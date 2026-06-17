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Δούκας και Διαμαντοπούλου σπρώχνουν ξανά στην εσωστρέφεια το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική
22:50 - 17 Ιουν 2026

Δούκας και Διαμαντοπούλου σπρώχνουν ξανά στην εσωστρέφεια το ΠΑΣΟΚ

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Μία πολύ έντονη εμφύλια κόντρα ξέσπασε στο ΠΑΣΟΚ ανάμεσα στην Άννα Διαμαντοπούλου και τον Χάρη Δούκα. Οι δύο τους εδώ και καιρό είχαν διαφορετική προσέγγιση σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να πορευθεί το κόμμα αλλά αυτή τη φορά... ξεπέρασαν και τους εαυτούς τους.

Η κόντρα τους πήρε δημόσια διάσταση, καθώς η Άννα Διαμαντοπούλου τοποθετήθηκε πολύ επικριτικά όταν κλήθηκε να σχολιάσει την πρόταση του Χάρη Δούκα για προσέγγιση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Η κα. Διαμαντοπούλου υποστήριξε πως η συγκεκριμένη πρόταση βλάπτει το ΠΑΣΟΚ και εφόσον υιοθετηθεί θα ανοίξει τις πόρτες των ψηφοφόρων να αποχωρήσουν.

Ο Χάρης Δούκας πέρασε στην αντεπίθεση και όχι απλά επέμεινε στην άποψή του αλλά κατηγόρησε την Άννα Διαμαντοπούλου ότι στηρίζει τη ΝΔ.

Η κα. Διαμαντοπούλου δήλωσε στη συνέντευξη που προαναφέραμε ότι η χώρα έχει καλή δημοσιονομική εικόνα και ότι έχει ανακτήσει το κύρος της διεθνώς.

Με αφορμή αυτές τις φράσεις, ο κ. Δούκας εμπλέκει στην κόντρα του με την Άννα Διαμαντοπούλου και την ηγεσία του κόμματος ζητώντας από τον εκπρόσωπο Τύπου, Κώστα Τσουκαλά να τοποθετηθεί και να πει αν τις απόψεις της κας. Διαμαντοπούλου τις υιοθετεί και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Όλα αυτά λίγες μόλις ώρες μετά την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΓΣ του ΣΕΒ όπου πραγματικά έκανε θετική εντύπωση με το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ το οποίο παρουσίασε σχετικά με το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Το ΠΑΣΟΚ διαρκώς χάνει την ουσία και τροφοδοτεί την εσωστρέφεια σε μια κρίσιμη μάλιστα καμπή της προεκλογικής εκστρατείας.

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