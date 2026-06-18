Φαραντούρης: Αλλάζει ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τα μεταλλαγμένα – Δε θα ξέρουμε τι τρώμε

Εγκρίθηκε απ' την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο η πρόταση Κανονισμού για «Νέες Γονιδιωματικές Τεχνικές» σε φυτά και τρόφιμα μετά την έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών των Κρατών Μελών. Ο Κανονισμός προβλέπει ότι δεν είναι υποχρεωτική η ένδειξη «μεταλλαγμένο» στην ετικέτα για τρόφιμα που έχουν υποστεί μέχρι και 20 γονιδιωματικές μεταλλάξεις.

Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη, «πρόκειται για ένα ισχυρό πλήγμα στη διατροφική αλυσίδα, στο περιβάλλον και στο δικαίωμα του πολίτη να ξέρει τι τρώει. Ο Κανονισμός προβλέπει ότι δεν θα αναγράφεται στην ετικέτα των μεταλλαγμένων τροφίμων στο ράφι του σούπερ μάρκετ ότι ... είναι μεταλλαγμένα! Γι' αυτό και οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταψηφίσαμε».

Σε δηλώσεις του απ' το Στρασβούργο αμέσως μετά τη ψηφοφορία, ο Νικόλας Φαραντούρης χαρακτήρισε την απόφαση «απαράδεκτη» για πολλούς λόγους:

α) Στερεί απ' τους πολίτες το δικαίωμα της επιλογής: «να γνωρίζουμε τί τρώμε και να επιλέγουμε εάν θέλουμε να το καταναλώσουμε ή όχι».

β) Σύμφωνα με περιβαλλοντολόγους, τα γενετικά τροποποιημένα φυτά επεκτείνονται ραγδαία στη φύση, επιμολύνοντας τοπικά οικοσυστήματα και «κανιβαλίζοντας» τοπικές ποικιλίες.

γ) Δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι επιπτώσεις στη διατροφική αλυσίδα και τη υγεία.

δ) δημιουργούνται ολιγοπωλιακές και μονοπωλιακές συνθήκες με τη συγκέντρωση πατεντών μεταλλαγμένων τροφίμων στα χέρια μιας χούφτας διεθνών εταιρειών που ελέγχουν τη διεθνή αγροτική παραγωγή και την παγκόσμια διατροφή.

Όπως καταγγέλλει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, «το Συμβούλιο Υπουργών - με τη συμμετοχή και ευθύνη και της Ελληνικής Κυβέρνησης - και σήμερα οι ευρωβουλευτές που υπεψήφισαν, παραδέχονται επισήμως ότι "ο Κανονισμός αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας", στερώντας στον καταναλωτή το δικαίωμά του να ξέρει τι τρώει. Εμείς υπερασπιζόμαστε το πιάτο του Έλληνα και Ευρωπαίου πολίτη. Αυτή τη φορά κέρδισαν τα λόμπι. Μια μάχη χάθηκε. Ο πόλεμος συνεχίζεται».

Η απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών – Υπέρ η Ελλάδα που έσπασε την πάγια θέση της

Σε δηλώσεις του στις 26 Ιανουαρίου 2026 ο Νικόλας Φαραντούρης είχε προειδοποιήσει ότι η επικείμενη απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές [που ελήφθη στις 21 Απριλίου 2026], ανοίγει την πόρτα σε νέα μεταλλαγμένα φυτά, τα οποία μπορεί να φτάσουν στο πιάτο μας χωρίς να το γνωρίζουμε. Εξισώνοντας μια κατηγορία τέτοιων φυτών (φυτά NGT-1) με τα συμβατικά, αποδυναμώνονται οι μέχρι σήμερα υφιστάμενες δικλείδες ασφαλείας ενημέρωσης των καταναλωτών (μη υποχρέωση επισήμανσης) και ελέγχου (μη υποχρέωση επαλήθευσης των απογόνων τέτοιων φυτών)».

Εξάλλου, σε δηλώσεις του απ' τις Βρυξέλλες είχε τονίσει ότι: «Η κυβέρνηση “έσπασε” για πρώτη φορά την πάγια θέση της χώρας μας κατά των μεταλλαγμένων φυτών και υπερψήφισε τη συμφωνία, αγνοώντας τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει αγρότες, παραγωγοί, επιστήμονες και η κοινωνία των πολιτών. Ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αντιταχθώ στη συμφωνία και θα συνεχίσω να προασπίζομαι την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, όπως πράττω σταθερά από την πρώτη μέρα εκλογής μου», είχε σημειώσει ο Έλληνας ευρωβουλευτής.