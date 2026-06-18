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Θετικό το πρώτο πεντάμηνο του 2026 για την επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
11:02 - 18 Ιουν 2026

Θετικό το πρώτο πεντάμηνο του 2026 για την επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο 8,5%, παρουσίασε το πρώτο πεντάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ, (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία), σε σχέση με το 2025. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου-Μαΐου 2026 ανήλθε στους 2.946.699 επιβάτες, έναντι 2.715.790 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ισχυρή άνοδο για τα αεροδρόμια της ΥΠΑ καταγράφουν και τα στατιστικά στοιχεία του Μαΐου, ρεκόρ επιβατικής κίνησης στο «Νίκος Καζαντζάκης»

Ο Μάϊος του 2026 παρουσίασε άνοδο επιβατικής κίνησης 8%, συνολικά και για τα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ. Ενδεικτικά, το αεροδρόμιο Ηρακλείου που εξυπηρέτησε τους περισσότερους ταξιδιώτες, τον Μάϊο, κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 8,1% και διακίνησε 1.139.079 επιβάτες, έναντι 1.054.181 πέρυσι τον ίδιο μήνα.

Αύξηση και στα 39 αεροδρόμια της χώρας (24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ)

Αύξηση 5,7%, προκύπτει και στην επιβατική κίνηση, για το πρώτο πεντάμηνο του 2026 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις. Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση έφτασε τα 23.076.532, έναντι 21.837.473 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025. Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 4,8%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ειδικότερα, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 186.119 πτήσεις, έναντι 177.573 πτήσεων πέρυσι.

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