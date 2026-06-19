ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πετραλιάς: Η διασφάλιση ενός βιώσιμου κράτους είναι ο απώτερος στόχος της λογιστικής μεταρρύθμισης
Πολιτική
09:55 - 19 Ιουν 2026

Πετραλιάς: Η διασφάλιση ενός βιώσιμου κράτους είναι ο απώτερος στόχος της λογιστικής μεταρρύθμισης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ημερίδα για την παρουσίαση της Λογιστικής Μεταρρύθμισης διοργάνωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Μέσα από σειρά παρουσιάσεων, συζητήσεων σε panel και fireside chats με ειδικούς και στελέχη της δημόσιας διοίκησης, αναδείχτηκαν οι πολλαπλές πτυχές, η πορεία προς την ολοκλήρωση και οι προκλήσεις της επόμενης μέρας για μια μεταρρύθμιση που δύσκολα γίνεται αντιληπτή από τον πολίτη, αλλά αποτελεί τομή στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της χώρας.

Βασικές θεματικές της ημερίδας ήταν η αξία της λογιστικής μεταρρύθμισης, η σημασία της για την καθημερινότητα των φορέων, οι εμπειρίες όσων έχουν δουλέψει για αυτήν και τα ερωτήματα για την επόμενη ημέρα. Ειδική αναφορά έγινε στα αποτελέσματα της πρώτης πιλοτικής εφαρμογής των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη γενική κυβέρνηση (ισολογισμός, απολογισμός), η οποία αποτελεί επιτυχημένο ορόσημο του TAA και έχει περιληφθεί στο όγδοο αίτημα πληρωμής.

Στην έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισμούς απηύθυναν ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Θάνος Πετραλιάς, ο Διευθυντής του Γραφείου ΥΠΕΘΟΟ κ. Χάρης Τσαβδάρης, εκ μέρους του Υπουργού κ. Κυριάκου Πιερρακάκη και η διευθύντρια της Reform and Investment Task Force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιας για το TSI, κυρία Judit Rosza, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος.

Στο χαιρετισμό του ο κ. Πετραλιάς περιέγραψε τις βασικές αρχές της μεταρρύθμισης και την πορεία από τη συνειδητοποίηση της ανάγκης για ένα νέο λογιστικό σύστημα μέχρι την ωρίμανση της μεταρρύθμισης. Αναφέρθηκε ιδίως στο Μητρώο Παγίων, ένα νέο υποσύστημα που επιτρέπει για πρώτη φορά να αποτιμηθούν και να περιληφθούν στις οικονομικές καταστάσεις του κράτους, τα πάγια περιουσιακά του στοιχεία, αλλά και στο govERP, το νέο πληροφοριακό σύστημα που στηρίζει την όλη μεταρρύθμιση. Κλείνοντας, τόνισε ότι «μέσω της λογιστικής μεταρρύθμισης απώτερος στόχος είναι η διασφάλιση ενός βιώσιμου κράτους και της δημοσιονομικής σταθερότητας. Είναι βασικό να γνωρίζουμε και να μπορούμε να προγραμματίσουμε τις ανάγκες μας σαν κράτος», ενώ ευχαρίστησε τα στελέχη του ΓΛΚ και των φορέων γενικής κυβέρνησης που συμμετείχαν στην όλη προσπάθεια.

Ο κ. Τσαβδάρης αναφέρθηκε στη σημασία της μεταρρύθμισης για τα δημόσια οικονομικά, λέγοντας: «Η λογιστική είναι για το δημόσιο, αλλά και για οποιονδήποτε οργανισμό, ό,τι είναι το νευρικό σύστημα για τον άνθρωπο. Είναι αυτό που μεταφέρει όλα τα σήματα εκεί που πρέπει να μεταφερθούν και αποτυπώνει την παρούσα κατάσταση του οργανισμού. Λάθος αποτύπωση σημαίνει δημοσιονομικός εκτροχιασμός, σημαίνει δεν ξέρουμε τι χρωστάμε, σημαίνει δεν ξέρουμε πόσοι είμαστε. Καλό λογιστικό σύστημα, καλό σύστημα δημοσιονομικής παρακολούθησης, σημαίνει ξέρω πού πατάω».

Η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής κ. Παυλίνα Καρασιώτου σε συζήτηση που είχε με την Καθηγήτρια Λογιστικής, του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σάνδρα Κοέν, αναφέρθηκε στα κέρδη που μπορεί να φέρει η μεταρρύθμιση σε όρους διαφάνειας, ορθής αποτύπωσης και οικονομικού σχεδιασμού. Και οι δυο μίλησαν για τις προκλήσεις που είναι μπροστά μας, την τεχνολογική εξέλιξη και το AI, αλλά και το ότι η λογιστική θα πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες βιωσιμότητας (sustainability), αποτύπωσης κινδύνων και ορθής διακυβέρνησης.

Την ημερίδα παρακολούθησαν με φυσική παρουσία και διαδικτυακά, πάνω από 550 στελέχη της δημόσιας διοίκησης, ενώ το βίντεο είναι διαθέσιμο στο κανάλι του Γενικού Λογιστηρίου στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/live/wpTfALbDQJk

Η εκδήλωση υποστηρίχτηκε από έργο τεχνικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (TSI – SG Reform), το οποίο συντονίζει η Expertise France.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελληνική οικονομία: Η ακτινογραφία της ανταγωνιστικότητας - Γιατί έχει... κολλήσει στην 50η θέση
Οικονομία

Ελληνική οικονομία: Η ακτινογραφία της ανταγωνιστικότητας - Γιατί έχει... κολλήσει στην 50η θέση

Ψηφιακή αναβάθμιση της ΑΑΔΕ: Νέες υπηρεσίες, λιγότερη γραφειοκρατία και εξυπηρέτηση 24/7
Φορολογία

Ψηφιακή αναβάθμιση της ΑΑΔΕ: Νέες υπηρεσίες, λιγότερη γραφειοκρατία και εξυπηρέτηση 24/7

Κίνδυνος για τη βιωσιμότητα της ελληνικής ακτοπλοΐας - «Καμπανάκι» για θέματα ανταγωνισμού
Ναυτιλία

Κίνδυνος για τη βιωσιμότητα της ελληνικής ακτοπλοΐας - «Καμπανάκι» για θέματα ανταγωνισμού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κοινό μέτωπο της Ηλείας για οριστική λύση στα πυρόπληκτα δάνεια
Οικονομία

Κοινό μέτωπο της Ηλείας για οριστική λύση στα πυρόπληκτα δάνεια

Αποστολάκη προς Πιερρακάκη: Ο Άρειος Πάγος δεν ζήτησε διαβούλευση με τους servicers - Εξέδωσε δεσμευτική απόφαση
Πολιτική

Αποστολάκη προς Πιερρακάκη: Ο Άρειος Πάγος δεν ζήτησε διαβούλευση με τους servicers - Εξέδωσε δεσμευτική απόφαση

Στο δημοσιονομικό «ζύγι» οι νέες παροχές - Ο χώρος και το «αυστηρό» σκάνερ των Βρυξελλών
Οικονομία

Στο δημοσιονομικό «ζύγι» οι νέες παροχές - Ο χώρος και το «αυστηρό» σκάνερ των Βρυξελλών

Παπαθανάσης: Διασφαλισμένη η χρηματοδότηση για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου χαρτοποιίας Λαδόπουλου
Οικονομία

Παπαθανάσης: Διασφαλισμένη η χρηματοδότηση για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου χαρτοποιίας Λαδόπουλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Περιβάλλον
19/06/2026 - 10:04

Περίπου 13,6 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν στο εσωτερικό των χωρών τους για περιβαλλοντικούς λόγους το 2025

Πολιτική
19/06/2026 - 09:55

Πετραλιάς: Η διασφάλιση ενός βιώσιμου κράτους είναι ο απώτερος στόχος της λογιστικής μεταρρύθμισης

Σχόλια Αγοράς
19/06/2026 - 09:52

Χρηματιστήριο στο... ρυθμό των ΑΜΚ: Από τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ στην ΕΛΧΑ

Χρηματιστήρια
19/06/2026 - 09:43

Ασία: Υποχώρησαν οι αγορές εν μέσω επιφυλάξεων για τη διατήρηση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
19/06/2026 - 09:29

Λαβρόφ: Απορρίπτει τη συμμετοχή της ΕΕ στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία

Ειδήσεις
19/06/2026 - 09:12

Ευρωκοινοβούλιο: Μπλόκο στην πρόταση της Κομισιόν για τη φορολογία καπνού

Ναυτιλία
19/06/2026 - 09:03

Κίνδυνος για τη βιωσιμότητα της ελληνικής ακτοπλοΐας - «Καμπανάκι» για θέματα ανταγωνισμού

Φορολογία
19/06/2026 - 08:54

Ψηφιακή αναβάθμιση της ΑΑΔΕ: Νέες υπηρεσίες, λιγότερη γραφειοκρατία και εξυπηρέτηση 24/7

Οικονομία
19/06/2026 - 08:24

Ελληνική οικονομία: Η ακτινογραφία της ανταγωνιστικότητας - Γιατί έχει... κολλήσει στην 50η θέση

Πολιτική
19/06/2026 - 08:14

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Δύο διεθνείς αξιολογήσεις επιβεβαιώνουν την πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/06/2026 - 08:11

Ψήφος εμπιστοσύνης στο πρόγραμμα επένδύσεων του ΑΔΜΗΕ - Το «σήμα» της ΑΜΚ

Τεχνολογία
19/06/2026 - 08:07

KIEFER: Η ελληνική εταιρεία που συνδέει την Πράσινη Ενέργεια, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Ρομποτική

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/06/2026 - 08:04

Leonardo Mediterranean: Εγκαινιάζει το NALU Latchi, ύψους €87 εκατ. στην Κύπρο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 08:00

Η συμφωνία του Τραμπ παρακάμπτει βασικούς λόγους για τους οποίους κήρυξε τον πόλεμο στο Ιράν

Ειδήσεις
19/06/2026 - 07:55

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Τι πήρε και τι έδωσε ο Τραμπ – Σύγκριση με τη συμφωνία Ομπάμα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
19/06/2026 - 07:53

ΝΟΥΝΟΥ: Λανσάρει το νέο Protein Cheese στην κατηγορία του κίτρινου τυριού

Ναυτιλία
19/06/2026 - 07:47

Ηλιόπουλος, Παναγιωτάκης, Στεφάνου: Οι τρεις πρωταγωνιστές του νέου ακτοπλοϊκού ντέρμπι στις Κυκλάδες

Ανεμοδείκτης
19/06/2026 - 05:06

Μόνοι τους ρωτούν, μόνοι τους απαντούν

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 23:29

Ισχυρό rebound στη Wall Street με οδηγό την τεχνολογία

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 23:04

SpaceX: Στα σκαριά έκδοση ομολόγου άνω των $20 δισ. μετά την ιστορική IPO

Magazino
18/06/2026 - 22:43

Ο Chris Isaak μάγεψε τον Λυκαβηττό με μια συναυλία βγαλμένη από όνειρο

Ειδήσεις
18/06/2026 - 22:41

Κονγκό: Πάνω από 200 νεκροί από τον Έμπολα σε ένα μήνα

Ειδήσεις
18/06/2026 - 22:22

Ο Βανς καταδικάζει την αντίδραση του Ισραήλ στη συμφωνία με το Ιράν: Ο Τραμπ είναι ο μόνος που σας συμπαθεί!

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
18/06/2026 - 22:19

Η Επαγγελματική Ασφάλιση στον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για αποταμιεύσεις και συνταξιοδοτική επάρκεια

Υγεία
18/06/2026 - 22:00

Πώς να ενισχύσετε τον αλφαβητισμό και την κατανόηση σε παιδιά με αυτισμό

Ειδήσεις
18/06/2026 - 21:56

Άγκυρα: Συνεδρίασε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας – «Τετελεσμένα δεν θα γίνουν ανεκτά» στα Κατεχόμενα

Πολιτική
18/06/2026 - 21:32

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι με αναφορά στο ουκρανικό drone της Λευκάδας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 21:19

Χαμενεΐ: Ενέκρινα τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, παρότι είχα άλλη άποψη

Ειδήσεις
18/06/2026 - 21:04

Νέα δεδομένα για το διπλό φονικό στο Αίγιο: Δεν «μίλησαν» τα εργαστηριακά αποτελέσματα

Magazino
18/06/2026 - 21:00

Απίστευτα facts για τη Γη – Πώς θα ξετρελάνετε τα παιδιά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ