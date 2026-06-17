Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Δένδια στις ΗΠΑ

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ολοκλήρωσε σήμερα (17/6), την επίσκεψή του στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του αρμόδειου υπουργείου, ατά την επίσκεψή του, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με στελέχη ερευνητικών ιδρυμάτων και αμερικανικών εταιρειών, οι οποίες βρίσκονται στην πρωτοπορία σε διεθνές επίπεδο, στους τομείς της Καινοτομίας και των Νέων Τεχνολογιών, στον τομέα της Άμυνας.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημερώθηκε αναλυτικά για τις τελευταίες εξελίξεις στην αμυντική τεχνολογία και ειδικότερα για τις δυνατότητες που προσφέρουν τα αυτόνομα μη επανδρωμένα συστήματα νέας γενιάς, τις τεχνολογικές εξελίξεις στη Ρομποτική και την Κυβερνοασφάλεια, καθώς και για τις δυνατότητες των συστημάτων υψηλής ισχύος μικροκυμάτων.

Είχε ακόμα την ευκαιρία να ενημερωθεί για προηγμένα αμυντικά συστήματα που ενισχύουν την ακρίβεια και επιταχύνουν τη λήψη αποφάσεων επί του πεδίου.

Στο Όστιν, επίσης, ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της εταιρείας που κατασκεύασε το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το οποίο διέσωσε πριν από λίγες ημέρες το πλήρωμα του ελικοπτέρου Apache που κατέπεσε στον Περσικό Κόλπο.

Ο Υπουργός συνοδευόταν στις επισκέψεις του από τον Διευθυντή ΣΤ΄ Κλάδου του ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγο Γεώργιο Πανούση, τη Γενική Πρόξενο της Ελλάδας στο Λος Άντζελες, Χριστίνα Βαλασσοπούλου και τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Χιούστον, Λάμπρο Κακίση.