

Σύμφωνα με την απόφαση, η υπόθεση αφορά δημόσιες αναφορές και καταγγελίες του πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας, οι οποίες είχαν οδηγήσει σε δικαστική διαδικασία για τον έλεγχο του περιεχομένου και της βασιμότητάς τους. Το δικαστήριο τον έκρινε ομόφωνα ένοχο για συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ η ποινή ανεστάλη.

Ο Σταμάτης Πουλής, με δημόσια τοποθέτησή του, υποστήριξε ότι η απόφαση αποτελεί τελεσίδικη καταδίκη, σημειώνοντας πως «υπάρχει μείζον πολιτικό θέμα» τόσο για τον Παύλο Πολάκη όσο και για τον ΣΥΡΙΖΑ.

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Στο ίδιο κλίμα, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η καταδίκη συνιστά σοβαρή πολιτική εξέλιξη, υποστηρίζοντας ότι «ο εκβιασμός δεν πέρασε» και καλώντας σε πολιτική αποτίμηση της υπόθεσης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ποινή με αναστολή μπορεί να έχει συνέπειες σε περίπτωση μελλοντικής καταδίκης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2051666176460124663}

Από την πλευρά του, ο Παύλος Πολάκης δίνει διαφορετική εικόνα για την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι αθωώθηκε για το μεγαλύτερο μέρος των κατηγοριών που αφορούσαν τις καταγγελίες του για υποθέσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ. Όπως αναφέρει, το δικαστήριο φέρεται να αναγνώρισε ότι βασικά στοιχεία των καταγγελιών του ήταν αληθή, ενώ η καταδίκη αφορά συγκεκριμένο σημείο της υπόθεσης που σχετίζεται με δηλώσεις για τους συνηγόρους της αντίπαλης πλευράς.

Ο ίδιος κάνει λόγο για περιορισμένης έκτασης καταδίκη και επιμένει ότι οι καταγγελίες του είχαν πραγματική βάση, σημειώνοντας ότι «συνεχίζει πιο δυνατά».