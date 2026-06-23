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Κεφαλογιάννη: Σταθερά μεταξύ των δέκα κορυφαίων ταξιδιωτικών προορισμών παγκοσμίως η Ελλάδα
Πολιτική
17:16 - 23 Ιουν 2026

Κεφαλογιάννη: Σταθερά μεταξύ των δέκα κορυφαίων ταξιδιωτικών προορισμών παγκοσμίως η Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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«Η μακροχρόνια επιτυχία και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού χτίζονται μέσα από σταθερές συνεργασίες που δημιουργούν αξία για τις τοπικές κοινωνίες, τις επιχειρήσεις και τους ταξιδιώτες», τόνισε η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη στο Jet2 Strategic Partner Forum.

Η συνάντηση διοργανώθηκε στην Αθήνα από τον βρετανικό tour operator Jet2, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του τουριστικού κλάδου.

Στον χαιρετισμό της, η Υπουργός υπογράμμισε ότι ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, με καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη, την απασχόληση και τις επενδύσεις.

Αναφερόμενη στις επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού, σημείωσε ότι η χώρα κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των δέκα κορυφαίων ταξιδιωτικών προορισμών παγκοσμίως, ενώ το 2025 καταγράφηκαν περισσότερες από 43 εκατομμύρια αφίξεις επισκεπτών, συμπεριλαμβανομένων άνω των 5 εκατομμυρίων επιβατών κρουαζιέρας. Την ίδια περίοδο, η Ελλάδα κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ τουριστικών εσόδων για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Όπως ανέφερε, παρά τις διεθνείς προκλήσεις, η θετική δυναμική συνεχίζεται και το 2026, με αύξηση των αφίξεων κατά 27% και των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 37% στο πρώτο τετράμηνο του έτους, εξέλιξη που επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού και τη φήμη της Ελλάδας ως ασφαλούς και αξιόπιστου προορισμού.

Η Υπουργός τόνισε, επίσης, τη σημασία των συνεργειών με διεθνείς tour operators και αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες διευρύνουν την πρόσβαση σε αγορές υψηλού ενδιαφέροντος και συμβάλλουν στην ανάδειξη νέων και ανερχόμενων περιοχών της χώρας. Όπως σημείωσε, οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της τουριστικής ζήτησης, στην περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην ενδυνάμωση της θέσης της Ελλάδας στη διεθνή συνείδηση των ταξιδιωτών.

Οι συνεργασίες αυτές προσφέρουν παράλληλα πολύτιμη γνώση για τις εξελίξεις στις επιμέρους αγορές και τις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Οι δράσεις συνδιαφήμισης αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την προβολή ελληνικών προορισμών, την υποστήριξη νέων τουριστικών προϊόντων, την ενίσχυση της ζήτησης και τη διασφάλιση της συνεχούς παρουσίας της Ελλάδας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, η χώρα προσεγγίζει αποτελεσματικά κοινά υψηλού ενδιαφέροντος και ενισχύει τη θέση της σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αγορές, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Ηνωμένο Βασίλειο, μία από τις σημαντικότερες αγορές προέλευσης επισκεπτών για την Ελλάδα. Όπως επισήμανε, το 2025 η χώρα υποδέχθηκε αριθμό ρεκόρ 4,9 εκατομμυρίων επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τη βρετανική αγορά υπερδιπλασιάστηκαν και οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 50%.

Κλείνοντας, η Υπουργός υπογράμμισε ότι η σχέση με τη βρετανική ταξιδιωτική βιομηχανία βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη διαχρονική σύμπλευση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και τόνισε ότι η περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού προϋποθέτει ισχυρές συνέργειες που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες.

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