ΠΕΝΕΝ: Τρίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή (26/6) στα πλοία της Ραφήνας

Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) ανακοίνωσε τρίωρη στάση εργασίας στα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που θα βρίσκονται στο λιμάνι της Ραφήνας, από τις 07:00 έως τις 10:00 το πρωί της Παρασκευής 26 Ιουνίου.

Όπως επισημαίνει η Ένωση, η απόφαση ελήφθη μετά τις παρεμβάσεις που πραγματοποίησε για το ζήτημα της παραμονής πλοίων στο αγκυροβόλιο της Ραφήνας μετά το πέρας των δρομολογίων τους, μια πρακτική που, σύμφωνα με την ίδια, έχει ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των πληρωμάτων εκτός λιμενικών εγκαταστάσεων.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των ναυτεργατών στη συγκέντρωση και την πορεία διαμαρτυρίας που έχει προγραμματιστεί για τις 08:30 της ίδιας ημέρας έξω από το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Αικατερίνη Π.».

«Καλούμε τα μέλη μας και όλους τους Ναυτεργάτες να έχουν μαζική συμμετοχή και όλοι μαζί να απαιτήσουμε να δοθεί εδώ και τώρα λύση στο απαράδεκτο και τριτοκοσμικό φαινόμενο της “εξορίας” των πλοίων και πληρωμάτων στο ανασφαλές αγκυροβόλιο της Ραφήνας» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΠΕΝΕΝ.