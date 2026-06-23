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Δημοσκόπηση Interview: Σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ, κατρακυλά η Καρυστιανού – Πόσοι θα ψήφιζαν Σαμαρά
Πολιτική
10:00 - 23 Ιουν 2026

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ, κατρακυλά η Καρυστιανού – Πόσοι θα ψήφιζαν Σαμαρά

Reporter.gr Newsroom
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«Άγκυρα» στη δεύτερη θέση φαίνεται πως έχει ρίξει η ΕΛΑΣ, όπως προκύπτει από μία ακόμη δημοσκόπηση, με βάση την οποία η ΝΔ παραμένει πρώτη, αυξάνοντας κατά δύο μονάδες το ποσοστό της σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση και – στα πιο εντυπωσιακά ευρήματα – η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστινού κατρακυλά στην πέμπτη θέση πίσω από την Ελληνική Λύση.     

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC, η ΝΔ ανεβάζει το ποσοστό της στο 28,1% και η ΕΛΑΣ ακολουθεί με 14,5%, παρότι το 42% των πολιτών θεωρεί ότι διαθέτει πρόσωπα χωρίς πειστική πολιτική παρουσία.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 12,3%, ενώ έπεται η Ελληνική Λύση με 7,4%. Αξιοσημείωτο είναι πως η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται να έχει χάσει 2,1 μονάδες, υποχωρώντας μέσα σε έναν μήνα στο 5,4%, καθώς το κόμμα της καταγράφει τη μεγαλύτερη υποχώρηση της δημοσκόπησης και βρίσκεται στην πέμπτη θέση. Μάλιστα, το 67% των πολιτών να θεωρεί ότι τα στελέχη του κόμματος δεν έχουν πειστική πολιτική παρουσία.

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Ακολουθεί το ΚΚΕ με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3%, το ΜέΡΑ25 με 2,9% και οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη με 2%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μετά βίας ανιχνεύεται και σε αυτήν τη δημοσκόπηση, καταγράφοντας 0,5%.

Δεν πείθουν τα στελέχη ΕΛΑΣ και «Ελπίδας»

Ο πολιτικός λόγος των στελεχών των δύο νέων κομμάτων δεν φαίνεται να έχει πείσει μέχρι τώρα τους πολίτες, με το 42% των ερωτηθέντων να θεωρεί πως η ΕΛΑΣ διαθέτει πρόσωπα χωρίς πειστική πολιτική παρουσία, ενώ το 29% βλέπει ανακύκλωση παλιών πολιτικών προσώπων. Μόλις το 15% βλέπει πρόσωπα με επάρκεια και σοβαρότητα.

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Ακόμη πιο έντονες είναι οι επιφυλάξεις για την «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς το 67% των πολιτών θεωρεί ότι τα στελέχη του κόμματος δεν έχουν πειστική πολιτική παρουσία, ενώ μόλις το 6% βλέπει πρόσωπα με επάρκεια και σοβαρότητα. Ένα 17% αναγνωρίζει πρόσωπα με καλές προθέσεις αλλά περιορισμένη εμπειρία.

Δύσπιστοι απέναντι σε ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά

Χαμηλό πολιτικό αποτύπωμα καταγράφει το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, με το 78% των ερωτηθέντων να απαντά ότι δεν θα ψήφιζε «καθόλου» έναν τέτοιο σχηματισμό.

Μόλις το 12% εμφανίζεται θετικό, απαντώντας «πολύ» ή «αρκετά», ενώ ένα ακόμη 8% δηλώνει «λίγο».

Προβάδισμα Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ο καταλληλότερος πολιτικός αρχηγός για τη διακυβέρνηση της χώρας, με ποσοστό 32%, ενώ το 16% των ερωτηθέντων προτιμά τον «Κανένα» και το 15,4% τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έπεται με 10% και ακολουθεί ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,7% και η Μαρία Καρυστιανού με 5,1%.

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Πού πρέπει να κατευθυνθούν οι πόροι

Στο ερώτημα για το πού θα έπρεπε να κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα πρόσθετοι πόροι για τη στήριξη των νέων, οι απαντήσεις δείχνουν καθαρά την πίεση της καθημερινότητας.

Το 50% επιλέγει μισθούς και εργασία, ενώ η στέγαση ακολουθεί με 26%, επιβεβαιώνοντας ότι το βασικό ζητούμενο για τη νέα γενιά είναι η οικονομική αυτονομία. Η εκπαίδευση συγκεντρώνει 14%, η επιχειρηματικότητα 8%, ενώ μετακινήσεις και άλλες επιλογές περιορίζονται στο 1%.

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Ακόμη πιο επιφυλακτική εμφανίζεται η κοινή γνώμη απέναντι στις προτάσεις για δωρεάν ή σημαντικά μειωμένες μετακινήσεις των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς το 56% τις αντιμετωπίζει περισσότερο ως προεκλογικό σύνθημα, ενώ το 28% τις θεωρεί αναγκαίο κοινωνικό μέτρο.

Ένα ακόμη 16% τις αξιολογεί θετικά, αλλά δεν τις βλέπει ως προτεραιότητα, δείχνοντας ότι οι πολίτες ζητούν παρεμβάσεις με άμεσο αντίκρισμα στην εργασία, τους μισθούς και τη στέγη.

Σχολή της Χάλκης: Πολιτική σκοπιμότητα βλέπουν 5 στους 10

Η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης διαβάζεται από τους πολίτες κυρίως μέσα από το πρίσμα των διεθνών σχέσεων.

Το 48% εκτιμά ότι ο σημαντικότερος παράγοντας πίσω από την απόφαση Ερντογάν είναι η προσπάθεια βελτίωσης της διεθνούς εικόνας της Τουρκίας, ενώ το 22% αποδίδει ρόλο στην παρέμβαση Τραμπ. Αντίθετα, μόλις το 8% θεωρεί καθοριστικό το διαχρονικό αίτημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/06/2026 - 11:16
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