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Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές στον απόηχο των αποφάσεων της Fed
Χρηματιστήρια
10:56 - 18 Ιουν 2026

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές στον απόηχο των αποφάσεων της Fed

Reporter.gr Newsroom
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Μικτά αποτελέσματα παρατηρούνται σήμερα (18/6) στις ευρωαγορές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα μηνύματα που εξέπεμψε η Federal Reserve μετά την τελευταία συνεδρίασή της, τα οποία θεωρήθηκαν πιο αυστηρά από τις προσδοκίες της αγοράς και επανέφεραν στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe κινείται αυτή την ώρα οριακά κάτω από το μηδέν, με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να παρουσιάζουν μικτές τάσεις.

Πιο αναλυτικά, ο γερμανικός δείκτης DAX παρουσιάζει άνοδο 0,34% στις 25,015.00 μονάδες, ενώ αντίστοιχη αύξηση καταγράφει και ο γαλλικός CAC κατά 0,32% στις 8,456.79 μονάδες. Στον αντίποδα, ο βρετανικός FTSE υποχωρεί 0,51% στις 10,453.75 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,14% στις 19,388.08 μονάδες. Αντίθετα, ο ΜΙΒ του Μιλάνου ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,18% στις 52,687.50 μονάδες.

Να σημειωθεί ότι η προσοχή των αγορών παραμένει στραμμένη στις αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve). Αν και η αμερικανική κεντρική τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια, η συνολική εικόνα που προέκυψε από τις ανακοινώσεις της θεωρήθηκε περισσότερο «σφιχτή» σε σχέση με τις εκτιμήσεις των επενδυτών.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση που ακολούθησε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC), αφαιρέθηκε η διατύπωση που μέχρι πρότινος άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μειώσεων επιτοκίων εντός του έτους, γεγονός που ερμηνεύτηκε ως ένδειξη αλλαγής κατεύθυνσης στη νομισματική πολιτική.

Οι αναλυτές της Bank of America χαρακτήρισαν τη συνεδρίαση του Ιουνίου ως «σαφώς επιθετική», επισημαίνοντας ότι εννέα μέλη της Fed προβλέπουν πλέον αύξηση των επιτοκίων μέσα στο 2026. Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι οι νέες προβλέψεις για τον πληθωρισμό αναθεωρήθηκαν αισθητά προς τα πάνω, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τη διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα, ο νέος πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, υιοθέτησε αυστηρή στάση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη επαναφοράς της σταθερότητας των τιμών και στον περιορισμό του πληθωρισμού.

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η Danske Bank, η οποία εκτιμά ότι οι απόψεις που διατυπώνονται πλέον εντός της Fed καταδεικνύουν σαφή μετατόπιση προς μια πιο περιοριστική νομισματική πολιτική.

Η δανέζικη τράπεζα εξακολουθεί να προβλέπει αυξήσεις επιτοκίων κατά τις συνεδριάσεις του Δεκεμβρίου και του Μαρτίου, ωστόσο επισημαίνει ότι οι πιθανότητες για ταχύτερη έναρξη του κύκλου σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Ενδεικτικό του κλίματος που διαμορφώνεται στις αγορές είναι το εργαλείο CME FedWatch, σύμφωνα με το οποίο η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων ήδη από τη συνεδρίαση της 28ης και 29ης Ιουλίου έχει πλέον ξεπεράσει το 70%.

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