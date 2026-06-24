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ΣΥΡΙΖΑ κατά Αβραμόπουλου: Η αλαζονεία και οι θεατρινισμοί προσβάλλουν την έννοια της λογοδοσίας
Πολιτική
13:23 - 24 Ιουν 2026

ΣΥΡΙΖΑ κατά Αβραμόπουλου: Η αλαζονεία και οι θεατρινισμοί προσβάλλουν την έννοια της λογοδοσίας

Reporter.gr Newsroom
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Για αλαζονεία και προσβολή της έννοιας της λογοδοσίας κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ και πρώην Επιτρόπου, Δημήτρη Αβραμόπουλου, σχετικά με την εμπλοκή του ονόματος στην υπόθεση του Qatargate και το ένταλμα των βελγικών αρχών εις βάρος του.  

«Όταν ο κ. Αβραμόπουλος, που βρίσκεται στο επίκεντρο διερεύνησης για το Qatargate, απαντά με το “δεν απολογούμαι σε κανένα κερατά” προσβάλλει την ίδια την έννοια της λογοδοσίας», σημειώνει η Κουμουνδούρου και προσθέτει:

«Η αλαζονεία, οι ύβρεις και οι θεατρικές εξάρσεις δεν υποκαθιστούν τις απαντήσεις που οφείλονται για μια υπόθεση που ερευνάται από τη βελγική Δικαιοσύνη».

«Βουλευτές, ευρωβουλευτές και υπουργοί είναι μόνο για τα προνόμια, τους μισθούς και τους συνεργάτες, αλλά όταν έρχεται ο λογαριασμός κρύβονται πίσω από ασυλίες, στημένες εξεταστικές και επιστολικές ψήφους στη Βουλή. “Έξις, δευτέρα φύσις”, κ. Μητσοτάκη» καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

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