To Bitcoin έχασε τα $65.000 – Πόσο πιθανό είναι να επιστρέψει στις υψηλές «πτήσεις»

Κάτω από τα 65.000 δολάρια έχει πέσει το Bitcoin σήμερα, Τετάρτη (17/6), περίπου 50% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό του Οκτωβρίου. Παρ’ όλα αυτά, τα on-chain δεδομένα δείχνουν ένα ιστορικά σημαντικό σήμα: οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές φαίνεται να επανακτούν την κυριαρχία, υποδεικνύοντας μία αλλαγή στη ροή κεφαλαίων.

Οι αγορές κρυπτονομισμάτων υποχωρούν εν αναμονή της συνεδρίασης της Fed για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, με τις απώλειες του Bitcoin να υπερβαίνουν το 2%, ενώ μερικά από τα alts υποχωρούν ακόμη περισσότερο.

Η αντίθεση με τις παραδοσιακές αγορές είναι για μία ακόμη ημέρα εμφανής, καθώς οι μετοχές κινούνται υψηλότερα, καθώς οι traders αναθάρρησαν μετά την ανακοίνωση Τραμπ για τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν.

Τα futures του Nasdaq 100 ενισχύθηκαν κατά 0,8% μετά από πιέσεις της προηγούμενης συνεδρίασης, ενώ του S&P 500 κατά 0,3%. Την ίδια στιγμή, το πετρέλαιο συνεχίζει να κινείται πτωτικά, ενώ οι ευρωαγορές παραμένουν σταθερές, παρότι μερικοί τίτλοι – όπως αυτός της BMW που έχασε 11% – υποχωρούν.

Πάντως, στις ΗΠΑ όλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στη Fed, με τις περισσότερες εκτιμήσεις να συντείνουν στο ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 3,50%–3,75%, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις δεν έχουν ξεπεραστεί. Ωστόσο, μία πιο «χαλαρή» στάση θα μπορούσε να ενισχύσει την ανάκαμψη των crypto, ενώ αντίθετα μια πιο αυστηρή θα μπορούσε να εντείνει την πίεση.

Σχετικά με την πορεία του Bitcoin, οι αναλυτές εμφανίζονται διχασμένοι, με κάποιους να τηρούν επιφυλακτική στάση και άλλους να είναι περισσότερο αισιόδοξοι, υποστηρίζοντας πως σταδιακά ο «βασιλιάς» των crypto θα οδηγηθεί στην ανάκαμψη.

Μεταξύ των δεύτερων και ο Anthony Scaramucci, CEO της SkyBridge, που παραμένει σταθερά αισιόδοξος, θεωρώντας ότι το Bitcoin θα συνεχίσει να διατηρεί τη σημαντική του θέση στην αγορά.

Ο ίδιος, παρότι αναγνωρίζει την τρέχουσα έλλειψη ενθουσιασμού στην αγορά, πιστεύει πως η ευρεία αδιαφορία μπορεί να αποτελεί ευκαιρία και όχι προειδοποιητικό σημάδι. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτιμά ότι το Bitcoin θα αρχίσει να ανακάμπτει στα τέλη του 2026 και θα συνεχίσει ανοδικά στις αρχές του 2027. Επίσης, κατά την εκτίμησή του, τα χαμηλά επίπεδα RSI, το αδύναμο επενδυτικό κλίμα και η περιορισμένη ρευστότητα σημαίνουν πως ακόμη και μέτρια ζήτηση θα μπορούσε να οδηγήσει το Bitcoin σε έντονη άνοδο.

Ένα ακόμη γεγονός που ενισχύει τις αισιοδοξίες εκτιμήσεις είναι πως το order book του Bitcoin στο Binance δείχνει μια αξιοσημείωτη μετατόπιση προς το ανοδικό στρατόπεδο, πίσω από την πρόσφατη κίνηση της τιμής.

Η ανισορροπία του order book, η οποία μετρά τη ρευστότητα από την πλευρά των αγορών σε σχέση με την πλευρά των πωλήσεων, έχει εκτοξευθεί στο υψηλότερο επίπεδο από τουλάχιστον τον Φεβρουάριο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία που παρακολουθεί η Glassnode.

Η αυξανόμενη ανισορροπία δείχνει ότι εντολές αγοράς τοποθετούνται πιο επιθετικά σε σχέση με τις εντολές πώλησης. Αυτό το μοτίβο συνήθως υποδηλώνει ανανεωμένη ζήτηση από επενδυτές, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να απορροφήσουν την διαθέσιμη προσφορά νομισμάτων.

Αυτή η ανοδική μετατόπιση στο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο του κόσμου σε όγκο συναλλαγών έρχεται, δε, καθώς το Bitcoin έχει ανακάμψει στα 66.000 δολάρια από πρόσφατα χαμηλά κάτω από τα 60.000. Το αν αυτή η μεταβολή στο order book σηματοδοτεί την αρχή ενός διαρκούς bull run παραμένει, βέβαια, ανοιχτό ερώτημα.

Ημερήσιες τάσεις

Λίγο μετά τις 14:00 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin «παίζει» στα 64.610 δολάρια περίπου με απώλειες 2,77% και την κεφαλαιοποίησή του στα 1,3 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά κινείται στο 56,2%.

Το Ethereum πέφτει στα 1.762 δολάρια με χασούρα 1,97% και το Solana διολισθαίνει κατά 3,61% στα 71,95 δολάρια, ενώ το ΒΝΒ χάνει 1,95% στα 601,95 δολάρια και το XRP κάνει βουτιά 3,87% στο 1,19 δολάριο.

Την ίδια ώρα, το Dogecoin υποχωρεί κατά 2,8% στο 0,08561 δολάριο και το Cardano κάνει βουτιά της τάξης του 6,65% στο 0,1685 δολάριο, ενώ το Monero διαπραγματεύεται στα 340,68 δολάρια με απώλειες κοντά στο 2,5%.

Την κάτω βόλτα έχει πάρει το και το HYPE που υποχωρεί κατά 5,68% στα 71,21 δολάρια, ενώ το Shiba Inu χάνει 1,69% στο 0,000004914 δολάριο και το Polkadot καταγράφει απώλειες της τάξης του 1,82% αγγίζοντας το 1 δολάριο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει χάσει περίπου 40 δισ. δολάρια ημερησίως και βρίσκεται πλέον κάτω από τα 2,320 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko (CG).