Ελληνική οικονομία: Η ακτινογραφία της ανταγωνιστικότητας - Γιατί έχει... κολλήσει στην 50η θέση

Στην 50ή θέση της παγκόσμιας κατάταξης ανταγωνιστικότητας του International Institute for Management Development (International Institute for Management Development) παρέμεινε και το 2026 η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με την ετήσια «Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας» (World Competitiveness Yearbook), η οποία αξιολογεί συνολικά 70 οικονομίες διεθνώς.

Τα αναλυτικά στοιχεία για τη χώρα μας δημοσιοποιεί ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, ως εθνικός εκπρόσωπος του IMD στην Ελλάδα, καταγράφοντας μια εικόνα σταθερότητας αλλά και επιμονής σε διαρθρωτικές αδυναμίες που εξακολουθούν να περιορίζουν την αναπτυξιακή δυναμική.

Σταθερότητα στην κατάταξη, ήπια βελτίωση στην ΕΕ

Η Ελλάδα διατηρεί την ίδια θέση με το 2025, ενώ υποχωρεί κατά τρεις θέσεις σε σχέση με το 2024. Την τελευταία πενταετία (2022–2026) η χώρα κινείται σε ένα στενό εύρος μεταξύ της 47ης και 50ής θέσης, χωρίς σαφή ανοδική τάση.

Ωστόσο, καταγράφεται μια μικρή βελτίωση στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, καθώς η Ελλάδα κατατάσσεται 21η μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ που συμμετέχουν στην έρευνα, από 22η θέση το 2025.

Η διεθνής εικόνα και οι κορυφαίες οικονομίες

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και η Ελβετία, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική υπεροχή οικονομιών με ισχυρούς θεσμούς και υψηλή καινοτομική επίδοση.

Σημαντικό στοιχείο της φετινής έκθεσης είναι ότι στις 10 πρώτες θέσεις περιλαμβάνονται μικρές και ευέλικτες οικονομίες, ενώ 4 χώρες της ΕΕ –η Δανία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία και η Σουηδία– διατηρούν παρουσία στην κορυφαία δεκάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταλαμβάνουν την 10η θέση.

Τι δείχνουν οι επιμέρους δείκτες για την Ελλάδα

Η συνολική επίδοση της χώρας προκύπτει από τέσσερις βασικούς πυλώνες: οικονομική αποδοτικότητα, κυβερνητική αποτελεσματικότητα, επιχειρηματική αποτελεσματικότητα και υποδομές.

Η εικόνα είναι μικτή:

Βελτίωση στην οικονομική αποδοτικότητα (+2 θέσεις)

Υποχώρηση στην κυβερνητική αποτελεσματικότητα (-6 θέσεις)

Σταθερότητα στην επιχειρηματική αποτελεσματικότητα

Πτώση στις υποδομές, που αποτελούν τη χαμηλότερη επίδοση της τελευταίας πενταετίας

Παρέμβαση ΣΒΕ: Ανάγκη για συνεκτική στρατηγική

Η πρόεδρος του Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, Λουκία Σαράντη, υπογράμμισε ότι η παραμονή της Ελλάδας στην ίδια θέση αναδεικνύει τις διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας, παρά τις επιμέρους βελτιώσεις.

Όπως σημείωσε, η χώρα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα –όπως υψηλού επιπέδου ανθρώπινο κεφάλαιο και ισχυρή επιχειρηματική βάση– τα οποία όμως απαιτούν συνεκτική εθνική στρατηγική για να μετατραπούν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Έμφαση πρέπει, σύμφωνα με την ίδια, να δοθεί στην παραγωγικότητα, την καινοτομία, τις δεξιότητες, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενεργειακή ανταγωνιστικότητα.

Ουσιαστικά, η φετινή έκθεση του IMD αποτυπώνει μια Ελλάδα που παραμένει «σταθερή χωρίς άλμα», σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού όπου αρκετές μικρές οικονομίες καταφέρνουν να διατηρούν υψηλότερες επιδόσεις. Το ζητούμενο, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, δεν είναι η σταθερότητα της θέσης, αλλά ο ρυθμός με τον οποίο η χώρα θα μπορέσει να αναβαθμίσει το παραγωγικό και θεσμικό της υπόβαθρο.