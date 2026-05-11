ΠΑΣΟΚ: Ζητά εξηγήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη για την κίνηση της Τουρκίας με τη «Γαλάζια πατρίδα»

Το ΠΑΣΟΚ ζητά από την ελληνική κυβέρνηση και την ΕΕ άμεση τοποθέτηση και παρεμβάσεις για τις πληροφορίες περί τουρκικού σχεδίου νόμου που σχετίζεται με τη «Γαλάζια Πατρίδα» και θεωρείται ότι αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου, η Τουρκική κυβέρνηση ετοιμάζεται να καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο στην προσπάθεια να εδραιώσει τους παράνομους ισχυρισμούς της, υποστηρίζοντας ότι τα νησιά δεν μπορούν να έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ.

Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευμα του Bloomberg την Παρασκευή 8/5 αναφέρει ότι η Τουρκία φέρεται να προετοιμάζει νέο νομοθετικό βήμα για τη θεσμική κατοχύρωση των διεκδικήσεών της σε θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Επιπλέον, σε σημερινό άρθρο της η Deutsche Welle αναφέρει ότι νέα συζήτηση γύρω από τις τουρκικές διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο προκαλούν δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο, τα οποία κάνουν λόγο για επικείμενη κατάθεση νομοσχεδίου που θα καθορίζει το πλαίσιο των θαλάσσιων ζωνών της Τουρκίας στο πλαίσιο της λεγόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας».

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι τυχόν τέτοια κίνηση της Άγκυρας θα παραβίαζε το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, δημιουργώντας νέα ένταση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, και ζητά ενιαία ευρωπαϊκή αντίδραση.

Μάντζος: Γιατί παραμένει η Κυβέρνηση σιωπηλή απέναντι στη νέα τουρκική πρόκληση;

Ο Δημήτρης Μάντζος κατηγορεί την κυβέρνηση για σιωπή και αδράνεια, τονίζοντας ότι η Τουρκία επιμένει σε θέσεις που αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και υπονομεύουν τον διάλογο μεταξύ των δύο χωρών. Το ΠΑΣΟΚ ζητά από την Αθήνα να αναλάβει πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων όσο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Πιο αναλυτικά, στη δήλωση του ο Δημήτρης Μάντζος, Υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, αναφέρει: «Ημέρες μετά τις αναφορές στον ελληνικό Τύπο και τις τουρκικές διαρροές για επικείμενο σχέδιο νόμου της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης με το οποίο οι παράνομες διεκδικήσεις της γειτονικής χώρας εις βάρος της Ελλάδας θα αποτελέσουν αντικείμενο της έννομης τάξης της, η Ελληνική Κυβέρνηση παραμένει σιωπηλή και αδρανής.

Η επιμονή της Τουρκίας στις αξιώσεις της, παρά το ότι είναι εντελώς αβάσιμες και αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και τη νομολογία των διεθνών δικαστηρίων, ναρκοθετεί την προσέγγιση των δύο κρατών, ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίζει την ανάγκη η χώρα μας να προχωρήσει με αποφασιστικότητα στην ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της στο Αιγαίο, που απορρέουν από το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, με την κατοχύρωση των θαλάσσιων πάρκων και την ολοκλήρωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Σε αντίθεση με την Κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, δια των ευρωβουλευτών του, ανέλαβε συγκεκριμένη πρωτοβουλία ανάδειξης του σοβαρού ζητήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες αποτροπής της κατάθεσης και ψήφισης του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου που θίγει ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου.

Αναμένουμε από την Ελληνική Κυβέρνηση να μας ενημερώσει, εάν και κατά πόσον προτίθεται να αναλάβει οποιαδήποτε ανάλογη πρωτοβουλία στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, που συνεδριάζει σήμερα, ή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντίδραση της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας απέναντι στη διαφαινόμενη νέα τουρκική πρόκληση».

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Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ: Η ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία αν ψηφιστεί νομοσχέδιο που καταπατά τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου

Την επιβολή κυρώσεων σε μέλη της Τουρκικής κυβέρνησης, στην περίπτωση που ψηφιστεί νομοσχέδιο με το οποίο η Τουρκία θα διεκδικεί θαλάσσια δικαιοδοσία σε περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, παραβιάζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, ζητούν με γραπτή τους ερώτηση προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας Κάγια Κάλλας, οι Ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης.

Όπως τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, το επιχείρημα αυτό – όμως- έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, καθώς και τη νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Μία τέτοια πιθανή κίνηση από την Τουρκία θα δημιουργούσε ένα νέο πεδίο έντασης και θα αποτελούσε ευθεία αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Για τον λόγο αυτό οι Ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητάνε από την Ύπατη Εκπρόσωπο να τους ενημερώσει σε ποιες συγκεκριμένες κινήσεις θα προβεί, ώστε να αποτραπεί η κατάθεση και ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, καθώς και την επιβολή κυρώσεων σε μέλη της Τουρκικής Κυβέρνησης σε περίπτωση που τελικά αυτό υιοθετηθεί.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ, όπου αναφέρει: «Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου, η Τουρκική κυβέρνηση ετοιμάζεται να καταθέσει νομοσχέδιο στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση με στόχο τη διεκδίκηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας σε περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες πληροφορίες, το εν λόγω νομοσχέδιο αναμένεται να στηρίζεται στον νομικά αβάσιμο τουρκικό ισχυρισμό ότι τα νησιά δεν μπορούν να έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, ο οποίος έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, καθώς και τη νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

Έχοντας υπόψη ότι ένα τέτοιο νομοσχέδιο, θα καταπατά άμεσα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, δύο Κρατών Μελών, δημιουργώντας ένα νέο πεδίο έντασης στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, ερωτάται η Ύπατη Εκπρόσωπος:

1. Είναι εν γνώσει της η πρόθεση της Τουρκικής κυβέρνησης και πώς την κρίνει;

2. Σε ποιες συγκεκριμένες κινήσεις θα προβεί ώστε να αποτρέψει την κατάθεση και ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου;

3. Προτίθεται να προτείνει στο Συμβούλιο την επιβολή κυρώσεων προς τα μέλη της Τουρκικής Κυβέρνησης που θα προτείνουν ένα νομοσχέδιο που παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο Κρατών Μελών της Ένωσης και είναι πλήρως αντίθετο προς το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και το Διεθνές Δίκαιο;».

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