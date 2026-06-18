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Βρετανία: Κρίσιμη εκλογική δοκιμασία για τον Στάρμερ στη σκιά της ανόδου του Reform UK
Ειδήσεις
11:16 - 18 Ιουν 2026

Βρετανία: Κρίσιμη εκλογική δοκιμασία για τον Στάρμερ στη σκιά της ανόδου του Reform UK

Reporter.gr Newsroom
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Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα, Πέμπτη (18/6), οι πολίτες της εκλογικής περιφέρειας Μέικερφιλντ, στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ, σε μια αναπληρωματική εκλογική αναμέτρηση που θεωρείται από τις πλέον κρίσιμες των τελευταίων ετών στη Βρετανία. Η έκβασή της αναμένεται να έχει σημαντικές πολιτικές προεκτάσεις τόσο για το κυβερνών Εργατικό Κόμμα όσο και για τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Πιο αναλυτικά, η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε στις 07:00 το πρωί τοπική ώρα και θα ολοκληρωθεί στις 22:00, με τα τελικά αποτελέσματα να αναμένονται κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Η αναμέτρηση προέκυψε έπειτα από την παραίτηση του βουλευτή των Εργατικών Τζος Σάιμονς, ο οποίος εγκατέλειψε την κοινοβουλευτική του έδρα προκειμένου να διεκδικήσει τη θέση ο δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Ο Μπέρναμ, πρώην υπουργός και άλλοτε υποψήφιος για την ηγεσία των Εργατικών, επιχειρεί να επιστρέψει στο Γουέστμινστερ σε μια περίοδο κατά την οποία η ηγεσία του Κιρ Στάρμερ δέχεται αυξανόμενη εσωκομματική κριτική.

Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία έχουν περίπου 76.000 εκλογείς, ενώ συνολικά 14 υποψήφιοι διεκδικούν την έδρα. Στις γενικές εκλογές του 2024 οι Εργατικοί είχαν επικρατήσει στην περιφέρεια με ποσοστό 45,2%, έναντι 31,8% του Reform UK. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των πρόσφατων τοπικών εκλογών κατέδειξαν σημαντική ενίσχυση του Reform στην περιοχή, γεγονός που προσδίδει στη σημερινή αναμέτρηση χαρακτήρα πολιτικού βαρομέτρου.

Οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων έφεραν τον Άντι Μπέρναμ να διατηρεί μικρό προβάδισμα, αξιοποιώντας τη δημοφιλία που διαθέτει στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ. Παράλληλα, η κατακερματισμένη εικόνα του δεξιού και αντιμεταναστευτικού χώρου, με την παρουσία τόσο του Reform UK όσο και μικρότερων κομμάτων, εκτιμάται ότι λειτουργεί υπέρ της υποψηφιότητάς του.

Η σημασία της συγκεκριμένης εκλογικής μάχης ξεπερνά κατά πολύ τα στενά όρια της συγκεκριμένης περιφέρειας. Μια καθαρή νίκη του Μπέρναμ θα μπορούσε να ενισχύσει τις φωνές εντός των Εργατικών που τον θεωρούν πιθανό διάδοχο του Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία του κόμματος. Αντίθετα, ένα οριακό αποτέλεσμα ή μια αποτυχία εκλογής θα αποτελούσε πλήγμα για όσους υποστηρίζουν την ανάγκη αλλαγής ηγεσίας.

Παράλληλα, το εκλογικό αποτέλεσμα αναμένεται να αποτελέσει σημαντική ένδειξη για τη δυναμική του Reform UK στις παραδοσιακά εργατικές περιοχές της βόρειας Αγγλίας, όπου η δυσαρέσκεια των πολιτών για το αυξημένο κόστος ζωής, το μεταναστευτικό ζήτημα και τις οικονομικές προοπτικές έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες.

Για την κυβέρνηση Στάρμερ, η σημερινή αναμέτρηση αντιμετωπίζεται ως μια άτυπη δοκιμασία της πολιτικής της πορείας, μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα των Εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές και τις εσωκομματικές αναταράξεις που ακολούθησαν. Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, μια ισχυρή επικράτηση του Μπέρναμ θα μπορούσε να επιταχύνει τις εξελίξεις στο εσωτερικό του κόμματος και να επηρεάσει σημαντικά τις πολιτικές ισορροπίες στη Βρετανία κατά τους προσεχείς μήνες.

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