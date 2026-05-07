Χρυσός και ασήμι ξανά σε τροχιά ανόδου καθώς πλησιάζει πιθανή συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Οι τιμές του χρυσού και του ασημιού κατέγραψαν νέα ισχυρή άνοδο την Πέμπτη (7/5), καθώς οι αγορές εκτιμούν ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου διάρκειας 69 ημερών. Οι αναλυτές θεωρούν ότι μια ειρηνευτική εξέλιξη όχι μόνο δεν θα ανακόψει τη μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία των πολύτιμων μετάλλων, αλλά πιθανόν να λειτουργήσει ως καταλύτης για νέο ράλι.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 1,2%, αγγίζοντας τα 4.750 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ αντίστοιχη άνοδο σημείωσαν και τα futures χρυσού στις ΗΠΑ. Το ασήμι κινήθηκε ακόμη πιο δυναμικά, με άνοδο 3% στην αγορά spot και σχεδόν 4% στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Ιουλίου.

Σύμφωνα με το CNBC, κατά τη διάρκεια του 2025, ο χρυσός και το ασήμι πραγματοποίησαν ιστορικά ράλι, με κέρδη 66% και 135% αντίστοιχα. Ωστόσο, το 2026 χαρακτηρίζεται μέχρι στιγμής από έντονη μεταβλητότητα. Το ασήμι υπέστη τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του εδώ και δεκαετίες στα τέλη Ιανουαρίου, ενώ ο χρυσός διορθώνει περισσότερο από 10% από τα υψηλά του Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τον Ross Norman της Metals Daily, η πρόσφατη διόρθωση δεν σημαίνει αλλαγή τάσης αλλά κυρίως κατοχύρωση κερδών. Όπως εξηγεί, οι επενδυτές ρευστοποίησαν μέρος των θέσεών τους καθώς ο χρυσός είχε φτάσει σε υπεραγορασμένα επίπεδα πριν ξεσπάσει η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Αναλυτές της BNP Paribas Fortis εκτιμούν ότι η τρέχουσα φάση αποτελεί απλώς μια «περίοδο ενοποίησης» πριν από νέα ανοδική κίνηση. Ο Philippe Gijsels σημειώνει ότι οι βασικοί λόγοι που ώθησαν τα πολύτιμα μέταλλα στα ιστορικά υψηλά τους παραμένουν ενεργοί: υψηλός πληθωρισμός, γεωπολιτική αβεβαιότητα και συνεχιζόμενη διαφοροποίηση των κεντρικών τραπεζών από τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα προς τον χρυσό.

Ιδιαίτερα θετικές θεωρούνται και οι προοπτικές για το ασήμι. Η ζήτηση από τη βιομηχανία τεχνολογίας, την τεχνητή νοημοσύνη και κυρίως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παραμένει ισχυρή, ενώ η φυσική προσφορά εξακολουθεί να είναι περιορισμένη. Το ασήμι χρησιμοποιείται εκτεταμένα σε ηλιακά πάνελ, ηλεκτρονικές συσκευές και αυτοκίνητα, γεγονός που στηρίζει τη μακροπρόθεσμη αξία του.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι, αν επιτευχθεί τελικά συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η βελτίωση του οικονομικού κλίματος και η επιστροφή της επενδυτικής διάθεσης θα μπορούσαν να δώσουν νέα ώθηση τόσο στον χρυσό όσο και στο ασήμι μέσα στους επόμενους μήνες.