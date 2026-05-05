ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πολάκης: Ένοχος από το Εφετείο για συκοφαντική δυσφήμιση – Ποινή 5 μηνών με αναστολή
Πολιτική
19:45 - 05 Μάι 2026

Πολάκης: Ένοχος από το Εφετείο για συκοφαντική δυσφήμιση – Ποινή 5 μηνών με αναστολή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ένοχο για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης εις βάρος του Σταμάτη Πουλή του ΚΕΕΛΠΝΟ έκρινε το Εφετείο τον Παύλο Πολάκη, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 5 μηνών με αναστολή.

Σύμφωνα με την απόφαση, η υπόθεση αφορά δημόσιες αναφορές και καταγγελίες του πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας, οι οποίες είχαν οδηγήσει σε δικαστική διαδικασία για τον έλεγχο του περιεχομένου και της βασιμότητάς τους. Το δικαστήριο τον έκρινε ομόφωνα ένοχο για συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ η ποινή ανεστάλη.

Ο Σταμάτης Πουλής, με δημόσια τοποθέτησή του, υποστήριξε ότι η απόφαση αποτελεί τελεσίδικη καταδίκη, σημειώνοντας πως «υπάρχει μείζον πολιτικό θέμα» τόσο για τον Παύλο Πολάκη όσο και για τον ΣΥΡΙΖΑ.

{https://x.com/stamatispoulis/status/1605262776372437006}

Στο ίδιο κλίμα, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η καταδίκη συνιστά σοβαρή πολιτική εξέλιξη, υποστηρίζοντας ότι «ο εκβιασμός δεν πέρασε» και καλώντας σε πολιτική αποτίμηση της υπόθεσης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ποινή με αναστολή μπορεί να έχει συνέπειες σε περίπτωση μελλοντικής καταδίκης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2051666176460124663}

Από την πλευρά του, ο Παύλος Πολάκης δίνει διαφορετική εικόνα για την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι αθωώθηκε για το μεγαλύτερο μέρος των κατηγοριών που αφορούσαν τις καταγγελίες του για υποθέσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ. Όπως αναφέρει, το δικαστήριο φέρεται να αναγνώρισε ότι βασικά στοιχεία των καταγγελιών του ήταν αληθή, ενώ η καταδίκη αφορά συγκεκριμένο σημείο της υπόθεσης που σχετίζεται με δηλώσεις για τους συνηγόρους της αντίπαλης πλευράς.

Ο ίδιος κάνει λόγο για περιορισμένης έκτασης καταδίκη και επιμένει ότι οι καταγγελίες του είχαν πραγματική βάση, σημειώνοντας ότι «συνεχίζει πιο δυνατά».

Τελευταία τροποποίηση στις 05/05/2026 - 20:13
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βουλή: Εγκρίθηκε η αύξηση της πραγματικής έκτισης ποινής των ισοβίων στα 30 έτη
Πολιτική

Βουλή: Εγκρίθηκε η αύξηση της πραγματικής έκτισης ποινής των ισοβίων στα 30 έτη

Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι – Έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ»
Πολιτική

Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι – Έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ»

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου αναλαμβάνει την ΚΟ με φόντο τη μάχη για πολιτική επιβίωση
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου αναλαμβάνει την ΚΟ με φόντο τη μάχη για πολιτική επιβίωση

ΣΥΡΙΖΑ: Στην κάλπη η Κ.Ο. το Σάββατο 18/7 – Πολάκης και Δούρου διεκδικούν την προεδρία
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Στην κάλπη η Κ.Ο. το Σάββατο 18/7 – Πολάκης και Δούρου διεκδικούν την προεδρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/08/2026 - 22:00

Guardian: Τρεις ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες συσπειρώνονται κατά του Ινφαντίνο

Υγεία
10/08/2026 - 21:30

Γιατί σας τσιμπάνε τα κουνούπια; Η επιστήμη βρήκε την αιτία

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 21:00

Κοντά σε ιστορικά υψηλά οι ευρωαγορές, εν αναμονή μιας βδομάδας γεμάτης οικονομικά στοιχεία

Ειδήσεις
10/08/2026 - 20:30

Τραμπ κατά Ιράν: Η Τεχεράνη είναι που πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις

Ειδήσεις
10/08/2026 - 20:10

Bank of America: Διατηρεί σύσταση «αγοράς» για την Nvidia

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:50

Την Τετάρτη (12/8) η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:30

SpaceX: Η μετοχή της ανακάμπτει προσωρινά στην τιμή εισαγωγής της στο χρηματιστήριο

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:00

Imperial Brands: Σχέδιο για χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Ειδήσεις
10/08/2026 - 18:33

Σε κατάσταση συναγερμού η Ισπανία - Μάχη με τις πυρκαγιές σε Βαλένθια και Ανδαλουσία

Οικονομία
10/08/2026 - 18:19

Στουρνάρας στη Handelsblatt: Ευπρόσδεκτες οι ξένες τράπεζες στο μετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 18:10

Bally’s Intralot: Αγορά 1.095.000 μετοχών από την Deutsche Bank

Περιβάλλον
10/08/2026 - 18:07

Δραματική η κατάσταση στα ποτάμια της Ευρώπης: Θα κόψει τον Ρήνο στα δύο η ξηρασία;

Ειδήσεις
10/08/2026 - 18:00

Ρωσία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ουκρανική επίθεση με drone - Μία από τις φονικότερες των τελευταίων μηνών

Ναυτιλία
10/08/2026 - 17:42

ΟΛΠ: 10 χρόνια στρατηγικής επένδυσης της COSCO SHIPPING - Μια δεκαετία μετασχηματισμού για το Λιμάνι του Πειραιά

Ειδήσεις
10/08/2026 - 17:38

Ζούκερμπεργκ: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να φοβίζει - «Όχι» στη συγκέντρωση ισχύος

Σχόλια Αγοράς
10/08/2026 - 17:32

Χρηματιστήριο: Σκόνταψε, αλλά διατήρησε τις 2.600 μονάδες χάρη στη Metlen

Ειδήσεις
10/08/2026 - 17:12

Σαρακήνικο: Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προσήλθε ο χειριστής του ελικοπτέρου

Ειδήσεις
10/08/2026 - 17:00

Σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 30% της Λίβερπουλ ο Τζεφ Μπέζος

Ειδήσεις
10/08/2026 - 16:48

Μικρή υποχώρηση στη Wall Street εν μέσω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
10/08/2026 - 16:24

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κολομβία - Συγκλονιστικά βίντεο

Πολιτική
10/08/2026 - 16:06

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα λυγίσουμε» – Τι απαντά σε δημοσίευμα για την DATAMED

Πολιτική
10/08/2026 - 16:03

ΠΑΣΟΚ: Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση Τσίπρα πως «συγκρούεται» με τα συμφέροντα

Αυτοδιοίκηση
10/08/2026 - 15:53

Δήμος Αθηναίων: Νέες προσλήψεις στα Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας - Από Τρίτη (11/8) η έναρξη των αιτήσεων

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 15:48

SkyImpact Challenge: Οι κορυφαίες ιδέες καινοτομίας για το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης

Ειδήσεις
10/08/2026 - 15:37

Αντιμεταναστευτική συμμαχία Μελόνι – Φρέντερικσεν με οδηγό τη «χριστιανική κληρονομιά»

Πολιτική
10/08/2026 - 15:09

Κικίλιας: Έρχονται 420 νέες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα

Magazino
10/08/2026 - 15:00

Φρούτο του Μοναχού: Το φυσικό γλυκαντικό που κρύβει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση

Νομίσματα
10/08/2026 - 14:30

Οι παράγοντες που θα κρίνουν την πορεία της αγοράς crypto αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
10/08/2026 - 14:10

Απεβίωσε ο διανοούμενος Στέλιος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών

Τεχνολογία
10/08/2026 - 14:04

«Οι μηχανές δεν ελέγχονται»: Ο Σάντερς καλεί τους κολοσσούς της ΤΝ να πατήσουν φρένο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ