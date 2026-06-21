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ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά
Πολιτική
12:08 - 21 Ιουν 2026

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά

Reporter.gr Newsroom
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«Η πλατφόρμα #posokanei, για την οποία επιχαίρει στην κυριακάτικη ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός, ενημερώνει τον πολίτη πόσο ΧΑΝΕΙ από τον μισθό του για να αγοράσει το πανάκριβο βασικό καλάθι του νοικοκυριού», σχολιάζει η Χαριλάου Τρικούπη μετά την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην οποία αναφέρεται στο ζήτημα της ακρίβειας και στη νέα εφαρμογή «PosoKanei».  

«Επίσης, τον ενημερώνει και πόσα ΔΕΝ έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης στα επτά χρόνια διακυβέρνησης του, με αποτέλεσμα να σπάει η χώρα μας τα ρεκόρ πληθωρισμού και ακρίβειας», σημειώνει ακόμη το ΠΑΣΟΚ, για να προσθέσει:

«Θα ήταν χρήσιμο σε μια επόμενη ανάρτηση του να ομολογήσει στον ελληνικό λαό ότι απέτυχαν αλλεπάλληλες επικοινωνιακές εξαγγελίες πλατφορμών, καλαθιών, επιστολών στην Κομισιόν για την αισχροκέρδεια των πολυεθνικών.»

«Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί το εισόδημα των πολιτών», σχολιάζει παρακάτω στον ίδιο αιχμηρό τόνο το ΠΑΣΟΚ και υποστηρίζει πως «καταγραφικές πλατφόρμες δεν λύνουν το πρόβλημα της ακρίβειας, απαιτούνται αποφασιστικές πολιτικές που διασφαλίζουν την πρόσβαση κάθε πολίτη σε βασικά αγαθά, προσιτά φάρμακα, υγειονομική περίθαλψη και πραγματικός έλεγχος της αγοράς».

«Όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ το #posokanei αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και στέγασης. Άλλο πολιτική διαχείριση και άλλο Πολιτική Αλλαγή», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

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