Η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ) θέτει σε πλήρη λειτουργία τη νέα παραγωγική της μονάδα στη Σερβία

Σε πλήρη λειτουργία τίθεται η νέα παραγωγική μονάδα της Κεραμουργίας Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ) στο Mihajlovac της Σερβίας, σηματοδοτώντας ένα καθοριστικό βήμα στη στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης της εταιρείας και στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά των Βαλκανίων. Η συγκεκριμένη μονάδα βρίσκεται σε στρατηγικής σημασίας τοποθεσία, μόλις 70 χιλιόμετρα από το Βελιγράδι και πάνω στον κεντρικό οδικό άξονα που συνδέει τη Σερβία με τις γείτονες χώρες.

Η επένδυση, συνολικού ύψους 16,5 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκε βάσει του πλάνου εκσυγχρονισμού που είχε ήδη ανακοινωθεί, υιοθετώντας τις ίδιες βέλτιστες τεχνικές και προδιαγραφές που εφαρμόζει η ΚΕΒΕ στις εγκαταστάσεις της στη Νέα Σάντα, στο Κιλκίς. Η μονάδα, συνολικής έκτασης 117.000 τ.μ., με κτιριακές εγκαταστάσεις 13.000 τ.μ., ξεκινά τη λειτουργία της με παραγωγική δυναμικότητα 600 τόνων τούβλων ημερησίως και με προοπτική περαιτέρω αύξησης στους 1.000 τόνους ημερησίως έως το 2027.

Η έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου όχι μόνο στοχεύει στην αύξηση του μεριδίου αγοράς στη Σερβία, στην οποία μέχρι πρότινος τα προϊόντα της συγκεκριμένης παραγωγικής μονάδας κάλυπταν μερίδιο αγοράς της τάξεως του 6%, αλλά ενισχύει παράλληλα την ευρύτερη βαλκανική αγορά προσφέροντας σύγχρονες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις δόμησης υψηλής ποιότητας και συμβάλλοντας στην τοπική οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Με ιστορία 90 ετών στον κλάδο της κεραμοποιίας, η ΚΕΒΕ εξελίσσεται σταθερά από μία οικογενειακή ελληνική βιομηχανία σε περιφερειακό παίκτη με διευρυμένο διεθνές αποτύπωμα. Η λειτουργία της νέας μονάδας στη Σερβία ενισχύει περαιτέρω την εξαγωγική της δυναμική και δημιουργεί συνέργειες που αυξάνουν την επιχειρησιακή ευελιξία και την ανταγωνιστικότητά της.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΕΒΕ, κ. Άγις Κοθάλης, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ολοκληρώνουμε αυτή τη στρατηγικής σημασίας επένδυση, η οποία ενισχύει την ηγετική μας θέση στον κλάδο κατασκευών. Η έναρξη λειτουργίας της ανανεωμένης παραγωγικής μονάδας στη Σερβία μας επιτρέπει να καλύψουμε τη μελλοντική ζήτηση σε λύσεις υψηλής δομικής αξίας, αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγική δυναμικότητα και παρουσία μας στην αγορά των Βαλκανίων. Παράλληλα, η αξιοποίηση και αναζωογόνηση υπαρχουσών υποδομών αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της προσήλωσής μας στη βιωσιμότητα, αξιοποιώντας με υπευθυνότητα πόρους που ήδη υπάρχουν και περιορίζοντας το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.»

Με σταθερή δέσμευση για «έναν κόσμο δομικά καλύτερο», η ΚΕΒΕ συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογία, ποιότητα και καινοτομία, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί όχι μόνο στρατηγική επιλογή, αλλά και θεμέλιο για ένα πιο «πράσινο» και ποιοτικό μέλλον.