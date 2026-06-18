Θετικό το πρώτο πεντάμηνο του 2026 για την επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ

Ισχυρή άνοδο για τα αεροδρόμια της ΥΠΑ καταγράφουν και τα στατιστικά στοιχεία του Μαΐου, ρεκόρ επιβατικής κίνησης στο «Νίκος Καζαντζάκης»
Ο Μάϊος του 2026 παρουσίασε άνοδο επιβατικής κίνησης 8%, συνολικά και για τα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ. Ενδεικτικά, το αεροδρόμιο Ηρακλείου που εξυπηρέτησε τους περισσότερους ταξιδιώτες, τον Μάϊο, κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 8,1% και διακίνησε 1.139.079 επιβάτες, έναντι 1.054.181 πέρυσι τον ίδιο μήνα.
Αύξηση και στα 39 αεροδρόμια της χώρας (24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ)
Αύξηση 5,7%, προκύπτει και στην επιβατική κίνηση, για το πρώτο πεντάμηνο του 2026 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις. Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση έφτασε τα 23.076.532, έναντι 21.837.473 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025. Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 4,8%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ειδικότερα, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 186.119 πτήσεις, έναντι 177.573 πτήσεων πέρυσι.