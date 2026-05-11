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Πέθανε ο πρώην βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ Χρήστος Φωτόπουλος
Πολιτική
10:26 - 11 Μάι 2026

Πέθανε ο πρώην βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ Χρήστος Φωτόπουλος

Reporter.gr Newsroom
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Τη θλίψη της για την απώλεια του πρώην βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Χρήστου Φωτόπουλου εκφράζει η Νέα Δημοκρατία.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος, ο Χρήστος Φωτόπουλος γεννήθηκε το 1928 στον Γάβρο Ναυπακτίας και ήταν απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, φτάνοντας στον βαθμό του Αντιστρατήγου ε.α. Διετέλεσε βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας την περίοδο 1977-1989.

«Στη μακρά πολιτική και επαγγελματική του διαδρομή, ο Χρήστος Φωτόπουλος ανέπτυξε δυναμική δημόσια παρουσία, εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και για την Παράταξη, διακρίθηκε για την ακεραιότητα, την εργατικότητα και το ήθος του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του» επισημαίνει η Νέα Δημοκρατία, εκφράζοντας «τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

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