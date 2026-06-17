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ΕΛΣΤΑΤ: 35.604 θάνατοι στις πρώτες 14 εβδομάδες του 2026 – Μείωση 789 θανάτων σε έναν χρόνο
Ειδήσεις
12:08 - 17 Ιουν 2026

ΕΛΣΤΑΤ: 35.604 θάνατοι στις πρώτες 14 εβδομάδες του 2026 – Μείωση 789 θανάτων σε έναν χρόνο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε την Τετάρτη (17/6) τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την εβδομαδιαία εξέλιξη των θανάτων για την περίοδο από την πρώτη (1 η ) έως και την δέκατη τέταρτη (14η ) εβδομάδα του έτους 2026 (29/12/2025 – 05/04/2026), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ημερομηνιών ISO8601. Τα στοιχεία αναφέρονται στους θανάτους που έλαβαν χώρα στην Ελληνική επικράτεια, κατά την εν λόγω περίοδο, οι οποίοι προκλήθηκαν από διάφορες αιτίες.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δημοσίευση αυτή καταρτίζονται στο πλαίσιο της έρευνας Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού (ΦΚΠ) και προέρχονται από στοιχεία που διαβιβάζονται από τα Ληξιαρχεία των Δημοτικών Αρχών σύμφωνα με τα γεγονότα θανάτων που έχουν δηλωθεί και καταχωρηθεί μέχρι την ημερομηνία διαβίβασής τους. Εκπρόθεσμες δηλώσεις θανάτων που διαβιβάζονται στην ΕΛΣΤΑΤ ενσωματώνονται, μετά την υποβολή τους, στην ημερομηνία του συμβάντος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι θάνατοι στην Ελλάδα κατά τις πρώτες δεκατέσσερις (14) εβδομάδες του 2026 (29/12/2025 - 05/04/2026) ανήλθαν σε 35.604 (18.088 άνδρες και 17.516 γυναίκες), ενώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2025 (30/12/2024 - 06/04/2025) είχαν ανέλθει σε 36.393 (18.316 άνδρες και 18.077 γυναίκες) σημειώνοντας μείωση κατά 789 θανάτους (-2,2%). Μείωση κατά 2.461 θανάτους (-6,5%) σημειώθηκε σε σχέση με το μέσο όρο των συνολικών θανάτων των πρώτων δεκατεσσάρων (14) εβδομάδων για τα έτη της περιόδου 2020 - 2025 (38.065 θάνατοι). Τα αντίστοιχα ποσοστά μεταβολής, ανά έτος, για την περίοδο 2020 - 2025 ανέρχονται σε 3,6% το 2025 σε σχέση με το 2024 (35.116), -7,5% το 2024 σε σχέση με το 2023 (37.945), -13,7% το 2023 σε σχέση με το 2022 (43.968), 17,8% το 2022 σε σχέση με το 2021 (37.338) και -0,8% το 2021 σε σχέση με το 2020 (37.627)

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Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, κατά την περίοδο των πρώτων δεκατεσσάρων (14) εβδομάδων του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται την 14η (30/03/2026 - 05/04/2026), την 13 η (23/03/2026 - 29/03/2026) και την 5 η εβδομάδα (26/01/2026 - 01/02/2026) κατά 11,1%, 5,3% και 3,7% αντίστοιχα. Οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται την 9 η (23/02/2026 - 01/03/2026), την 11 η (09/03/2026 - 15/03/2026) και την 8 η εβδομάδα (16/02/2026 - 22/02/2026) κατά -13,9%, -11,1% και -10,3% αντίστοιχα. Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία αναθεωρούνται μετά την ενσωμάτωση νεότερων στοιχείων ή την επικαιροποίηση προηγούμενων στοιχείων που διαβιβάζονται, κάθε φορά, από τα Ληξιαρχεία. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν από τα αντίστοιχα που ανακοινώθηκαν σε προηγούμενες δημοσιεύσεις.

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