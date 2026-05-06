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Γεραπετρίτης: Ύψιστης σημασίας η επικράτηση της διπλωματίας στον πόλεμο του Ιράν
Πολιτική
22:10 - 06 Μάι 2026

Γεραπετρίτης: Ύψιστης σημασίας η επικράτηση της διπλωματίας στον πόλεμο του Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Σε ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή και τη διεθνή ασφάλεια πραγματοποιήθηκε στο Αμμάν της Ιορδανίας η πέμπτη τριμερής συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας, με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να υπογραμμίζει τον ρόλο της συνεργασίας των τριών χωρών ως σταθεροποιητικού παράγοντα στην περιοχή.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Έλληνας ΥΠΕΞ ανέδειξε τη σημασία της κοινής προσέγγισης των τριών πλευρών απέναντι στις προκλήσεις, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία τους στηρίζεται στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, με κοινό στόχο μια περιοχή απαλλαγμένη από συγκρούσεις και εντάσεις.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με ιδιαίτερη έμφαση στον πόλεμο στο Ιράν, την κατάσταση στη Γάζα, αλλά και τις εξελίξεις σε Λίβανο, Συρία και Δυτική Όχθη. Αναφορικά με το Ιράν, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι κοινή θέση των τριών χωρών είναι η ανάγκη αποτροπής περαιτέρω κλιμάκωσης και η επικράτηση της διπλωματίας, τονίζοντας ότι μόνο μέσω διαλόγου μπορούν να επιτευχθούν βιώσιμες λύσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία διατήρησης της εκεχειρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη θαλάσσια ασφάλεια, με τον Έλληνα υπουργό να επισημαίνει ότι η προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας αποτελεί προτεραιότητα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει σε πρωτοβουλίες που θα διασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Σε ό,τι αφορά τη Γάζα, οι τρεις πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη άμεσης βελτίωσης της ανθρωπιστικής κατάστασης, καθώς και στην προώθηση της δεύτερης φάσης της διαδικασίας, σύμφωνα με το σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Παράλληλα, επανέλαβαν τη σημασία ύπαρξης σαφούς πολιτικού ορίζοντα για τον παλαιστινιακό λαό και την ανάγκη επανεκκίνησης της πολιτικής διαδικασίας προς τη λύση των δύο κρατών, την οποία χαρακτήρισαν ως τη μόνη βιώσιμη προοπτική ειρήνης. Η Ελλάδα, όπως επισημάνθηκε, δηλώνει έτοιμη να συμβάλει τόσο στην ανθρωπιστική στήριξη όσο και στην ανοικοδόμηση της περιοχής.

Οι τρεις χώρες εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τους για την αύξηση της εποικιστικής βίας στη Δυτική Όχθη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης του υφιστάμενου καθεστώτος στους Αγίους Τόπους και επαναβεβαιώνοντας τον ρόλο της Χασεμιτικής Κουστωδίας στα Ιεροσόλυμα.

Αναφερόμενος στον Λίβανο, ο κ. Γεραπετρίτης χαιρέτισε την έναρξη απευθείας συνομιλιών μεταξύ λιβανικής και ισραηλινής πλευράς, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία.

Για τη Συρία, επαναβεβαιώθηκε η στήριξη των τριών χωρών, με τον Έλληνα υπουργό να επισημαίνει την ανάγκη για μια ειρηνική και σταθερή χώρα, όπου θα διασφαλίζονται τα δικαιώματα όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως ταυτότητας. Τόνισε επίσης τη σημασία μιας συμπεριληπτικής πολιτικής μετάβασης χωρίς αποκλεισμούς, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας–Συρίας και στο ενδιαφέρον για τις ελληνορθόδοξες κοινότητες.

Κλείνοντας, ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την Ιορδανία πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης αυτής της σταθερότητας. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με την Κύπρο, θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι η τριμερής συνεργασία αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για την προώθηση της σταθερότητας σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας. Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία για την επόμενη συνάντηση το 2027 στην Αθήνα.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/05/2026 - 21:32
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