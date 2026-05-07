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Στον Άρειο Πάγο ο Σπίρτζης: Ζητά να μην αρχειοθετηθεί η υπόθεση των υποκλοπών
Πολιτική
14:10 - 07 Μάι 2026

Στον Άρειο Πάγο ο Σπίρτζης: Ζητά να μην αρχειοθετηθεί η υπόθεση των υποκλοπών

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης κατέθεσε δύο αιτήματα ενώπιον του Αρείου Πάγου, με τα οποία ζητά να μην αρχειοθετηθεί οριστικά η υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μέσω του παράνομου λογισμικού Predator.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Σπίρτζης προσήλθε σήμερα (7/5) στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και υπέβαλε, πρώτον, αίτημα για την επανεξέταση και «ανάσυρση» της δικογραφίας από το αρχείο, με στόχο να διερευνηθούν εκ νέου σοβαρά αδικήματα, όπως η κατασκοπεία, αλλά και τυχόν άλλες αξιόποινες πράξεις.

Στο αίτημά του επικαλείται τόσο σχετική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, η οποία τον αναγνωρίζει ως θύμα απόπειρας παρακολούθησης του κινητού του μέσω Predator, όσο και νεότερα στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, έχουν προκύψει.

Δεύτερον, ζήτησε την εξαίρεση από την υπόθεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, τον οποίο χαρακτηρίζει ως «άμεσα εμπλεκόμενο» στην υπόθεση των υποκλοπών.

Στο συνοδευτικό του σκεπτικό, ο πρώην υπουργός αναφέρει ότι νέα έγγραφα και δεδομένα καθιστούν αναγκαία την εκ νέου διερεύνηση της υπόθεσης.

Παράλληλα, σε δημόσια δήλωσή του υποστήριξε ότι υπάρχουν δύο ενδεχόμενα: είτε κυβερνητικά στελέχη και ο πρωθυπουργός βρίσκονταν υπό καθεστώς παρακολούθησης, είτε οι τέσσερις καταδικασθέντες της υπόθεσης σχετίζονται με κατασκοπευτική δράση.

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