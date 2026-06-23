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Χατζηδάκης: Η ΝΔ συνδυάζει το αίτημα της σταθερότητας με την εθνική ανανέωση
Πολιτική
10:10 - 23 Ιουν 2026

Χατζηδάκης: Η ΝΔ συνδυάζει το αίτημα της σταθερότητας με την εθνική ανανέωση

Reporter.gr Newsroom
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«Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να συνδυάσει και το αίτημα της σταθερότητας και το αίτημα της αλλαγής, ακριβώς διότι δεν αισθανόμαστε ότι τα έχουμε κάνει όλα σωστά. Και διότι υπάρχουν προκλήσεις τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Γι’ αυτό σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που εκφράζει τη συνεχή εθνική ανανέωση. Όπως άλλωστε το οραματίστηκε ο Κωσταντίνος Καραμανλής το 1974, όταν ήρθε προωθώντας ριζοσπαστικές αλλαγές, κρατώντας τα σωστά, αλλάζοντας αρκετές πρακτικές, μένοντας όμως σταθερά στον δρόμο της κοινής λογικής και της εθνικής ευθύνης».

Αυτά επεσήμανε χθες στη Θεσσαλονίκη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σε εκδήλωση με θέμα: «Προκλήσεις και ευκαιρίες για την Ελλάδα του 2030», που διοργάνωσαν το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, η Γραμματεία Παλαιών Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και η Διοικούσα Επιτροπή ΝΔ Νομού Θεσσαλονίκης.

«Στις εκλογές», πρόσθεσε, «διεθνώς το δίλημμα από τις κυβερνήσεις είναι «σταθερότητα και ασφάλεια» και από τις αντιπολιτεύσεις το μήνυμα είναι «αλλαγή». Στην Ελλάδα το μήνυμα «σταθερότητα και ασφάλεια» μπορεί να υποστηριχθεί με επάρκεια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μήνυμα «αλλαγή» δεν μπορεί να υποστηριχθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί αν κοιτάξει κανείς εκεί θα δει σε κάποια από αυτά ψεκασμένες θεωρίες, επιστολές του Ιησού, ξυλόλια και τα συναφή, πάντως όχι προσεγγίσεις στο χώρο της σοβαρότητας. Θα δει εχθροπάθεια, τοξικότητα, μίσος που δεν προσφέρουν καμία λύση σε κανένα νέο παιδί που γυρεύει μια προοπτική σε αυτόν τον τόπο. Είναι ο εγωισμός του καθενός και ο χαρακτήρας του που αντανακλάται σε αυτά. Και θα δει επίσης έναν παλιομοδίτικο και ξεπερασμένο λαϊκισμό ο οποίος θυμίζει την περασμένη δεκαετία και τις χειρότερες πλευρές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Άρα αλλαγή δεν προσφέρεται».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας στο Μουντιάλ: «Από τη μία πλευρά έχουμε μία παρατεταγμένη ομάδα με αρχηγό, με παίκτες, με σύστημα. Είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Και από την άλλη βλέπει διάφορους που δεν μπορούν να βρουν παίκτες και εντεκάδα, να οργανώσουν το σύστημά τους και δεν μπορούν να προσφέρουν καμιά αξιόπιστη εναλλακτική λύση στον τόπο».

Ο Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε επίσης 4 βασικούς άξονες του κοινωνικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία που είναι στήριξη της οικογένειας, αντιμετώπιση του στεγαστικού, ίσες ευκαιρίες σε όλους και περιφερειακή ανάπτυξη. Ανέφερε συγκεκριμένα:

1. Οικογένεια: «Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας θα δίνει μεγάλη έμφαση στο θεσμό της οικογένειας. Όχι μόνο λόγω του δημογραφικού, αλλά γιατί θεωρούμε την οικογένεια κύτταρο της κοινωνίας. Θα έχουμε μια σειρά από δράσεις στήριξης οικογένειας με βασικό άξονα τη συμφιλίωση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή. Δράσεις που θα επιτρέπουν στα νέα ζευγάρια να μπορούν να αφήνουν τα παιδιά τους σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό, σε ένα ολοήμερο σχολείο που θα είναι όμως πραγματικά ολοήμερο».

2. Στέγαση: «Το 30% των Ελλήνων δεν έχει σπίτι και υποφέρει από την αύξηση του κόστους της στέγης. Εδώ λοιπόν θα υπάρξει ένα μαζικό πρόγραμμα κοινωνικής στέγης και γενικότερα κινητροδότησης της προσφοράς ώστε να έχουμε παραπάνω σπίτια στην αγορά και με αυτόν τον τρόπο να υπάρξει και έλεγχος των τιμών. Μέχρι τώρα έχουμε εφαρμόσει 44 διαφορετικές δράσεις για το στεγαστικό. Αλλά αναφέρομαι σε μια αναβάθμιση συνολικά της πολιτικής μας».

3. Ίσες ευκαιρίες: «Το παιδί σε ένα νησί, σε ένα ορεινό χωριό, στην ελληνική περιφέρεια συνολικά να έχει τις ίδιες οι δυνατόν ευκαιρίες με ένα παιδί στην Αθήνα. Αυτό είναι μήνυμα κοινωνικής δικαιοσύνης και πρέπει να το δούμε όσο πιο πολύ σοβαρά γίνεται».

4. Περιφερειακή ανάπτυξη: «Μιλώντας για περιφερειακή ανάπτυξη, η Μακεδονία και συνολικά η Βόρειος Ελλάδα, θα πρέπει να είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας. Πέρα από τα έργα που γίνονται σε διάφορες περιοχές, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, και που δεν έχουν προηγούμενο, πρέπει, εξαντλώντας τα επενδυτικά κίνητρα και τα εργαλεία του κράτους, να στηρίξουμε στην πράξη την ανάπτυξη της Μακεδονίας μας και της Θράκης μας».

Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, η κοινωνική πολιτική μαζί με την οικονομία και την ισχυρή Ελλάδα αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της «Ατζέντας 2030».
Στην οικονομία βασική προτεραιότητα θα είναι η αύξηση της παραγωγικότητας με τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, της έρευνας και τεχνολογίας και των Κοινοτικών χρηματοδοτήσεων της περιόδου 2028-2034.

Και για την ισχυρή Ελλάδα, πέρα από τις συμμαχίες και τα εξοπλιστικά προγράμματα που υλοποιούνται ήδη, θα υπάρξουν πρόσθετες δράσεις στα ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στις ψηφιακές υποδομές που θα κάνουν την Ελλάδα πιο ισχυρή. «Διότι τόσο από πλευράς κλιματικής αλλαγής όσο και από πλευράς τεχνολογικών εξελίξεων μπαίνουμε σε μια εποχή με αρκετούς κινδύνους. Επομένως πρέπει να έχουμε μια χώρα ανθεκτική απέναντι σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον».

«Δεν παριστάνουμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αναγνωρίζουμε τα λάθη και προσπαθούμε να τα διορθώσουμε», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Τονίζουμε τα επιτεύγματα τα οποία ήταν σε τελική ανάλυση επιτεύγματα του ελληνικού λαού. Κυρίως όμως κοιτάμε μπροστά και εργαζόμαστε για την επόμενη μέρα. Τα 200 χρόνια της εθνικής ανεξαρτησίας πρέπει να ταυτιστούν με εθνικές επιτυχίες. Δεν είναι ώρα να επαναλάβουμε το μύθο του Σισύφου και δεν θα το κάνουμε. Θα προχωρήσουμε μπροστά με ευθύνη, σοβαρότητα και αληθινό πατριωτισμό».

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