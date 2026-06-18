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Βαρδακαστάνης: Άστοχες οι δηλώσεις Δούκα και Διαμαντοπούλου - Αποπροσανατολίζουν την κουβέντα
Πολιτική
11:50 - 18 Ιουν 2026

Βαρδακαστάνης: Άστοχες οι δηλώσεις Δούκα και Διαμαντοπούλου - Αποπροσανατολίζουν την κουβέντα

Reporter.gr Newsroom
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Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, κ. Γιάννης Βαρδακαστάνης κλήθηκε για ακόμα μία φορά να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά που άναψε ξανά στο κόμμα με δύο κορυφαία στελέχη να έρχονται σε δημόσια διένεξη.

Κληθείς να σχολιάσει στον ρ/σ Παραπολιτικά την αντιπαράθεση της κας Διαμαντοπούλου με τον κ. Δούκα, ο κ. Βαρδακαστάνης είπε αρχικά:

«Η προσπάθεια του προέδρου και περίπου όλων των στελεχών είναι να αναδείξουμε τον προγραμματικό λόγο του ΠΑΣΟΚ και τις προτάσεις μας για να γίνει συζήτηση επί των προτάσεων που αφορούν την ζωή των πολιτών και την πορεία της χώρας. Κατά καιρούς έχουμε δηλώσεις που λοξοδρομούν τα πράγματα. Εγώ ως γραμματέας του κόμματος έχω μια υποχρέωση να καλέσω όλες και όλους να ευθυγραμμιστούν απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου. Αν δεν ευθυγραμμίζονται θα κριθούν από τον δημοκρατικό λαό της χώρας».

Και ακολούθως πρόσθεσε: «Είχα πει όταν ρωτήθηκα με την πρώτη δήλωση του κ.Δούκα ότι ήταν μια άστοχη δήλωση και το επαναλαμβάνω όπως άστοχή δήλωση είναι και της κας Διαμαντοπούλου γιατί η δήλωση αυτή επαναφέρει τη συζήτηση και υπ’ αυτή την έννοια είναι μια άστοχη δήλωση ακόμα κι αν στο περιεχόμενό της έχει κάποια σοβαρά στοιχεία που μπορεί και του κ. Δούκα να είχε αλλά υπάρχουν όργανα στο ΠΑΣΟΚ. Είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις θέσεις τους εντός του Πολιτικού Συμβουλίου».

Ερωτηθείς αν υπάρχει θέμα διαγραφών απάντησε ως εξής:

«Αυτά τα χειρίζεται ο πρόεδρος. Αν είναι να γίνει κάτι θα το αποφασίσει ο πρόεδρος. Εγώ δεν μπορώ να μιλώ για πράγματα που δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, δική μου αρμοδιότητα είναι να καλώ όλους σε πλήρη στοχοπροσήλωση. Οτιδήποτε βγαίνει εκτός από την στοχοπροσήλωση είναι εκτός γραμμής».

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