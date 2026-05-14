21:15 - 14 Μάι 2026

Καραμανλής: Η σχέση Ελλάδας - Κίνας έχει προοπτική και είναι αμοιβαία επωφελής

Τη στρατηγική σημασία των ελληνοκινεζικών σχέσεων και τις μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών ανέδειξε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, κατά τον χαιρετισμό του σε δείπνο που παρέθεσαν η ΣΕΚΕ και φορείς της Ξάνθης προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα, Fang Qiu.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πολιτική προσέγγισης που ακολούθησε η κυβέρνησή του με το Πεκίνο από το 2004, σημειώνοντας ότι, παρά τις μεγάλες διαφορές μεγέθους, γεωγραφικής απόστασης και γεωπολιτικής τοποθέτησης, Ελλάδα και Κίνα βρήκαν κοινό έδαφος στη στρατηγική αξιοποίηση των δυνατοτήτων συνεργασίας.

Όπως υπογράμμισε, η τότε ελληνική κυβέρνηση υιοθέτησε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, με στόχο να ενισχύσει τις σχέσεις της χώρας με διαφορετικά γεωπολιτικά κέντρα και να αναδείξει την Ελλάδα σε διεθνή κόμβο ανάπτυξης και διαμετακομιστικού εμπορίου.

Ο κ. Καραμανλής στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατηγική επιλογή αξιοποίησης του λιμανιού του Πειραιά ως πύλης εισόδου κινεζικών προϊόντων προς την Ευρώπη και τα Βαλκάνια, επισημαίνοντας ότι η ελληνική πρωτοβουλία είχε προκαλέσει τότε αντιδράσεις και προβληματισμό σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Παράλληλα, εξήγησε ότι ο σχεδιασμός της περιόδου εκείνης επικεντρωνόταν σε τρεις βασικούς άξονες: τη ναυτιλία, το εμπόριο και τον τουρισμό. Στόχος ήταν η Ελλάδα να λειτουργήσει ως κέντρο διακίνησης κινεζικών προϊόντων, αλλά και ως πιθανός τόπος συναρμολόγησης βιομηχανικών προϊόντων πριν τη διάθεσή τους στις ευρωπαϊκές αγορές, με τη μεταφορά τους να πραγματοποιείται μέσω ελληνόκτητου στόλου.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη συμφωνία με την COSCO το 2008, τονίζοντας ότι εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε ενδιαφέρον από άλλους μεγάλους διεθνείς επενδυτές για το λιμάνι του Πειραιά. Όπως είπε, η επένδυση της COSCO συνέβαλε καθοριστικά στη μετατροπή του Πειραιά σε σημαντικό εμπορικό και διαμετακομιστικό κέντρο, δημιουργώντας παράλληλα ένα νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον που προσέλκυσε το ενδιαφέρον και άλλων διεθνών παραγόντων.

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη τη στενή σχέση της ελληνικής ναυτιλίας με την κινεζική οικονομία, σημειώνοντας ότι σημαντικό ποσοστό των κινεζικών εισαγωγών και εξαγωγών μεταφερόταν μέσω ελληνόκτητων πλοίων, ενώ εκατοντάδες ελληνικά πλοία κατασκευάστηκαν σε κινεζικά ναυπηγεία τα προηγούμενα χρόνια.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο κ. Καραμανλής σημείωσε ότι η στρατηγική σχέση Ελλάδας–Κίνας έχει αποφέρει αμοιβαία οφέλη, παρά τις κατά καιρούς γεωπολιτικές δυσκολίες και τις διαφορετικές διεθνείς συμμαχίες των δύο χωρών. Εκτίμησε μάλιστα ότι, σε ένα ολοένα πιο ασταθές και πολυπολικό διεθνές περιβάλλον, η Κίνα μπορεί να διαδραματίσει «σημαντικό κατευναστικό και σταθεροποιητικό ρόλο», λόγω της μη παρεμβατικής πολιτικής που ακολουθεί.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι Αθήνα και Πεκίνο διατηρούν κοινές θέσεις σε ζητήματα αρχών, αναφέροντας χαρακτηριστικά τη σταθερή στήριξη της Κίνας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και τη διαχρονική προσήλωση της Ελλάδας στην αρχή της «μίας Κίνας».

Κλείνοντας, ο πρώην πρωθυπουργός ανέδειξε τις προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας σε τομείς όπως οι επενδύσεις, η αγροδιατροφή, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η εκπαίδευση, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες συνδέονται και από έναν βαθύ αμοιβαίο σεβασμό, ο οποίος πηγάζει από τη μακραίωνη ιστορική και πολιτιστική τους διαδρομή.

