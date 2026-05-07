MRB: «Καμπανάκια» για την κυβέρνηση – Πώς καταγράφονται τα πιθανά νέα κόμματα

Η νέα δημοσκόπηση της MRB για το OPEN καταγράφει με σαφήνεια ένα βαθύ πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τη στάση των πολιτών απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η ελληνική κοινωνία, σε μεγάλο βαθμό, εμπιστεύεται την ανεξαρτησία της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης και αντιμετωπίζει την υπόθεση ως κρίσιμο πολιτικό κριτήριο για τις επόμενες εκλογές.

Περισσότεροι από επτά στους δέκα πολίτες θεωρούν ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας ενεργεί αμερόληπτα και κάνει σωστά τη δουλειά της. Συγκεκριμένα, το 48% δηλώνει πως «σίγουρα» λειτουργεί χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες, ενώ ένα ακόμη 23,3% απαντά «μάλλον ναι». Αντίθετα, μόλις το 22,3% εκφράζει την άποψη ότι υπάρχουν πολιτικά κίνητρα πίσω από τις ενέργειές της. Το στοιχείο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς ακόμη και στους ψηφοφόρους της Νέα Δημοκρατία, η πλειοψηφία αναγνωρίζει την αμεροληψία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται να επηρεάζει ουσιαστικά την πολιτική κρίση των πολιτών. Το 60,7% δηλώνει ότι η εμπλοκή των 13 εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ και το αίτημα άρσης ασυλίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αποτελέσουν «πολύ» ή «αρκετά» καθοριστικό παράγοντα για την ψήφο του στις επόμενες εκλογές. Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμη και μεταξύ των ψηφοφόρων της κυβερνητικής παράταξης, σχεδόν έξι στους δέκα θεωρούν την υπόθεση σημαντικό κριτήριο πολιτικής αξιολόγησης.

Ιδιαίτερα αυστηρή εμφανίζεται η κοινωνία και απέναντι στους βουλευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση. Το 58% θεωρεί «σίγουρα λάθος» να είναι ξανά υποψήφιοι στις εκλογές, ενώ συνολικά πάνω από το 70% διαφωνεί με μια νέα υποψηφιότητά τους πριν ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

Ανάλογη είναι και η στάση των πολιτών σχετικά με την ανάγκη περαιτέρω έρευνας πολιτικών ευθυνών. Το 79,8% θεωρεί ότι πρέπει να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για να διερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες των Σπήλιος Λιβανός και Φωτεινή Αραμπατζή, ενώ εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ακόμη και στους ψηφοφόρους της ΝΔ, περίπου επτά στους δέκα συμφωνούν με τη σύσταση προανακριτικής.

Παράλληλα, η κοινωνία εμφανίζεται να ζητά θεσμική διαφάνεια και για την υπόθεση των υποκλοπών. Σχεδόν το 68% των πολιτών τάσσεται υπέρ της συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής, παρά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, ενώ το ποσοστό συμφωνίας στους ψηφοφόρους της ΝΔ φτάνει στο ιδιαίτερα υψηλό 76,3%.

Στο πεδίο της πολιτικής κυριαρχίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία με 23,1%, διατηρώντας σημαντική απόσταση από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ωστόσο, η εικόνα συνοδεύεται από ισχυρή κοινωνική κόπωση απέναντι στην προοπτική μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας της ΝΔ. Συνολικά, το 71,1% θεωρεί ότι «μάλλον» ή «σίγουρα» πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή, γεγονός που αποτυπώνει ένα ισχυρό αίτημα πολιτικής ανανέωσης.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ διατηρεί προβάδισμα με 22,5%, ενώ ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,3%, η Ελληνική Λύση με 8,5% και η Πλεύση Ελευθερίας με 7,9%. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, καταγράφοντας μόλις 3,9%, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος φτάνει το ιδιαίτερα υψηλό 22%, στοιχείο που υποδηλώνει έντονη πολιτική ρευστότητα.

Την ίδια στιγμή, τα σενάρια για νέα πολιτικά σχήματα παρουσιάζουν μικτή δυναμική. Ένα πιθανό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα συγκεντρώνει σημαντικά ποσοστά δυνητικής επιρροής, με το 23,2% να δηλώνει ότι «σίγουρα» ή «μάλλον» θα το ψήφιζε. Αντίστοιχα, ένα πιθανό κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού εμφανίζει ακόμη μεγαλύτερη κοινωνική διείσδυση, αγγίζοντας το 25,1%. Αντίθετα, το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά καταγράφει σαφώς περιορισμένη δυναμική.

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει συνολικά μια κοινωνία που ζητά λογοδοσία, θεσμική αξιοπιστία και πολιτική ανανέωση. Παρά την πρωτιά της κυβέρνησης, τα ευρήματα δείχνουν ότι οι υποθέσεις διαφάνειας και δικαιοσύνης εξελίσσονται σε καθοριστικό παράγοντα για τις επόμενες πολιτικές εξελίξεις.

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