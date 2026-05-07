Pulse: Φθορά για τη ΝΔ, σταθερό το ΠΑΣΟΚ και βλέμμα στα νέα πολιτικά σχήματα

Έντονη πολιτική κινητικότητα, αυξανόμενη κοινωνική ανησυχία και σαφή σημάδια αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Pulse, η οποία παρουσιάστηκε στον ΣΚΑΪ την Πέμπτη (7/5). Η έρευνα αποτυπώνει τόσο τις πολιτικές επιπτώσεις από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και τη δυναμική που αναπτύσσεται γύρω από τα υπό συζήτηση νέα πολιτικά σχήματα.

Στο επίκεντρο της δημοσκόπησης βρίσκεται η στάση των πολιτών απέναντι στα πιθανά κόμματα των Αλέξης Τσίπρα, Αντώνη Σαμαρά και Μαρίας Καρυστιανού. Παρότι η πλειοψηφία εμφανίζεται αρνητική απέναντι στην προοπτική στήριξης νέων κομματικών σχηματισμών, τα ποσοστά αποδοχής καταγράφουν αξιοσημείωτη δυναμική, ιδιαίτερα για τα σενάρια γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, τα οποία κινούνται κοντά στο 20%. Αντίθετα, ένα πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά εμφανίζει αισθητά χαμηλότερη απήχηση, κοντά στο 12%.

Η έρευνα δείχνει ότι η συζήτηση γύρω από νέα πολιτικά εγχειρήματα επηρεάζει ήδη το πολιτικό περιβάλλον, προκαλώντας πιέσεις σχεδόν σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το τοπίο μπορεί να αλλάξει ακόμη περισσότερο όταν και εφόσον τα νέα κόμματα αποκτήσουν επίσημη πολιτική μορφή και ενταχθούν στις δημοσκοπήσεις πρόθεσης ψήφου μαζί με τα υπάρχοντα κόμματα.

Την ίδια στιγμή, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει πτώση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Στην πρόθεση ψήφου με κατανομή, το κυβερνών κόμμα υποχωρεί στο 29,5% από 31%, διατηρώντας ωστόσο σαφές προβάδισμα 15 ποσοστιαίων μονάδων από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, το οποίο παραμένει στο 14,5%. Παρά τη μικρή κυβερνητική φθορά, η αντιπολίτευση δεν φαίνεται να κεφαλαιοποιεί ουσιαστικά τη δυσαρέσκεια, καθώς τα περισσότερα κόμματα εμφανίζονται δημοσκοπικά στάσιμα.

Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά και την κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία αναδεικνύεται σε βασική πηγή ανησυχίας για την ελληνική κοινωνία. Οι πολίτες δηλώνουν ότι φοβούνται κυρίως τις οικονομικές συνέπειες μιας παρατεταμένης κρίσης, με την ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος και τις γενικότερες επιπτώσεις στην καθημερινότητα να κυριαρχούν στις απαντήσεις. Αντίθετα, το ενδεχόμενο άμεσης στρατιωτικής εμπλοκής της Ελλάδας αξιολογείται ως λιγότερο πιθανό και προκαλεί συγκριτικά μικρότερη ανησυχία.

Διχασμένες εμφανίζονται οι απόψεις και για τα μέτρα της κυβέρνησης απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ένα σημαντικό μέρος των πολιτών θεωρεί ότι οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ άλλοι εκφράζουν επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητά τους. Παρ’ όλα αυτά, περίπου ένας στους δύο πολίτες αξιολογεί θετικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική.

Η δημοσκόπηση της Pulse αποτυπώνει συνολικά ένα πολιτικό σκηνικό που παραμένει ρευστό. Η κυβέρνηση διατηρεί την κυριαρχία της, αλλά εμφανίζει σημάδια φθοράς, ενώ η κοινωνία δείχνει να αναζητά νέες πολιτικές εκφράσεις, σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς εξελίξεις και οι εσωτερικές πολιτικές υποθέσεις επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τις πολιτικές ισορροπίες.

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